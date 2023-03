Sokak stilleri bahar trendlerini ele veriyor

Haberin Devamı

Moda takvimleri her zaman bir sezon önden gider ve yeni trendlere dair ipuçları verir. Örneğin, New York, Londra, Milano’nun ardından Paris ile kapanışını yapan moda haftalarında, markaların Sonbahar/Kış 2023-24 koleksiyonlarını erkenden görmüş olduk. Her ne kadar koleksiyonlar bir sonraki sezona ait olsa da dünyanın dört bir yanından moda haftalarına katılan davetlilerin kıyafetleri de bize ilkbaharda göreceğimiz trendlerle ilgili birçok ipucu veriyor. Ünlü sokak stili fotoğrafçılarının karelerine yansıyan moda tutkunlarının stillerini inceleyerek bu sezon en çok nelerin öne çıkacağını şimdiden keşfetmek mümkün.

Deri parçalar gözde

Hem erkek hem kadın sokak stillerinde karşımıza en çok çıkan trendlerin başında gerçek ya da vegan deri parçalarla tamamlanmış tarzlar geliyor. Uzun deri ceketler, deri montlarla eşleştirilmiş deri pantolonlar ve elbiseler bu sezon altın çağını yaşayacak. Siyah ve çikolata kahvesi rengindekiler öne çıkıyor. Özellikle eskitilmiş gibi görünen modeller de oldukça popüler. Bu tarzı yakalamak için vintage ya da ikinci el ürünler satan mağazalara göz atabilirsiniz.

2000’lerin Y2K akımı

Moda dünyası son birkaç sezondur 2000’lerin başlarındaki modayı tanımlamak için kullanılan Y2K stilini konuşuyor. Özellikle Z Kuşağı’nın çok sevdiği bu akım, moda haftalarına katılan davetlilerin de vazgeçilmezi arasındaydı. Uzun denim etekler, bol cepli ve düşük belli kargo pantolonlar ilkbahar sezonunda da sık sık mağazalarda göreceğimiz stillerden bazıları.



Kırmızı tonları ilkbahar trendlerinden biri (üstte).

Asi ve umursamaz ‘grunge’ stilinin olmazsa olmazı ekose desenler de moda haftalarında sokak stili fotoğrafçılarının radarına takıldı. Özellikle diz altına kadar uzanan ekose eteklerle bol bol karşılaşacağız. Ekoseyi deri ceketlerle tamamlayarak grunge stilinizi güçlendirebilirsiniz.

Maksimalist tarz

Moda haftaları deneysel stilleri sevenler için mükemmel bir ortam sağlıyor. Orada kendinizi göstermek için özgürsünüz. Bu sezon sokak stillerinde gördüğümüz farklı renk ve desen çarpışmaları adeta zihnimizi açtı, bize yeniliklere açık olmamız gerektiğini fısıldadı. Kırmızı çizgili bir pantolonun üstüne, mor çiçek desenli bir elbise giymek kulağa nasıl geliyor? Elbette bu kadar çılgın bir stil yaratmadan da baskın desen ve renkleri hayatımıza sokabiliriz. Örneğin, baskın deseni tek bir parçada kullanıp geriye kalanları sade tutmak bunun en garanti yöntemi olabilir.



Farklı desen ve renk çarpışmaları da görüyoruz (üstte).

Ekose parçalar

Baştan aşağı aynı renk

Özellikle kırmızı, lime yeşili ve mor sezonun en çarpıcı renkleri arasında. Asıl fark yaratansa baştan aşağı bu renklerde giyinmek. Kırmızı tonlarında bir takım elbise ya da mor bir elbise-palto ikilisiyle bu trendi bahar aylarında canlandırabilirsiniz.

Sadelik sevenlere...

Fransızların çabasız stili bu sezonun ve elbette her dönemin trendi. Moda haftaları sokak stillerinde de bolca karşımıza çıkan denim pantolon, gömlek ve uzun bir palto üçlüsüyle her ortamda şık görünmek mümkün.

Hacimli silüetler

Moda haftalarında özellikle bileğe kadar uzanan elbiselerin üstünde kocaman ceketlere bolca rastladık. Birkaç beden büyükmüş gibi duran, ‘oversize’ (hacimli) palto ve blazer ceketler hem erkek hem kadınlar için belli ki daha uzunca bir süre popüler olacak.





Paris Moda Haftası’nda köklere dönüş

-Geçen hafta ilk kez Paris Moda Haftası döneminde Paris’teydim. İlk gün Dior’un Sonbahar/Kış 2023 hazır giyim ve mücevher koleksiyonunu görmek için moda basınına özel gösterime gittim. Kreatif direktör Maria Grazia Chiuri yeni koleksiyonunda 1950’lerden esinlenmiş. Koleksiyon Fransız stilini Catherine Dior, Édith Piaf ve Juliette Gréco gibi üç ikonik isim üzerinden yorumluyor. Siyahın ağırlıkta olduğu koleksiyonda yakut, zümrüt, topaz ve safir dikkat çekiyor.



- Schiaparelli koleksiyonuysa adeta couture zevkini hazır giyime taşımış. Kreatif direktör Roseberry’nin ilk hazır giyim koleksiyonu, markanın köklerine, yani Elsa Schiaparelli’nin gardırobuna gönderme yapıyor. Gerçeküstü gibi duran mücevherler; insan yüzleri, çiçekler, deniz kabuklarıyla şekillenmiş metaller ve düğmeler koleksiyonda en dikkat çeken detaydı.

- Roger Vivier’ın özel etkinliğiyse adeta bir seyir zevki yarattı. Opera şarkıcıları eşliğinde tasarımcı Felloni’nin genişletilmiş aksesuar ve ayakkabı-çanta koleksiyonunu inceledik.

- Son olarak ‘Emily in Paris’ dizisinin son sezonunda çantalarına hayran kaldığımız Renaud Pellegrino’nun etkinliğine katıldım. Markanın heykelsi çantaları pembe, mor, kırmızı gibi tonlarda karşımıza çıkıyor ama bu kez zamansızlığı vurgulayan simsiyah bir koleksiyon da tasarlanmış.