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Stüdyoda pişen şarkılar hazır

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Şarkı
Stüdyoda pişen şarkılar hazır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 13:19

Yazı turnede geçiren müzisyenlerin birçoğu mola vermeden sonbaharda stüdyoya girmişti. Şimdiyse ortaya çıkan şarkıları dinleme zamanı. Melis Karaduman, Kardelen, Tate McRae ve Elif Buse Doğan… Bu hafta kulağımızda onların şarkıları var.

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GAZA BASTI

Çocuk yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan, enstrüman çalabilen ve operadan caza farklı türlere hâkim bir müzisyen Melis Karaduman. “Korkum yok artık sizden. Yarıştığım tek şey kendim” dediği yeni şarkısıyla pop ve rap müziği aynı potada eritiyor ve bunu yaparken bu tarzın yükselen isimlerinden biri olduğunu da hatırlatıyor. Şarkının söz ve müziği kendisine ait. Prodüktörüyse Kaan Arslan.

Stüdyoda pişen şarkılar hazır

‘Gaza Bastım’ (Tekli)

Melis Karaduman

Universal Music Türkiye

ARTIK EN İYİLER LİGİNDE

20 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Tate McRae için ikinci albümü ‘Think Later’la artık birinci ligin oyuncuları arasına girdi diyebiliriz. Zaten albümün prodüktörlüğünü üstlenen Ryan Tedder da Taylor Swift ve Beyonce gibi isimlerle çalışan bir müzik insanı. 2020’de TikTok’ta ünlenen McRae’nin yeni albümünden ‘Greedy’ rüştünü ilk ispat eden olsa da çalışma birden çok hit şarkıyı barındırıyor.

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Stüdyoda pişen şarkılar hazır

‘Think Later’ (Albüm)

Tate McRae

Sony Music Türkiye

KUMARDA KAYBEDEN…

2023’te ismini çok sık duyduk Kardelen’in. Bunda dikkat çeken sahne performanslarının da payı büyük. Alternatif sahnenin genç yeteneği bu kez Artz ile işbirliğine gitmiş. R&B ve pop türleriyle oryantalist ezgilerin harmanlanmasından ‘Kumar’ ortaya çıkmış. Şarkının söz ve bestesinde her iki ismin de imzası var.

Stüdyoda pişen şarkılar hazır

‘Kumar’ (Tekli)

Kardelen

Universal Music Türkiye

ARABESK HALİ…

Elif Buse Doğan bir süre önce başladığı arabesk projesi kapsamında ilk olarak Müslüm Gürses’ten dinleyip sevdiğimiz ‘Gitme’yi seslendirmişti. Bu kez bir Sezen Aksu parçasıyla karşımızda. ‘Yanmışım Sönmüşüm Ben’i Emre Doğan’ın prodüktörlüğünde söylüyor. Doğan’ın yorumu ve düzenleme şarkıyı farklı bir noktaya götürmüş.

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Stüdyoda pişen şarkılar hazır

‘Yanmışım Sönmüşüm Ben’ (Tekli)

Elif Buse Doğan

EBD Music

DAMARDAN ROCK

Damardan arabesk olur da rock olmaz mı? Elbette olur. Pera’nın yeni şarkısı ‘Hayatımın Kadını’ da böyle bir şarkı. Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkının düzenlemesinde grubun davulcusu Hakan Ünalan’ın imzası var.  

Stüdyoda pişen şarkılar hazır

‘Hayatımın Kadını’ (Tekli)

Pera

Sony Music Türkiye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Albüm#Müzik#Şarkı

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