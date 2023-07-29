Tatil tadında şehirde eğlence

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Boğaz’ın gözdesi

Çırağan Palace Kempinski, İstanbul

Boğaz’ın tam ortasında, sonsuzluk havuzunda manzaraya karşı yüzebilirsiniz. Dış alandaki havuzun derinliği 1,20 metre. Hafta içi dış alan havuzu 8.00-18.00 arası hizmet veriyor. Giriş ücreti 295 euro. (0212) 326 46 46

Havuz 1,5 metre derinliğinde, barı da var. Şehrin merkezinde vaha gibi. Buhar odası ve geleneksel Türk hamamını kullanma imkânı da ücrete dahil. Giriş ücreti pazartesi-perşembe 75, cuma-pazar arası 85 euro. (0212) 368 44 44

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Boğaz kenarındaki açık havuzu sizi maviliğin derinlerine götürecek. Eylül sonuna kadar hizmet veriyor. Çocuk havuzu da var, şezlong ve şemsiye fiyata dahil. Giriş ücreti hafta içi 2.100, hafta sonu 2.850 lira. (0212) 381 40 00

Ayak izi şeklinde tasarlanmış havuz, yemyeşil bahçesiyle gürültüden izole ve kolay ulaşılabilir. 37 metre uzunluğundaki havuzun yanında çocuklar için oyun alanı var. Giriş ücreti hafta içi 1.500, hafta sonu 2.200 lira. (0212) 315 60 00

İzmir’in simge otellerinden Swissôtel şehrin ortasında doğayla baş başa hem serinlemek hem yüzmek isteyenler için uygun. Geniş bir güneşlenme alanı var. Giriş ücreti 2.200 lira. (0232) 414 00 00

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İstanbul Boğazı’nda Avrupa Yakası’nda. Bahçesindeki Novikov Pool Bar masmavi Boğaz’la iç içe geçen havuzun kenarında kurulmuş. Müzik eşliğinde havuz keyfi yaşatıyor. Giriş ücreti hafta içi 180, hafta sonu 203 euro. (0212) 349 88 88

Mogan Gölü kıyısında... Sauna-buhar odası, fitness, squash gibi pek çok aktiviteyi bir arada sunan Patalya havuzuyla da yaz aylarında iyi bir seçenek. Giriş ücreti yetişkin 180, çocuk 90 lira. 0-6 yaş arası ücretsiz. (0312) 484 44 44

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Kulüpte gündüz serinlerken, akşamüstü Snack Cafe’de günbatımını izleyebilirsiniz. Deniz suyuyla doldurulan havuz 550 metrekare. Üyelik için çocuklu-çocuksuz aile paketleri var. Günlük ücret 250, çocuk 25 lira. (0216) 346 90 72

Ataköy’deki havuz 27 metre, yarı olimpik. Havuz deniz suyuyla dolduruluyor. Saat 10.00-17.00 arası hizmet veriyor. Duş, havlu, şezlong ücretin içinde. Giriş ücreti hafta içi 500, hafta sonu 600 lira. (0212) 560 17 17

Ataköy’de çim kaplı bir bahçenin içinde yetişkinler için 18 metrelik, çocuklar içinse 3 metre çapında, 50 santim derinliğinde iki havuz var. Ücret hafta içi 500, hafta sonu 750 lira. 9.00- 18.00 arasında açık. (0212) 413 06 00

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10.00-20.00 arası hizmet veriyor. 40 metre uzunluğa, 1.40 metre derinliğe sahip. Taş Köprü ve Seyhan Nehri’nin manzarasına hâkim. Şehrin popüler mekânlarından. 0-3 yaş ücretsiz. Hafta içi 400, hafta sonu 500 lira. (0322) 355 50 00

Denize kıyısı olmayan şehirde inşa edilen 350 metre uzunluğundaki yapay plajda biri çocuklar için iki açık yüzme havuzu var. Plaj gerçek deniz kumuyla hazırlanmış. Giriş ücreti 150 lira. (0222) 211 55 00