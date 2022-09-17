Sonbaharın tadı yürüyerek çıkar

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Geçmişe yolculuk
Fener’den Balat’a, İstanbul
Saffet Emre Tonguç, Fener’den yola çıkıp Balat’ın tarihi dokusunda yürümeyi tavsiye ediyor: “Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eder, Azize Meryem Kilisesi’ne uğrar, yol üstündeki kafelerde keyif yapardım.”
Cumbalı evlerin arasında...
Kanlıca’dan Hidiv Kasrı’na, İstanbul
Melih Uslu, Kanlıca’nın ahşap cumbalı evleriyle süslü sokaklarından Hidiv Kasrı’na doğru uzanmayı öneriyor: “Yer yer yokuşlu olsa da İsmail Paşa Korusu’nun manzaralı orman içi yolları tüm yorgunluğunuzu unutturacak.”
7 kilometrelik sahil şeridi
Konyaaltı, Antalya
Varyant olarak adlandırılan bölgeden Boğaçayı’na kadar 7 kilometrelik bir sahil... Nurgül Büyükkalay “Falezlerden Beydağları’na doğru uzanan Konyaaltı, şehrin en güzel yürüyüş rotalarından” diyor.
Dünya mirası listesinde
İstanbul surları
Kariye Müzesi, Mihrimah Sultan Camisi, Edirnekapı, Sulukule Kapısı, Topkapı, Mevlana Kapı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Yedikule Hisarı. Şener Kalemci, surların UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındığına dikkat çekiyor.
Sokakları özenle korunmuş
Odunpazarı, Eskişehir
10’dan fazla müzeye ev sahipliği yapan Odunpazarı’nda yürürken sonbaharın keyfini çıkarabilirsiniz. Yıldırım Güngör “Tüm sokakları özenle korunmuş. Mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer” yorumunu yapıyor.
Boğaz’ın rüzgârı eşliğinde
Kuruçeşme’den Emirgân’a, İstanbul
Serhat Gürpınar anlatıyor: “Kuruçeşme’den yürümeye başlayın. Arnavutköy’de rengârenk köşkleri fotoğraflayın, Bebek’te kahvaltı edin, Rumelihisarı’nın rüzgârını hissedin ve Emirgân’da kahve molası verin.”
Başkentin akciğeri
Ulus’tan Seğmenler Parkı’na, Ankara
Ulus Meydanı’ndan Seğmenler Parkı’na yürüyün. Bu alan, tertemiz havası, sonbaharın görsel güzelliğiyle tam bir cazibe merkezi… Erdoğan Gümüş parkı “Başkentin adeta akciğeri” diye anlatıyor.
Şehrin göbeğinde orman havası
Maçka Parkı, İstanbul
Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken kendinizi ormanda gibi hissedeceksiniz. Bahar Gündoğdu “İstanbul’un tam göbeğinde nefes alınacak, kurtarılmış bir bölge” diyor.
Deniz kenarından…
Emirgân’dan Sarıyer’e, İstanbul
Emirgân-Sarıyer arası mesafe yaklaşık 10 kilometre. Deniz kenarından, sonbahar manzaralarına tanıklık ederek iki saatte yürüyebilirsiniz. Burak Özberk’in favori rotalarından...
Anadolu Yakası’nın gözdesi
Üsküdar’dan Kuzguncuk’a, İstanbul
Anadolu Yakası’nın en keyifli yürüyüş rotası için Üsküdar İskelesi’ne varın. Paşalimanı Caddesi’nden Boğaz’ın esintisi eşliğinde Fethipaşa Korusu’na, oradan da Kuzguncuk’a devam edin. Canan Demiray öneriyor.