MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriTatile çıkmak onların da hakkı
GeriHürriyet Cumartesi Tatile çıkmak onların da hakkı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tatile çıkmak onların da hakkı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatile çıkmak onların da hakkı
Abone Olgoogle-news

Kentler sıcak havalarla boğuşurken tatil yapmak minik dostlarımızın da hakkı! Tesislerin birçoğu evcil hayvan kabul etmiyor. Etseler bile odadan çıkmalarına izin vermiyorlar. Oysa dostlarınızla tatilin tadını çıkarabileceğiniz oteller de var. Jürimiz seçti...

1) HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Susona, Bodrum

Tatile çıkmak onların da hakkı

Torba’daki tesiste evcil hayvanlarınız için her şey düşünülmüş. Saffet Emre Tonguç “Dostlarınız için hazırlanan ‘Pet Kit’te onları gezdirebileceğiniz alanlar, çöp poşeti, tek kullanımlık eldiven ve sürpriz ikramlar mevcut” diyor. (0252) 211 27 00

2) NİNA’YLA MUTLAKA TANIŞIN
Rumevi, Çeşme

Tatile çıkmak onların da hakkı

Alaçatı’da hayvan dostu bir butik otel... Rezervasyon sırasında evcil hayvanınızın da kaydını yaptırabilirsiniz. Geçen sene barınaktan sahiplenilen Nina da heyecanla arkadaşlarını bekliyor. (0530) 746 47 02

3) TAM PANSİYON HİZMET
W Otel, İstanbul

Tatile çıkmak onların da hakkı

Akaretler’deki otel için Ömür Gedik, “Çıtayı en yükseğe taşıyan tesis evcil hayvanları kabul etmekle kalmıyor, onlar için oyuncaklar ve renkli mama kapları da temin ediyor” diyor. (0212) 381 21 21

4) ÖNCEDEN BELİRTİN
Mu SuIts, Bodrum

Tatile çıkmak onların da hakkı

Ortakent’teki butik otelin 10 odası var. Otele evcil hayvanınızla birlikte gitmek istiyorsanız rezervasyon sırasında belirtmelisiniz. Bu durumda bahçeye açılan odayı size rezerve ediyorlar. (0252) 348 34 72

5) EK ÜCRET ALINMIYOR
Cunda House Küçük Otel, Ayvalık

İster büyük, ister minik... Tüm evcil hayvanlar kabul ediliyor; ek bir ücret de istemiyorlar. Üstelik odada yalnız bırakmanıza da restorana götürmenize de izin veriyorlar. (0552) 235 33 40

6) TEK RİCALARI VAR
Fidanka Otel, Kalkan

Bu butik otel, evcil hayvanlarıyla tatile çıkmak isteyen misafirlerinden tek bir ricada bulunuyor: ‘Diğer konuklar rahatsız olmasın.’ Bunun dışında hiçbir koşulları yok. (0532) 372 42 67

7) YATAKLARI HAZIR
Layla, Göcek

Yemyeşil ve kocaman bir alan üzerine kurulan Layla, evcil hayvanınız için rahat bir alan sunuyor. Bazı odalarda yatakları hazır bile. (0535) 081 07 18

8) AYRIM YAPILMIYOR
Villa Kore, Çeşme

Ilıca’daki tesis evcil veya sokak hayvanı ayrımı yapmıyor; tüm canlıları besliyor ve sahipleniyorlar. Bazı odalar otele evcil hayvanıyla gelecekler için ayrılmış. Bahar Akıncı “Alınan minik ücret sokak hayvanları için harcanıyor” diyor. (0530) 350 18 20

9) STK’LARLA İŞBİRLİĞİ...
Club Otel Atlantis, Seferihisar

Hayvan ve çevre dostu... Yavaş şehir Seferihisar’ın konseptine uyuyorlar. Vejetaryen menüleri geniş. Ahmet Kemal Şenpolat “STK’larla işbirliği içindeler. Sahipsiz hayvanların korunma ve tedavisinde de etkinler” diyor. (0232) 398 14 70

10) ÖZEL BAHÇELERİ VAR
Golden Key Bördübet, Marmaris

Evcil hayvanlarıyla konaklamak isteyen misafirler için ayrılan iki odaları var. Bu odalar çok geniş ve özel bahçeleri var. Ancak minik dostlarınızı restoran ve plajda yanınıza alamıyorsunuz. (0252) 436 92 30

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle