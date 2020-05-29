Sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz en iyi 10 plaj: Denizin zevkini güvenle çıkarın

GÖZ ALABİLDİĞİNE KUM VE DENİZ

PATARA PLAJI, ANTALYA

Kaş’a 43 km uzaklıktaki Patara Plajı, 12 km’lik sahil uzunluğu ve 1500 metreye ulaşan genişliğiyle Türkiye’nin en uzun plajlarından biri. İnce kumlu plaj, sit alanı olduğu için el değmemiş havasını koruyor. 2020 de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Patara Yılı’ ilan edilmişti.

CARETTA’LAR YUMURTLUYOR

İZTUZU PLAJI, MUĞLA

5.4 km uzunluğundaki kumsalıyla 2008’de İngiliz The Times gazetesi tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan edilmişti. Dalyan’daki plaj mayıs – eylül ayları akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar kapatılıyor. Çünkü bölge Caretta Caretta’ların yumurtlama alanı.



ARKASI YEŞİL, ÖNÜ MAVİ

ÇIRALI PLAJI, ANTALYA

3.2 km uzunluğundaki Çıralı Plajı, Akdeniz’in berrak suyunun keyfini sürebileceğiniz enfes bir doğaya sahip. Sırtını çam ağaçlarıyla kaplı dağlara yaslayan Çıralı Plajı popüler olsa da sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz genişlikte. Kemer’e 30 km uzaklıkta.



SÖRF YAPMAK İÇİN İDEAL

SAMANDAĞI PLAJI, HATAY

Antakya’da 14 km uzunluktaki Samandağı Plajı hem dinlenmek hem de bölgede etkili olan meltem ve lodos rüzgârları sayesinde sörf yapmak için çok uygun. Samandağ ayrıca Caretta Caretta ve hayalet yengeçlerin de üreme alanı...



GÖZLERDEN UZAK BİR GÜZELLİK

PANAYIR İSKELESİ KOYU, KIRKLARELİ

Kırklareli’ndeki İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen yanı başındaki Panayır İskelesi Koyu yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsala sahip. Gözlerden uzak olması sayesinde sosyal mesafeyi koruyarak keyif yapmak isteyenler için birebir.



ANTİK KENTTE SAKİN BİR TATİL

FASELİS, ANTALYA

Faselis, Likya’daki antik bir kent... Denize girebileceğiniz dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı, Korunmuş Liman ve Güneş Limanı... Kemer’e 16 km uzaklıkta. Kalabalıklardan uzak, antik bir kentte tatil için...



KARADENİZ’İN SERİN SULARI...

İNKUMU PLAJI, BARTIN

Uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Yeşil ve mavinin Karadeniz’de buluştuğu plaj Amasra’ya 45 km uzaklıkta. Bartınlılar yaz aylarını burada değerlendiriyor. Kalabalık olsa da genişliği sayesinde sosyal mesafeye uygun.



TENHA KOYLAR BULABİLİRSİNİZ

AYAZMA PLAJI, ÇANAKKALE

Plaj, Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’ya sadece sekiz km uzaklıkta. Geniş ve kumluk. Soğuk denizi sevenler için ideal. Ayrıca Bozcaada yaz aylarında kalabalık olsa da denize girilecek tenha koyları da var.



ÇOCUKLU AİLELERE DE UYGUN

SARIMSAKLI PLAJI, BALIKESİR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine sekiz km uzaklıkta. Yedi km uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde ince kumlu plaj sosyal mesafeli tatil için uygun. Denizinin sığ olması nedeniyle çocuklu aileler tarafından da her zaman tercih ediliyor.



GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI BİLE

KONYAALTI PLAJI, ANTALYA

Şehrin en popüler plajlarından biri. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı tedbirlerden sonra sosyal mesafe kuralını uygulamak daha kolay olacak. Yılın neredeyse altı ayı denize girme şansı sunan Antalya Konyaaltı Plajı yedi km boyunca uzanıyor.

