Tatile çıkmak onların da hakkı
Kentler sıcak havalarla boğuşurken tatil yapmak minik dostlarımızın da hakkı! Tesislerin birçoğu evcil hayvan kabul etmiyor. Etseler bile odadan çıkmalarına izin vermiyorlar. Oysa dostlarınızla tatilin tadını çıkarabileceğiniz oteller de var. Jürimiz seçti...
1) HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Susona, Bodrum
Torba’daki tesiste evcil hayvanlarınız için her şey düşünülmüş. Saffet Emre Tonguç “Dostlarınız için hazırlanan ‘Pet Kit’te onları gezdirebileceğiniz alanlar, çöp poşeti, tek kullanımlık eldiven ve sürpriz ikramlar mevcut” diyor. (0252) 211 27 00
2) NİNA’YLA MUTLAKA TANIŞIN
Rumevi, Çeşme
Alaçatı’da hayvan dostu bir butik otel... Rezervasyon sırasında evcil hayvanınızın da kaydını yaptırabilirsiniz. Geçen sene barınaktan sahiplenilen Nina da heyecanla arkadaşlarını bekliyor. (0530) 746 47 02
3) TAM PANSİYON HİZMET
W Otel, İstanbul
Akaretler’deki otel için Ömür Gedik, “Çıtayı en yükseğe taşıyan tesis evcil hayvanları kabul etmekle kalmıyor, onlar için oyuncaklar ve renkli mama kapları da temin ediyor” diyor. (0212) 381 21 21
4) ÖNCEDEN BELİRTİN
Mu SuIts, Bodrum
Ortakent’teki butik otelin 10 odası var. Otele evcil hayvanınızla birlikte gitmek istiyorsanız rezervasyon sırasında belirtmelisiniz. Bu durumda bahçeye açılan odayı size rezerve ediyorlar. (0252) 348 34 72
5) EK ÜCRET ALINMIYOR
Cunda House Küçük Otel, Ayvalık
İster büyük, ister minik... Tüm evcil hayvanlar kabul ediliyor; ek bir ücret de istemiyorlar. Üstelik odada yalnız bırakmanıza da restorana götürmenize de izin veriyorlar. (0552) 235 33 40
6) TEK RİCALARI VAR
Fidanka Otel, Kalkan
Bu butik otel, evcil hayvanlarıyla tatile çıkmak isteyen misafirlerinden tek bir ricada bulunuyor: ‘Diğer konuklar rahatsız olmasın.’ Bunun dışında hiçbir koşulları yok. (0532) 372 42 67
7) YATAKLARI HAZIR
Layla, Göcek
Yemyeşil ve kocaman bir alan üzerine kurulan Layla, evcil hayvanınız için rahat bir alan sunuyor. Bazı odalarda yatakları hazır bile. (0535) 081 07 18
8) AYRIM YAPILMIYOR
Villa Kore, Çeşme
Ilıca’daki tesis evcil veya sokak hayvanı ayrımı yapmıyor; tüm canlıları besliyor ve sahipleniyorlar. Bazı odalar otele evcil hayvanıyla gelecekler için ayrılmış. Bahar Akıncı “Alınan minik ücret sokak hayvanları için harcanıyor” diyor. (0530) 350 18 20
9) STK’LARLA İŞBİRLİĞİ...
Club Otel Atlantis, Seferihisar
Hayvan ve çevre dostu... Yavaş şehir Seferihisar’ın konseptine uyuyorlar. Vejetaryen menüleri geniş. Ahmet Kemal Şenpolat “STK’larla işbirliği içindeler. Sahipsiz hayvanların korunma ve tedavisinde de etkinler” diyor. (0232) 398 14 70
10) ÖZEL BAHÇELERİ VAR
Golden Key Bördübet, Marmaris
Evcil hayvanlarıyla konaklamak isteyen misafirler için ayrılan iki odaları var. Bu odalar çok geniş ve özel bahçeleri var. Ancak minik dostlarınızı restoran ve plajda yanınıza alamıyorsunuz. (0252) 436 92 30
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