Taksi sorunu mu? Otopark-vale derdi mi? İşte bütün mesele bu!

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İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek zor iş, tıpkı üç bilinmeyenli denklem gibi… Nedir bu denklemin bilinmeyenleri? Bir, öncelikle gideceğiniz yere geç kalmamak için trafiksiz saati tutturmanız gerekiyor. İkincisi, taksi bulmak. Öyle aradığınız anda taksinin kapınızda olması hayal; telefon uygulamasından denk gelmesi, evin yakınlarındaki durağın boş araç bulup yollaması ya da yol üstünden çevirmek minimum 30 dakikanızı alıyor.



Üç, “Kendi aracımla gideyim” diyorum, otopark ve vale fiyatları insanı hayrete düşürüyor. Neyse ki bayram haftasına giriyoruz, yollar, toplu taşıma ve taksiler 9 günlüğüne İstanbul’da olanlara kalacak…

Otopark ve vale ücretlerindeki yükseliş özellikle 3-4 aydır dikkatimi daha fazla çekiyor. Cadde üzerinde bir mekâna gittiğimde hemen her seferinde yaşıyorum bu sorunu. Çevresinde park yeri olmuyor, mekânların kendi otoparkları da yok. Fiyatını bilmeden aracı valeye teslim ettiğimde de mekândan ayrılırken istenen hizmet bedeline şaşıp kalıyorum.

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İlk şokumu geçen yılın son günlerinde “Vale ücretimiz 500 lira” dendiğinde yaşadım. Bir arkadaşımın tanık olduğu benzer bir olay da aynı zamanlara denk geliyor. Gece eğlencesinden çıkıyor, taksi beklerken yan tarafında arabalarını teslim alan arkadaş grubuna vale “Ücretimiz 600 lira” diyor. Normal mi? İş aldı başını gitti.

Geçen haftalarda Nişantaşı’na gittim, bir arkadaşımla kahve içip kalkacağım. Arabayı park etmek için ne yer var ne de otoparklarda boş yer arayacak vakit… A otoparkından B’ye gitmek de neredeyse 30 dakika. El mahkûm, arabayı gördüğüm ilk valeye verdim. 150 liraya kahve içtik, 350 lira vale parası ödedim. Saatlerce de durmadım, en fazla iki saat. Vale ücretleri otellerde 250-600 lira arasında değişiyor; üstelik otelin konumuna göre. “Arabam denize karşı park edilsin” diyorsanız 500 lira!

AVM’LER DE FARKSIZ

Alışveriş merkezlerinde de vale ücretleri 250-400 lira arasında değişiyor. Ve bu 250 ila 400 liraya çoğunlukla aracınızı teslim almak için yarım saat vale kulübesinin önünde dikilmek de dahil! AVM’lerin içindeki otopark ücretleri de yüksek. Misal, Galataport’a gittim geçenlerde… Kocaman bir otoparkı var; gideceğim yere yakın kapıyı bulmak için 10 dakika döndüm durdum, bir 10 dakika da yer aradım, 20 dakikanın sonunda aracımı park edip yukarı çıktım. Bu arada ilk 30 dakika ücretsiz. Sonrasında ücret otoparkta kaldığınız süreye göre 120-380 lira arasında değişiyor.

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AVM’ler, oteller, restoranlar hatta hastaneler… Kendi aracınızla bir yere gidiyorsanız minimum 150 lirayı gözden çıkaracaksınız. Bir yerden bir yere geçecekseniz, yandınız. Tavsiyem bayramda İstanbul nispeten boşken toplu taşımanın keyfini sürün. Ben de vapura binip deniz havası eşliğinde manzaranın tadını çıkaracağım.

AH GECELER

◊ Yosi Gabay bu gece 22.00’de Nişantaşı’ndaki Must’ta setin başında. (0212) 296 92 86

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz bu gece 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.01’de Korto İstanbul’da. Kulübün Alaçatı şubesindeyse bayram haftasına özel ‘Holiday Week’ etkinliği var. Bugün Berkan YeniçerixTezgâh, yarın Arzu Akdaş, 8 Nisan Pazartesi Simge Eğrilmez, 9 Nisan Salı Selen Erkmen, 11 Nisan Perşembe ise Bengü Beker sahnede olacak. İstanbul rezervasyon: @kortoistanbul

Alaçatı rezervasyon: @kortoalacati

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◊ Yağmur Hızal 10 Nisan Çarşamba, Begüm Obiz 11 Nisan Perşembe, Özlem Başar 12 Nisan Cuma 00.00’da Line Up

Suadiye’de. Rezervasyon: @lineupsuadiye

◊ Gülşen 10 Nisan Çarşamba, Hakan Altun 11 Nisan Perşembe, Serkan Kaya 12 Nisan Cuma 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

◊ Ebru Gündeş 10 Nisan Çarşamba, Mahsun Kırmızıgül 11 Nisan Perşembe, Sıla 12 Nisan Cuma 22.00’de

Günay’da. (0212) 230 33 33

◊ Seda Mete 11 Nisan Perşembe 22.30’da The Sizzle’da. (0554) 011 11 10

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◊ Bayramın ikinci günü, 11 Nisan Perşembe 10.00-16.00 arasında ‘Rana Demiriz ile Beşiktaş’tan Yahya Efendi’ye (Müzeler

Eşliğinde)’ turu düzenlenecek. Beşiktaş’taki müze, cami ve türbelerin gezileceği tura katılım bedeli 650 lira. istanbultukenmeden.com

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◊ Alaçatı Limon Köyiçi’nde bayramın son günü (12 Nisan Cuma) 16.00’da Alya var. Limon’un happy hour’ları Alaçatı’nın en eğlenceli partilerinden bana göre. Sahnede bir de Alya varsa... Dans etme garantili bir akşamüstü... (0531) 102 48 48

◊ 13 Nisan Cumartesi Hayal Kahvesi Emaar’da ‘DJ Salute Pop Gecesinde Sadece Kadınlar’ partisi düzenleniyor. Etkinlik, adı üstünde kadınlara özel. Bilet fiyatı 55,50 lira. biletix.com

◊ Tarihçi, rehber ve Hürriyet Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un artık bir klasik haline gelen Boğaz’daki ‘Erguvan Turu’

21 Nisan’da başlıyor. 12.00-16.00 arasındaki gezide Tonguç, İstanbul’u şakalı, dedikodulu anlatıyor. Hemen rezervasyon yapmakta fayda var, biletler hızla tükeniyor. Ücreti 2.500 lira (0532) 332 97 31

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◊ Her salı 20.30’da Kadıköy Motto Sahne’de ‘Stand-up Kadıköy’ geceleri var. Farklı tarzda komedyenlerin katıldığı etkinliklerde sahneye çıkacak isimler mekânın sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Bilet fiyatı 234,50 lira. passo.com.tr