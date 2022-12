Son dakika belli olan yılbaşı davetine hazırlanırken...

Haberin Devamı

Yeni yılı yeni kıyafetlerle karşılamak güzel evet ama halihazırda sahip olduğumuz kıyafetlere farklı bir gözle bakarak da şık bir stil oluşturmak mümkün. Hem yalnızca bir gece için para harcamak istememek gayet anlaşılır bir durum. Küçük dokunuşlarla bu yılbaşı gecesinde şık ve özgüvenli hissetmek için eldeki alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

◊ Bir ‘yıldız’ parça: Yılbaşı gecesi için gardırobunuzun başına geçip ‘Şimdi ne giyeceğim’ dediğiniz o anı hayal eder gibiyim. Aslında dolabınızda bu geceye uyum sağlayacak birçok alternatif olduğuna eminim. Öncelikle bir yıldız parça seçerek işe koyulun. Işıltılı bir bluz, şık bir etek, gösterişli bir elbise, taşlı bir el çantası ya da topuklu ayakkabı gibi giymek istediğiniz ana parça üzerinden geri kalan eşleşmeyi oluşturun. Gösterişli olana kesin karar verdiğinizde, kalanı daha sade tutarak ilerleyin. Mesela payetli bir bluzu denim pantolon ve botlarla eşleştirmek buna iyi bir örnek olabilir. Gündelik hayatta da her gün ‘ne giyeceğim’ sorunu yaşayanlardansanız bu yöntemi uygulayarak ilerleyebilirsiniz.

◊ Aksesuar etkisi: Işıltılı bir küpe ya da kolye, sıradan bir tarzı bile üst seviyeye çıkarabilir. Örneğin dümdüz siyah bir elbise giydiğinizi ya da yalnızca pantolon ve gömlek ikilisini tercih ettiğinizi düşünelim. Parlak taşlı bir küpeyle tüm havanızın nasıl

değiştiğine şaşıracaksınız. Daha iddialı bir stil için aksesuar olarak vücut takısı ya da gösterişli bir kemer de kullanabilirsiniz. Ya da son yıllarda

çok popüler olan altın tonlardaki takıları da tercih edebilirsiniz. Saç aksesuarlarıyla aranız iyiyse taç veya bandanalara da şans verebilirsiniz. Dolabınızda bunlardan hangisi varsa seçim sizin!

◊ Deri detaylar: Artık birçoğumuzun dolabında bir deri etek ya da pantolon var ve tarzımıza anında şıklık kattığı için özel gecelerde bu parçaları kullanmak çok akıllıca (Vegan ya da suni deri tercih edebilirsiniz). Örneğin, deri pantolon üstüne yalnızca bir kazak (tercihen kırmızı renkte) ve altına da topuklu ayakkabı giyerek bile hem stil sahibi hem de oldukça hoş bir hava yaratabilirsiniz. Kazak yerine, şık bir bluz ya da gömlek de olabilir.

◊ Küçük, siyah elbise: Ünlü modacı Karl Lagerfeld’in de dediği gibi küçük, siyah bir elbiseyle her ortama uyum sağlayabilirsiniz (“One is never overdressed or underdressed with a little black dress”). Coco Chanel’in hayatımıza kazandırdığı, hiçbir zaman modası geçmeyecek siyah elbiselerin farklı versiyonlarından biri eminim birçoğumuzun dolabında vardır. Normalde daha sportif ya da gündelik parçalarla eşleştirseniz bile yılbaşı gecesinde topuklu ayakkabı ve şık bir el çantasıyla bir araya getirebilirsiniz. Ters köşe bir görünüm için aksesuarlarınızı canlı renklerde tercih edebilirsiniz. Bu yıl popüler olan desenli külotlu çoraplar giymek de iyi fikir.

Saç ve makyaj

Hafif dağınık topuz

Yılbaşı gecesinde nasıl bir eşleştirme tercih ederseniz edin saç ve makyajınıza özen gösterin. Öncelikle kendinizi iyi hissedeceğiniz bir saç stili seçin. Sıkı sıkı toplanmış ya da hafif dağınık bırakılmış bir topuzla stil sahibi görünebilirsiniz. Yarım toplanmış modeller de çok popüler. Artık çok fazla yapılmış hissi veren maşalı saçların devri geçti. Saçlarınıza hacim vermek istiyorsanız bunu doğal dalgalarla yapın. Makyaja gelirsek... Kırmızı ruj, ışıltılı bir ten ve göz makyajı yılbaşı gecesinde en iyi tercih olabilir. Gözlerde ışıltının dozunu arttırmak isterseniz geri kalan kısımları sade tutmanızı tavsiye ederim. Tırnaklarınız için kırmızı, bordo, gold ya da yeşil tonlarında ojeler seçerek yılbaşı ruhuna uyum sağlayabilirsiniz.

Bir yakınınızın evinde geçirecekseniz...

Pijama partisi

Dolabınızda yılbaşı ruhunu çağrıştıran tonlarda ve desenlerde bir pijama varsa tüm geceyi o pijamaların içinde geçirmek konforlu bir yılbaşı gecesi için ‘Neden olmasın’ dedirtiyor. Tabii bu öneri sadece aile ve yakın arkadaşlarla evde geçirilecek bir gece için...



KISA KISA

Daha önce ‘Külkedisi’ (Cinderella, 2021) filminin başrolü Camilla Caballo ile işbirliği yapan Bee Goddess markası, şimdi de ‘Emily in Paris’ dizisinde karşımıza çıkıyor. Dizide markanın kurucusu Ece Şirin’in tasarladığı mücevherleri dünyaca ünlü aktris Lily Collins’in canlandırdığı Emily karakteri taktı.Ece Şirin, özel bir davetle hazırladığı 30 parçalık koleksiyonu anlatırken “Kendi gücünü ve ışığını üzerinde taşıyan kadınların hikâyesini güçlendiren tılsımlar” ifadesini kullandı.

Louis Vuitton ve Yayoi Kusama buluşması

Avangart sanatın en önemli temsilcilerinden Yayoi Kusama yıllar boyunca sadık kaldığı imza motifleriyle farklı alanlara dokunuyor.



İlk kez 2012’de başlayan Louis Vuitton-Kusama birlikteliğine yılın son ayında bir yenisi eklendi. Japon sanatçının imza nesneleri, motifleri ve sonsuzluk hayalleri markanın çantalarından erkek giyimine, kadın koleksiyonundan güneş gözlüklerine kadar tüm kategorileri ele geçirdi. Kusama’nın fırça darbeli noktaları Louis Vuitton monogramıyla eğlenceli bir tarz oluşturdu.