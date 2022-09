Sokaklara taşan şıklık

Haberin Devamı

◊ Baştan aşağı kot:

‘Denim on denim’ yani baştan aşağı denim giyinmek deyince aklınızda yalnızca Britney Spears ve Justin Timberlake’in 2000’lerin başındaki o ikonik fotoğrafı canlanmasın. Zira, moda haftalarındaki sokak stillerine bakılırsa 2022’de baştan aşağı denim giymek pek bir havalı. Örneğin, denim etek ve ceket ikilisini kovboy botlarıyla bir araya getirerek dikkat çekici bir sonbahar stili oluşturabilirsiniz. Influencer Babba Rivera’nın New York Moda Haftası görünümü size ilham olsun.



◊ Uzun etekler:

Hem New York hem de Londra Moda Haftası’nda sokak stillerini ele geçiren parçayı sorsanız, uzun etekler derdik. Zira bileğe kadar uzanan etekler, denim, kargo ya da deri gibi farklı versiyonlarıyla, çeşit çeşit tarzlarda karşımıza çıktı. Özellikle deri (vegan tercih edebilirsiniz) olanları, kemer ve çizmeyle birleştirerek iş stillerine ya da şık akşam yemeklerine uyarlayabilirsiniz. Ben ciddi görünümü kırmak ve sade bir dokunuş yapmak için beyaz, düz bir tişörtle tamamlamayı tercih ederim.



◊ Karışık desenler:

Üç farklı çiçek desenini bir arada kullanır mıydınız? Kendi adıma biraz çekimserim; ancak New York sokakları desenleri karıştırmak konusunda adeta uzmanlık dersi veriyor. Çiçekli tişörtler, çiçekli elbiselerle; baskılar, zikzak desenlerle bir araya geliyor. Bu maksimalist tarz sizin için fazlaysa, deseni tek bir parçada tutarak kalanı düz tercih etmenizi öneririm.



◊ Dışımız renklensin:

Dış giyimde, siyah, lacivert ya da taba gibi ‘sıkıcı’ renkleri seçmek demode kaldı. Hem New York hem Londra sokakları, turuncudan sarıya, pembeden yeşile kadar canlı tonlardaki dış giyim parçalarıyla cıvıl cıvıldı. Siz de ‘kışın renkli mi giyilir’ şüphesini bir kenara bırakın ve bu sene dış giyim alışverişinizde canlı renklere yer açın.



◊ Şimdi okullu olduk:

Okullu stillerini anımsatan ‘preppy’ tarzı, moda haftalarında bol bol karşımıza çıktı. New York sokakları bu stilin uçuk kaçık hallerine ev sahipliği yapsa da bu tarzı minimal hale getirmek hiç zor değil. Üstelik okul dönemlerimize gönderme yaptığı için çok da eğlenceli. Pilili bir mini etek ve loafer ayakkabı bu stili oluşturmanız için yeterli. Ben oversize (büyük beden) blazer ceketleri bu tarzla çok yakıştırıyorum.



◊ Sezonun rengi güneş sarısı:

Özellikle New York Moda Haftası sokaklarına sarı hâkimdi. Elbiselerden ceketlere, bluzlardan pantolonlara kadar sarının güneşi anımsatan en canlı tonlarına rastladık. Sarıyı nude tonlarla ya da daha baskın bir görünüm elde etmek isterseniz siyahlarla eşleştirin.

Haberin Devamı

KISA KISA

Haberin Devamı

Saint Laurent mağazasında suşi ikramı

Modaseverler için yılın en hareketli dönemindeyiz. Moda haftaları boyunca hayat, dört büyük moda şehrinde: New York, Londra, Milano ve Paris’te canlanıyor. Birçok marka bu ay defilelerin yanında farklı etkinlikler düzenleyerek ilgiyi üzerinde tutmaya çalışıyor. Fransız moda evi Saint Laurent da bu markalardan biri. Marka, Los Angeles’taki Sushi Park isimli restoranı, yalnızca Paris Moda Haftası’na özel olarak kendi mağazasına taşıyor. Markanın Rive Droite mağazasına yolu düşenler, 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yalnızca yeni koleksiyona bakmakla kalmayacak, aynı zamanda lezzetli suşilerden de tadabilecekler.

Haberin Devamı