Stüdyoda pişen şarkılar hazır

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GAZA BASTI
Çocuk yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan, enstrüman çalabilen ve operadan caza farklı türlere hâkim bir müzisyen Melis Karaduman. “Korkum yok artık sizden. Yarıştığım tek şey kendim” dediği yeni şarkısıyla pop ve rap müziği aynı potada eritiyor ve bunu yaparken bu tarzın yükselen isimlerinden biri olduğunu da hatırlatıyor. Şarkının söz ve müziği kendisine ait. Prodüktörüyse Kaan Arslan.
‘Gaza Bastım’ (Tekli)
Melis Karaduman
Universal Music Türkiye
ARTIK EN İYİLER LİGİNDE
20 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Tate McRae için ikinci albümü ‘Think Later’la artık birinci ligin oyuncuları arasına girdi diyebiliriz. Zaten albümün prodüktörlüğünü üstlenen Ryan Tedder da Taylor Swift ve Beyonce gibi isimlerle çalışan bir müzik insanı. 2020’de TikTok’ta ünlenen McRae’nin yeni albümünden ‘Greedy’ rüştünü ilk ispat eden olsa da çalışma birden çok hit şarkıyı barındırıyor.
‘Think Later’ (Albüm)
Tate McRae
Sony Music Türkiye
KUMARDA KAYBEDEN…
2023’te ismini çok sık duyduk Kardelen’in. Bunda dikkat çeken sahne performanslarının da payı büyük. Alternatif sahnenin genç yeteneği bu kez Artz ile işbirliğine gitmiş. R&B ve pop türleriyle oryantalist ezgilerin harmanlanmasından ‘Kumar’ ortaya çıkmış. Şarkının söz ve bestesinde her iki ismin de imzası var.
‘Kumar’ (Tekli)
Kardelen
Universal Music Türkiye
ARABESK HALİ…
Elif Buse Doğan bir süre önce başladığı arabesk projesi kapsamında ilk olarak Müslüm Gürses’ten dinleyip sevdiğimiz ‘Gitme’yi seslendirmişti. Bu kez bir Sezen Aksu parçasıyla karşımızda. ‘Yanmışım Sönmüşüm Ben’i Emre Doğan’ın prodüktörlüğünde söylüyor. Doğan’ın yorumu ve düzenleme şarkıyı farklı bir noktaya götürmüş.
‘Yanmışım Sönmüşüm Ben’ (Tekli)
Elif Buse Doğan
EBD Music
DAMARDAN ROCK
Damardan arabesk olur da rock olmaz mı? Elbette olur. Pera’nın yeni şarkısı ‘Hayatımın Kadını’ da böyle bir şarkı. Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkının düzenlemesinde grubun davulcusu Hakan Ünalan’ın imzası var.
‘Hayatımın Kadını’ (Tekli)
Pera
Sony Music Türkiye