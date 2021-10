Şimdi her yer kıpır kıpır

Haberin Devamı

FESTİVAL

- Karikatür, çizgi roman, illüstrasyon, animasyon, fanzin, sokak sanatı gibi yaratıcı deneyim alanları sunan İstanbul Comics and Art Festival bugün ve yarın Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de. Katılım ücretsiz.

- Sevilen sanatçıların konserleri ve ünlü şeflerin özel lezzetleri Gusto Weekend etkinliğinde bir araya geliyor. Bugün ve yarın, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenecek festivalde Karsu, Yalın, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahneye çıkacak. Bilet 290 lira.

KONSER

- Dünyaca ünlü kompozitör ve piyanist Lubomyr Melnyk, bugün Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Saat 20.30’da başlayan konserin bilet fiyatı 126.50 lira.

- Mabel Matiz bugün Ankara’da sevenleriyle buluşuyor! Saat 20.30’da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konserin biletleri 125-500 lira arası değişiyor.

- Pentagram bugün saat 21.00’de Turkcell Vadistanbul’da sevilen şarkılarını seslendirmek için sahneye çıkacak. Biletler 89.75-201.75 lira.

- Gaye Su Akyol, Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Bugün saat 21.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek konserin bileti 149 lira.

- Teoman bugün Jolly Joker Bursa sahnesine konuk oluyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 136-395 lira arası değişiyor. 3 kişilik loca 2.750, 4 kişilik loca 3.150 lira.

- Kerem Görsev ve Fatih Erkoç, 19 Ekim Salı günü Antalya Açıkhava sahnesinde olacak. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 123.25-168 lira arasında değişiyor.

- Edis, 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Biletler 112-410 lira.

- Yıldız Tilbe, 21 Ekim Perşembe Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Saat 21.00’deki konserin biletleri 282-508 lira arasında.

DANS

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Francisco Camacho yönetimindeki ‘Taşıdıklarımız’ isimli modern dans temsiliyle yarın Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 88 lira.

STAND-UP

- Cem Yılmaz, yeni gösterisi ‘CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus’ ile 21-22 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatları 148-440 lira arası değişiyor.

ATÖLYE

- Sanatçı Merve Dündar, Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında, sabundan taş formunda heykeller yapma atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı tam 45 lira, öğrenci 25 lira.

- Atölye Ataşehir çocukları ve gençleri çizgi roman eğitimlerine davet ediyor. Her çarşamba düzenlenen atölye için (0532) 629 80 34 numaralı telefondan bilgi alabilir, rezervasyon yapabilirsiniz.

SERGİ

MAMUT ART PROJECT BAŞLIYOR!

Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project, 19-31 Ekim tarihleri arasında hem fiziksel hem çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor. Bu sene bomontiada’nın üç mekânına yayılan güncel sanat etkinliğinde 44 sanatçının eserleri ve ‘Dreamscapes’ adı altında özel bir seçki sunulacak. Bu seçkide illüstrasyon sanatçılarının müzikle olan kişisel bağlarından yola çıkan hayali konser afişi projesi ‘Dream Gigs Illustrated’ dikkat çekiyor. Hood Base küratörlüğünde gerçekleşecek afiş projesinde 28 illüstratörün, müziğin görsel dünyasını yansıttıkları eserleri yer alacak. Etkinlikte video, dokuma, yerleştirme, seramik, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj ve resim dahil olmak üzere birçok alandaki üretimler sergilenecek. 44 sanatçının 300’e yakın eserinden oluşan daha kapsamlı bir seçki eşzamanlı olarak Mamut Art Project’in internet sitesinde olacak.

‘TSU!, My Home Is Where My Heart Beats’,

2021, Dilara Akbal