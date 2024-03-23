Stand-up ÅŸovlar geceleri ele geÃ§iriyor

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GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda dikkatimi Ã§ekmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± canlÄ± mÃ¼zik mekÃ¢nlarÄ±nÄ±n haftalÄ±k programlarÄ±na en az bir gece stand-up ÅŸov eklemesi. Hatta Bengi Apak kendisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶yleÅŸide iÅŸin iÃ§inde bir kadÄ±n komedyen olarak gece hayatÄ±nda â€˜stand-upâ€™ adÄ±na bazÄ± gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸ, NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda aÃ§Ä±lan Komedi KulÃ¼pâ€™ten bahsetmiÅŸti. Evet, Komedi KulÃ¼p aÃ§Ä±ldÄ±, iÅŸ iyice bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±.

Bana gÃ¶re bu ilginin nedeni insanlarÄ±n aynÄ± ÅŸeyleri gÃ¶rmekten sÄ±kÄ±lmasÄ±. CanlÄ± ÅŸekilde, bir arada gÃ¼lebilmek iÃ§in tercih ediyor olabiliriz stand-up etkinlikleriniâ€¦ Ben durumdan Ã§ok memnunum, hatta listemde performansÄ±nÄ± Ã§ok merak ettiÄŸim, mutlaka seyretmek istediÄŸim birkaÃ§ isim var. GeÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda TouchÃ© sahnesinde Ã–zge Ã–zelâ€™i seyretmiÅŸtim, mÃ¼thiÅŸtiâ€¦ Tabii klasikler de var. Cem YÄ±lmaz gibi... ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n yeni stand-up ÅŸovunun biletleri satÄ±ÅŸa sunulur sunulmaz tÃ¼keniyor. Yasemin SakallÄ±oÄŸluâ€™nun geÃ§en gÃ¼nlerde Ãœlker Sports Arenaâ€™daki ÅŸovu da Ã§ok konuÅŸuldu. Ben de hangi mekÃ¢nlarda kim Ã§Ä±kÄ±yor, bir gÃ¶z attÄ±m. Ajandalara ÅŸimdiden not edilsin diye birkaÃ§Ä±nÄ± seÃ§tim. Bu arada hatÄ±rlatayÄ±m, birÃ§oÄŸunun biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz tÃ¼keniyor.

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HAFTANIN 5 GÃœNÃœ AÃ‡IK

Komedi KulÃ¼p, NiÅŸantaÅŸÄ±





NiÅŸantaÅŸÄ±â€™ndaki The Stay otelin iÃ§inde. Konser ve tiyatro oyunu da oluyor ama stand-up ÅŸovlar aÄŸÄ±rlÄ±ktaâ€¦ HaftanÄ±n 5 gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±k. Hem bir ÅŸeyler atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p hem de gÃ¶sterileri seyredebiliyorsunuz. 30 Mart Cumartesi Bengi ve Sarp Apak, 3 Nisan Ã‡arÅŸamba Deniz GÃ¶ktaÅŸ, 5 Nisan Cuma Lesli Karavil ve 6 Nisan Cumartesi PÄ±nar Fidanâ€™Ä±n performansÄ± olacak. Biletler 1.000 liradan baÅŸlÄ±yor, artÄ± yediÄŸinizi ve iÃ§tiÄŸinizi Ã¶dÃ¼yorsunuz. (0533) 133 33 92

BÄ°R AKÅžAMINI AYIRDI

La Boucherie, Etiler

AslÄ±nda bir canlÄ± mÃ¼zik mekÃ¢nÄ±. Ekip bu yÄ±l haftalÄ±k programlarÄ±nÄ±n bir gecesini stand-upâ€™a ayÄ±rdÄ±. 31 Mart Pazar akÅŸamÄ± BKM Deplasmanâ€™Ä±n ÅŸovu var. Yemekli etkinliÄŸin fiyatÄ± 1.900 lira. (0532) 135 35 55

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PROGRAMI AYLIK AÃ‡IKLANIYOR

Dada Salon Kabarett, ÅžiÅŸli





Stand-up ÅŸovlarÄ±n olduÄŸu geceler mekÃ¢n kapÄ±larÄ±nÄ± 19.30â€™da aÃ§Ä±yor. YarÄ±n gece Tutkum BoÄŸuÅŸmak sahnede olacak, etkinlik 20.30â€™da baÅŸlayacak. Biletleri 575-775 lira arasÄ±nda. Yemekli, yemeksiz seÃ§enekleri var. Yemeklinin fiyatÄ±nÄ± ve menÃ¼yÃ¼ Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in mekÃ¢nla iletiÅŸime geÃ§ebilirsiniz.Â(0212) 803 76 24

ANADOLU YAKASIâ€™NDA

Verdura Restaurant, Suadiye

BurasÄ± bir Ä°talyan restoranÄ±. Ä°nfiniti Sahneâ€™nin komedyenleri Ã§Ä±kÄ±yor. Her hafta farklÄ± komedyenlerin programÄ± iki saat sÃ¼rÃ¼yor. KayÄ±t yapmak kesinlikle yasak. 20.30 baÅŸlayan gÃ¶sterilerin takvimi mekÃ¢nÄ±n Instagram sayfasÄ± (@verduraistanbul) Ã¼zerinden duyuruluyor. Bilet fiyatÄ± 250 lira. (0549) 827 08 27

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KENDÄ°NÄ° DENEMEK Ä°STEYENLERE

