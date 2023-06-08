Sinek kovucularla kulak tıkaçları hazır mı?

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Melis: Gizem, sana 10 puanlık uzmanlık sorusu soracağım. Geçen yaz İzmir'deyken kendimi kaybedip bir sürü sinek kovucu sprey almışım. Hani şu cilde sürülenlerden. Doğalı, doğal olmayanı, çeşit çeşit duruyor evde hepsi. Hepsi de açılıp kullanılmış tabii. Sence bunlar bu yaz da kullanılır mı, yoksa etkisi azalmış mıdır, yenilerini mi almalıyım?

Gizem: Üzerinde yazar kapak açıldıktan sonra kaç ay kullanılacağı. Bir de kendinde dene bakalım, sivrisinekler sana gelmiyorsa gönül rahatlığıyla çocuklara da sürebilirsin (gülüyor).

Melis: Akıllı kadının hali başka!

Gizem: Ben de dün doğal içerikli bir tane sipariş ettim. Malum Bodrum’da börtü böcekle imtihanımız olacak bu yaz, hatta sivrilerle başladı bile… Yanık kreminden tut da annemin yaptığı kantaron yağına katar depoladım eve. Bu arada güneş yanığa yoğurt filan hikâye, kantaron yağı hemen acıyı ve ağrıyı alıyor.

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Melis: Evet, ben de bulunduruyorum artık evde. Hücre yenileyici özelliği varmış kantaron yağının. Biliyorsun geçen sene benimkiler denizin büyüsüne kapılıp güneşte çok kalmış, omuzları ciğer gibi olmuştu. Bu ayın sonunda biz yine bir ay için İzmir'e gidiyoruz. O yüzden alerji jelinden ateş düşürücüye her şeyi depolamam lazım.

Gizem: O zaman sivrisinekler için balkona bir fesleğen koymayı, arılar için de kahve yakmayı ihmal etme. Bu arada güneş kremini de saat başı yenilemek gerekiyor sanırım. Hatta ilk günler çocuklar güneşe kademeli çıksalar müthiş olur ama bu dediğime ben bile ikna olmadım (gülüyor).

Melis: Bak yine bir ton sorumluluk geliyor üstüme üstüme… “Aman şapkasız çıkma, bu saatlerde gözlüğünü çıkarma evladım, ıslak mayonu değiştir çocuuum” lafları binlerce kez tekrarlanacak yine!

Gizem: Ne yapalım, kışın gripten başımızı kaldıramıyoruz, yazın da başka hastalıklardan. Aman klimaya da çok dikkat! Bir de dışarıda buzlu içecek içmesinler. Bazı işletmeler musluk suyundan kendi buzunu yapıyor ve çocukların hemen bağırsakları bozuluyor.

Melis: Benceee, sen dee haklısııın! Kış kış enfeksiyonlar, kış kış…

Gizem: Havuzdan kapılan mantarları, deniz kumundan geçen mikropları saymıyorum bile… Lorin 2 yaşındayken çok ciddi mikrop kapmıştı kumdan. Perişan olmuştu çocuk. Şimdi elimden gelse kumları yıkayacağım (gülüyor).

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Melis: Meyveleri sabunla yıkayıp çocuğuna yediren bir akrabam vardı, bana onu hatırlattın. Ama bağışıklığı gelişmemişti çocuğun. Çok ağır geçiriyordu dışarıdan kaptığı gripleri filan. Koruyuculukta dengeyi bulmak lazım tabii!

Gizem: Yok artık! Çocuğun yediği bir şeyi sabunlamak da nesi? Gıdanın üzerinde kalacak kimyasaldan da korkarım ben.

Melis: Bu arada göz enfeksiyonu için krem de bulundurmak lazım yanımızda. Deniz'in gözleri çok hızlı mikrop alıyor nedense.

Gizem: Ah evet, Lorin’in de bitmeyen bir göz problemi var. Antibiyotikli damla ve alerji şurubu bayağı iyi geliyor. Anneme kalsa sarımsak sürecek çocuğun gözüne ama Lorin’i tahmin edersin...

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Melis: Ya rahmetli babam bir keresinde kardeşimin gözüne limon sıkmıştı. çocuk “Yandım Allah” diye dört döndü evde. Sonra doktor babamı paylamıştı “Çocuğun gözüne o kadar asitli bir şey sıkılır mı” diye.

Gizem: Parlamıştır ama belki gözleri, niye öyle diyorsun (gülüyor.)

