Tatile çıkmak onların da hakkı

1) HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Susona, Bodrum

Torba’daki tesiste evcil hayvanlarınız için her şey düşünülmüş. Saffet Emre Tonguç “Dostlarınız için hazırlanan ‘Pet Kit’te onları gezdirebileceğiniz alanlar, çöp poşeti, tek kullanımlık eldiven ve sürpriz ikramlar mevcut” diyor. (0252) 211 27 00

2) NİNA’YLA MUTLAKA TANIŞIN

Rumevi, Çeşme

Alaçatı’da hayvan dostu bir butik otel... Rezervasyon sırasında evcil hayvanınızın da kaydını yaptırabilirsiniz. Geçen sene barınaktan sahiplenilen Nina da heyecanla arkadaşlarını bekliyor. (0530) 746 47 02

3) TAM PANSİYON HİZMET

W Otel, İstanbul

Akaretler’deki otel için Ömür Gedik, “Çıtayı en yükseğe taşıyan tesis evcil hayvanları kabul etmekle kalmıyor, onlar için oyuncaklar ve renkli mama kapları da temin ediyor” diyor. (0212) 381 21 21

4) ÖNCEDEN BELİRTİN

Mu SuIts, Bodrum

Ortakent’teki butik otelin 10 odası var. Otele evcil hayvanınızla birlikte gitmek istiyorsanız rezervasyon sırasında belirtmelisiniz. Bu durumda bahçeye açılan odayı size rezerve ediyorlar. (0252) 348 34 72

5) EK ÜCRET ALINMIYOR

Cunda House Küçük Otel, Ayvalık



İster büyük, ister minik... Tüm evcil hayvanlar kabul ediliyor; ek bir ücret de istemiyorlar. Üstelik odada yalnız bırakmanıza da restorana götürmenize de izin veriyorlar. (0552) 235 33 40

6) TEK RİCALARI VAR

Fidanka Otel, Kalkan

Bu butik otel, evcil hayvanlarıyla tatile çıkmak isteyen misafirlerinden tek bir ricada bulunuyor: ‘Diğer konuklar rahatsız olmasın.’ Bunun dışında hiçbir koşulları yok. (0532) 372 42 67

7) YATAKLARI HAZIR

Layla, Göcek

Yemyeşil ve kocaman bir alan üzerine kurulan Layla, evcil hayvanınız için rahat bir alan sunuyor. Bazı odalarda yatakları hazır bile. (0535) 081 07 18

8) AYRIM YAPILMIYOR

Villa Kore, Çeşme

Ilıca’daki tesis evcil veya sokak hayvanı ayrımı yapmıyor; tüm canlıları besliyor ve sahipleniyorlar. Bazı odalar otele evcil hayvanıyla gelecekler için ayrılmış. Bahar Akıncı “Alınan minik ücret sokak hayvanları için harcanıyor” diyor. (0530) 350 18 20

9) STK’LARLA İŞBİRLİĞİ...

Club Otel Atlantis, Seferihisar

Hayvan ve çevre dostu... Yavaş şehir Seferihisar’ın konseptine uyuyorlar. Vejetaryen menüleri geniş. Ahmet Kemal Şenpolat “STK’larla işbirliği içindeler. Sahipsiz hayvanların korunma ve tedavisinde de etkinler” diyor. (0232) 398 14 70

10) ÖZEL BAHÇELERİ VAR

Golden Key Bördübet, Marmaris

Evcil hayvanlarıyla konaklamak isteyen misafirler için ayrılan iki odaları var. Bu odalar çok geniş ve özel bahçeleri var. Ancak minik dostlarınızı restoran ve plajda yanınıza alamıyorsunuz. (0252) 436 92 30