Efsahne BeyoÄŸlu Sahnesi, BeyoÄŸlu

TecrÃ¼beli komedyenlerin ve amatÃ¶rlerin sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± AÃ§Ä±k Mikrofon gecelerinde 13 yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± var. 6 komedyen 15â€™er dakika sahnede kalÄ±yor. FiyatÄ± 120 lira. (0543) 957 41 72

BURSAâ€™DA DA ÅžUBESÄ° VAR

DasDas, AtaÅŸehir





Ã‡eÅŸitli isimler sahneye Ã§Ä±kÄ±yor. Program DasDasâ€™Ä±n internet sitesi Ã¼zerinden duyuruluyor. Ali Congun 27 Martâ€™ta sahnede, bilet fiyatÄ± 396 lira. Merve Ã–zcanâ€™Ä± 16 Nisanâ€™da izleyebilirsiniz, bilet fiyatÄ± 253 lira. dasdas.com.tr

â€™AYLAKTAYIZâ€™ GECELERÄ°NÄ° KAÃ‡IRMAYIN

Aylak Bar, KadÄ±kÃ¶y

YarÄ±n gece Efe TunÃ§er Ã§Ä±kÄ±yor, bileti 220 lira. â€˜AylaktayÄ±zâ€™ Ã¶zel ÅŸov geceleriyse her cuma-cumartesi 23.00â€™te baÅŸlÄ±yor, sahneye Ã§Ä±kacak isim son ana kadar gizli tutuluyor, programÄ±n bitiÅŸ saati hiÃ§ belli olmuyor. Bileti 240 lira. (0530) 953 62 30

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ÅžOVLAR 21.00â€™DE BAÅžLIYOR

TouchÃ©, Zorlu PSM





Programlar mekÃ¢nÄ±n internet sitesi Ã¼zerinden duyuruluyor. Åžovlar 21.00â€™de baÅŸlÄ±yor. 1 Nisanâ€™da Miray AkovalÄ±gilâ€™in ÅŸovu var. FiyatÄ± 444 lira. 2 Nisanâ€™da AkÄ±n Aslan sahnede olacak. passo.com.tr

AH GECELER

â—Š Cihat UÄŸurel bu gece 23.00â€™te Harbiyeâ€™deki Evâ€™de setin baÅŸÄ±nda olacak. Rezervasyon iÃ§in: @ev.harbiye

â—Š Simge EÄŸrilmez bu gece 0.30â€™da The Room Liveâ€™da. (0535) 018 60 93

â—Š AnÄ±l DurmuÅŸ bu gece 0.30â€™da Ara Kat Suadiyeâ€™de. (0533) 604 71 74

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â—Š YaÅŸar 27 Mart Ã‡arÅŸamba 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

â—Š Mert Davran 27 Mart 23.45â€™te Ä°zmir Om Mistral sahnesinde. (0541) 269 60 66

â—Š Alya 29 Mart Cuma 1.00â€™de Korto Ä°stanbul sahnesinde. Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul

â—Š Duygu Ã‡iftÃ§ioÄŸlu ve Armageddon Turk 29 Mart 22.00â€™de KadÄ±kÃ¶y Echoesâ€™ta setin baÅŸÄ±nda olacak.Â (0850) 241 99 66

â—Š YaÄŸmur HÄ±zal bu gece 00.00â€™da Lineup Suadiyeâ€™de. (0531) 498 80 93

7/24 YETMEZÂ

â—Š Beykozâ€™da BoÄŸazâ€™a sÄ±fÄ±r bir â€˜YalÄ± KÃ¼tÃ¼phanesiâ€™ aÃ§Ä±ldÄ±. 3 katlÄ± yapÄ± ziyaretÃ§ilerini randevu sistemiyle iÃ§eriye kabul ediyor. 7/24 aÃ§Ä±k olan kÃ¼tÃ¼phanenin bir de kafesi var. Merkez Kelle Ä°brahim Cad. Beykoz/ Ä°stanbul

â—Š Sarayburnu Aile Ã‡ay BahÃ§esiâ€™nde iftariyelik tabaÄŸÄ±, gÃ¶zleme, gÃ¼llaÃ§ ve Ã§ay ikramÄ±nÄ±n iÃ§inde olduÄŸu sahur menÃ¼sÃ¼ 700 lira. (0212) 522 13 97

â—Š DÄ±ÅŸavurumcu sanat terapi uygulayÄ±cÄ±sÄ± Seren P. Ä°lkdoÄŸan yarÄ±n 11.00-13.00â€™te SakÄ±p SabancÄ± MÃ¼zesiâ€™nde bir terapi gerÃ§ekleÅŸtirecek. MÃ¼zede Sanat Terapi AtÃ¶lyesi, â€˜UnutulmuÅŸ Bir Cumhuriyet KadÄ±nÄ±: BÃ¼tÃ¼n YÃ¶nleriyle Melek CelÃ¢lâ€™ sergisindeki portre Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan ilham alacak. AtÃ¶lyenin ilk aÅŸamasÄ±, portrelerin izleyicide bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± duygusal yansÄ±malara odaklanacak. Ä°kinci aÅŸamadaysa katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendi sanat Ã¼retimlerini gerÃ§ekleÅŸtirecek. @sakipsabancimuzesi

â—Š The Peninsula Ä°stanbulâ€™daki Gallada bir sÃ¼redir yenilenmek iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±, Ã¶zleyenler iÃ§in beklenen haber geldi:

16 Nisanâ€™da geri dÃ¶nÃ¼yor. @galladaistanbul