Melis: Efendim, gözleri geçtiysek gelelim kulak enfeksiyonuna… Şu kulağa su kaçma meselesi çocukken beni delirtirdi, şimdi bebelerimi delirtiyor. Ben eskiden silikon tıkaç alıyordum. Çıkıp çıkıp duruyordu çocuklar yüzerken. Geçen yaz hamur gibi olanları keşfettim. Sen sağ, ben selamet…

Gizem: Düşmeleri de bitmez şimdi. Lorin geçen hafta annemlerleydi. Parkta yere düşüp ağlamaya başlayınca, annem “Ağlama ağlama, düşünce yere tükür para bulursun” deyip o arkasını dönünce yere 10 lira atmış. Realist Lorin “Demin burada bu para yoktu, sen mi koydun yoksa anneanne” demiş elbette. Ağlamayı kesmiş ama ben yere tükürmeyi öğretmiş olması şokundan hâlâ çıkamıyorum.

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Melis: Memo bu lafı duysa ha bire kendini yerden yere atıp ortalığı tükürük yağmuruna tutabilir (gülüyor).

Gizem: Neyse ki senin annen bu saçma ve eski uydurmasyonu bilmiyor! Yöreden yöreye değişiyor demek ki (gülüyor)…

ÇH ETKİNLİK

Ebeveynler ve çocuklar bir arada

Çinyo ve Makonya adlı oyunda, iplerinden kurtulmak isteyen bir kukla olan Çinyo ile onun için her şeyin iyi olmasını isteyen ustası Markonyo’nun hikâyesi anlatılıyor. Markonyo, Çinyo’nun güvende olması için aşırı koruyucu davranmaktadır. Tesadüfen hayatlarına giren gezgin kaplumbağa Kaplum hem Çinyo’nun hem Markonyo’nun kendilerini keşfetmelerine yardımcı olur.

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◊ Yer: İstanbul, School of Akmerkez by Wise Akademi

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 13.00

◊ Yaş: 3-10 ve ebeveynleri

◊ İletişim: (0212) 282 01 70

◊ Ücret: 150 lira

Pablo Picasso ve İlham Perileri

Picasso'nun hayatından kesitleri ele alan oyunda, resimlerindeki ‘Mavi’, ‘Pembe’ ve ‘Kübik’ dönemler anlayabilecekleri bir dille çocuklara aktarılmaktadır. İlham perileri sayesinde, Picasso'nun dönemleri soyutlaştırılarak, çocukların daha rahat anlayabilecekleri bir şekle getirilmiştir.

◊ Yer: İstanbul, Tiyatro 34

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 15.00

◊ Yaş: 5+

◊ İletişim: (0538) 638 78 34

◊ Ücret: 150 lira

Hem eğlenceli hem öğretici

Zamanın en iyi sirki artık iş yapmamaktadır. Sirkin sahibi Medrano sirki kapatmak isterken karşısına iki kardeş çıkar ve her şey değişir! Palyaço şovları ve illüzyon gösterileri içeren ‘Yaramazlar Sirki’ hem eğlendiriyor hem de çocuklara yardımlaşma ve arkadaşlığın önemini anlatıyor.

◊ Yer: Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Derneği

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 18.00

◊ Yaş: 2+

◊ İletişim: (0288) 280 17 00

◊ Ücret: 70 lira

Hikâye bildik, bakış açısı yeni

Klasikleşmiş bir eser olan ‘Külkedisi’ masalı, çağdaş metin uyarlaması ve rejisiyle, yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşuyor. Görsel efektleriyle, müzikleri ve dansıyla 7’den 70’e herkese hitap eden müzikalde Sindrella’nın hikâyesi eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatılıyor.

◊ Yer: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 20.00

◊ Yaş: 4+

◊ İletişim: (0224) 716 37 76

◊ Ücret: 120-180 lira

Wonderland Sirki Ankara’da

Dünyanın birçok yerinden gösteri kadrosuyla Wonderland Sirki Avrupa turnesinde. Etkinlik her yaştan herkesin izleyebileceği performanslarla 60 dakika sürüyor. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız Wonderland sirk gösterisine gidebilirsiniz.

Yer: Ankara, Arena Balo Gösteri ve Sanat Merkezi

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 11.00-12.30-14.00-15.15-16.30

◊ Yaş: 3-8

◊ İletişim: (0532)334 87 76

◊ Ücret: 90 lira