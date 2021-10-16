Şimdi her yer kıpır kıpır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Esnafa 235 milyon TLlik vergi desteğiEsnafa 235 milyon TL'lik vergi desteği! #Vergi
Kadir Şeker davasında son dönemeç Ya tahliye olacak ya da...Kadir Şeker davasında son dönemeç! Ya tahliye olacak ya da...#Kadir Şeker
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Yunan terbiyesizliğine Atatürkün evinden cevap'Yunan terbiyesizliği'ne Atatürk'ün evinden cevap#Atatürk
20 yıllık töre kini Geride kalan boynu bükük bir aile20 yıllık töre kini! Geride kalan boynu bükük bir aile#Kamuran Tün
Endekse gel endekse Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymişEndekse gel endekse! Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş#Afganistan
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Dikkat Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değilDikkat! Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değil#Koroanvirüs
Kömür yoksa orman yakın İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemdeKömür yoksa orman yakın! İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemde#Marie Antoinette
İşte öğretmenlerin 40 günlük gözlemi Pandemi çocukları böyle değiştirdiİşte öğretmenlerin 40 günlük gözlemi! Pandemi çocukları böyle değiştirdi#Okul
Kimlik kartlarında büyük yenilik Yeni uygulama hayata geçtiKimlik kartlarında büyük yenilik! Yeni uygulama hayata geçti#Nitelikli Elektronik Sertifika
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
Kartal derbi öncesi ağır yaralı Belözoğlu ilk maçında kazandıKartal derbi öncesi ağır yaralı! Belözoğlu ilk maçında kazandı#Başakşehir
Kaldırıma çıkıp yayaya korna çalmıştı... Cezası belli olduKaldırıma çıkıp yayaya korna çalmıştı... Cezası belli oldu#Taksi
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Şimdi her yer kıpır kıpır

#Konser#Sergi#Festival
Şimdi her yer kıpır kıpır

Sonbahar yeni konserler, sergiler ve festivallerle devam ediyor. Bunca seçenek arasında ilgimizi çekecek bir etkinlik bulmak kolay ama biletler çabuk tükendiği için yer bulmak zor olabilir...

Haberin Devamı

FESTİVAL

- Karikatür, çizgi roman, illüstrasyon, animasyon, fanzin, sokak sanatı gibi yaratıcı deneyim alanları sunan İstanbul Comics and Art Festival bugün ve yarın Kadıköy Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de. Katılım ücretsiz.

Şimdi her yer kıpır kıpır

- Sevilen sanatçıların konserleri ve ünlü şeflerin özel lezzetleri Gusto Weekend etkinliğinde bir araya geliyor. Bugün ve yarın, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenecek festivalde Karsu, Yalın, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahneye çıkacak. Bilet 290 lira.

KONSER

- Dünyaca ünlü kompozitör ve piyanist Lubomyr Melnyk, bugün Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Saat 20.30’da başlayan konserin bilet fiyatı 126.50 lira.

Şimdi her yer kıpır kıpır

Mabel Matiz bugün Ankara’da sevenleriyle buluşuyor! Saat 20.30’da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konserin biletleri 125-500 lira arası değişiyor.

Pentagram bugün saat 21.00’de Turkcell Vadistanbul’da sevilen şarkılarını seslendirmek için sahneye çıkacak. Biletler 89.75-201.75 lira.

Haberin Devamı

Gaye Su Akyol, Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Bugün saat 21.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek konserin bileti 149 lira.

Şimdi her yer kıpır kıpır

Teoman bugün Jolly Joker Bursa sahnesine  konuk oluyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatları 136-395 lira arası değişiyor. 3 kişilik loca 2.750, 4 kişilik loca 3.150 lira.

Kerem Görsev ve Fatih Erkoç, 19 Ekim Salı günü Antalya Açıkhava sahnesinde olacak. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 123.25-168 lira arasında değişiyor.

Edis, 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Biletler 112-410 lira.

Şimdi her yer kıpır kıpır

Yıldız Tilbe, 21 Ekim Perşembe Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Saat 21.00’deki konserin biletleri 282-508 lira arasında.

Şimdi her yer kıpır kıpır

DANS

Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Francisco Camacho yönetimindeki ‘Taşıdıklarımız’ isimli modern dans temsiliyle yarın Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 88 lira.

STAND-UP

- Cem Yılmaz, yeni gösterisi ‘CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus’ ile 21-22 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatları 148-440 lira arası değişiyor.

Şimdi her yer kıpır kıpır

Haberin Devamı

ATÖLYE

- Sanatçı Merve Dündar, Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında, sabundan taş formunda heykeller yapma atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı tam 45 lira, öğrenci 25 lira.

- Atölye Ataşehir çocukları ve gençleri çizgi roman eğitimlerine davet ediyor. Her çarşamba düzenlenen atölye için (0532) 629 80 34 numaralı telefondan bilgi alabilir, rezervasyon yapabilirsiniz. 

SERGİ

MAMUT ART PROJECT BAŞLIYOR!

Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project, 19-31 Ekim tarihleri arasında hem fiziksel hem çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor. Bu sene bomontiada’nın üç mekânına yayılan güncel sanat etkinliğinde 44 sanatçının eserleri ve ‘Dreamscapes’ adı altında özel bir seçki sunulacak. Bu seçkide illüstrasyon sanatçılarının müzikle olan kişisel bağlarından yola çıkan hayali konser afişi projesi ‘Dream Gigs Illustrated’ dikkat çekiyor. Hood Base küratörlüğünde gerçekleşecek afiş projesinde 28 illüstratörün, müziğin görsel dünyasını yansıttıkları eserleri yer alacak. Etkinlikte video, dokuma, yerleştirme, seramik, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj ve resim dahil olmak üzere birçok alandaki üretimler sergilenecek. 44 sanatçının 300’e yakın eserinden oluşan daha kapsamlı bir seçki eşzamanlı olarak Mamut Art Project’in internet sitesinde olacak.

Haberin Devamı

Şimdi her yer kıpır kıpır
‘TSU!, My Home Is Where My Heart Beats’,
2021, Dilara Akbal

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Sergi#Festival

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi