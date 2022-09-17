Sonbaharın tadı yürüyerek çıkar

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Geçmişe yolculuk

Fener’den Balat’a, İstanbul

Saffet Emre Tonguç, Fener’den yola çıkıp Balat’ın tarihi dokusunda yürümeyi tavsiye ediyor: “Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eder, Azize Meryem Kilisesi’ne uğrar, yol üstündeki kafelerde keyif yapardım.”

Cumbalı evlerin arasında...

Kanlıca’dan Hidiv Kasrı’na, İstanbul

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Melih Uslu, Kanlıca’nın ahşap cumbalı evleriyle süslü sokaklarından Hidiv Kasrı’na doğru uzanmayı öneriyor: “Yer yer yokuşlu olsa da İsmail Paşa Korusu’nun manzaralı orman içi yolları tüm yorgunluğunuzu unutturacak.”

7 kilometrelik sahil şeridi

Konyaaltı, Antalya

Varyant olarak adlandırılan bölgeden Boğaçayı’na kadar 7 kilometrelik bir sahil... Nurgül Büyükkalay “Falezlerden Beydağları’na doğru uzanan Konyaaltı, şehrin en güzel yürüyüş rotalarından” diyor.

Dünya mirası listesinde

İstanbul surları

Kariye Müzesi, Mihrimah Sultan Camisi, Edirnekapı, Sulukule Kapısı, Topkapı, Mevlana Kapı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yedikule Hisarı. Şener Kalemci, surların UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındığına dikkat çekiyor.

Sokakları özenle korunmuş

Odunpazarı, Eskişehir





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10’dan fazla müzeye ev sahipliği yapan Odunpazarı’nda yürürken sonbaharın keyfini çıkarabilirsiniz. Yıldırım Güngör “Tüm sokakları özenle korunmuş. Mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer” yorumunu yapıyor.

Boğaz’ın rüzgârı eşliğinde

Kuruçeşme’den Emirgân’a, İstanbul





Serhat Gürpınar anlatıyor: “Kuruçeşme’den yürümeye başlayın. Arnavutköy’de rengârenk köşkleri fotoğraflayın, Bebek’te kahvaltı edin, Rumelihisarı’nın rüzgârını hissedin ve Emirgân’da kahve molası verin.”

Başkentin akciğeri

Ulus’tan Seğmenler Parkı’na, Ankara





Ulus Meydanı’ndan Seğmenler Parkı’na yürüyün. Bu alan, tertemiz havası, sonbaharın görsel güzelliğiyle tam bir cazibe merkezi… Erdoğan Gümüş parkı “Başkentin adeta akciğeri” diye anlatıyor.

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Şehrin göbeğinde orman havası

Maçka Parkı, İstanbul





Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken kendinizi ormanda gibi hissedeceksiniz. Bahar Gündoğdu “İstanbul’un tam göbeğinde nefes alınacak, kurtarılmış bir bölge” diyor.

Deniz kenarından…

Emirgân’dan Sarıyer’e, İstanbul





Emirgân-Sarıyer arası mesafe yaklaşık 10 kilometre. Deniz kenarından, sonbahar manzaralarına tanıklık ederek iki saatte yürüyebilirsiniz. Burak Özberk’in favori rotalarından...

Anadolu Yakası’nın gözdesi

Üsküdar’dan Kuzguncuk’a, İstanbul

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Anadolu Yakası’nın en keyifli yürüyüş rotası için Üsküdar İskelesi’ne varın. Paşalimanı Caddesi’nden Boğaz’ın esintisi eşliğinde Fethipaşa Korusu’na, oradan da Kuzguncuk’a devam edin. Canan Demiray öneriyor.