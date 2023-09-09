Sıkma, temizle, koru

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Hormonal sorunlar, genetik yatkınlık, beslenme, yanlış kozmetik ürünler cildimizin yapısını bozabiliyor. Bu sebeplerle ortaya çıkan sivilceler sadece ergenlik döneminde değil, her yaşımızda sorun olabiliyor. Dermatolog Dr. Selma Salman ve dermatolog Dr. Ezgi Özkur aknenin sebeplerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

‘AKNE SIKILIRSA İZ KALABİLİR’

Dermatolog Dr. Ezgi Özkur

- Akne yani sivilce dünyada en sık görülen cilt hastalığıdır. Genellikle hormonların aktif olarak çalışmaya başladığı ergenlik döneminde ortaya çıkar. Ergenlerin yüzde 70-80’i az veya çok akneyle karşılaşır. 10 hastadan 1’indeyse aknelenme 25 yaşından sonra da devam eder. Bazı kişilerde 25 yaşından sonra başlayabilir, bu durumu biz ‘erişkin aknesi’ olarak adlandırırız.

- Vücut aknesi de yüz aknesiyle benzer şekilde ortaya çıkar. Terleme, dar ve sentetik kıyafetler, sürtünme, aşırı oturma gibi durumlarda şiddetlenebilir.

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- İltihaplı akne tiplerinde belirli dönemlerde antibiyotik kullanılabilir. Akne kronik bir rahatsızlıktır, antibiyotik sonrası iyileşme görülse bile kremlerle tedavilere devam edilmeli.

- Akne kesinlikle sıkılmamalı, iz kalabilir. Özellikle sinüs bölgesine yakın, T bölgesindeki ve alındaki akneler enfeksiyona sebep olabilir.

- Cildini temizle-tedavi et-koru formülü uygulanmalı. Temizlik için akneye meyilli ciltlere uygun bir temizleyici jel kullanılmalı. Tedavinin ardından korunmak için akneli ciltlere uygun bir nemlendirici ve gündüzleri güneş kremi yeterli.

- Akneye bağlı kızarık ve kahverengi lekelerin bir kısmı zamanla tedaviyle birlikte kendiliğinden açılır. İnatçı lekeler için retinoidler, azaleik asit, eksfolyasyon amaçlı asitler kullanılabilir. Buna rağmen geçmeyen lekelerdeyse kimyasal peeling’ler ve lazer tedavileri yapılıyor.

- Araştırmalar gösteriyor ki basit şekerlerden zengin beslenmek akneyi tetikliyor.

tedavi EDİLEBİLİR

Dermatolog Dr. Selma Salman

- Tedaviden sonra 1/4 oranında nüks olabilir. Çoğunlukla bunun nedeni tedavinin erken kesilmesidir. Cilt bakımına devam edilmemesi ve hormonal problemler de bu duruma neden olur.

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- Fast food beslenme, süt ve yüksek glisemik indeksli beslenme sivilceyi tetikler. Az yağlı, sebze ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme uygulanmalı.

- Akneli ciltler için özel olarak üretilmiş su bazlı, gözenekleri tıkamayan ürünler tercih edilmelidir.

- Akneye yatkın kişiler sabah ve akşam jel formunda bir yıkama ürünüyle yüzlerini yıkamalı, gözenekleri sıkılaştırmak ve kalan kiri temizlemek için tonik kullanmalı. Son olarak akne karşıtı etken maddeler içeren su bazlı bir kremle nemlendirmeli. Yüze sert kese yapılmamalı, sert peeling yapan ürünler haftada 1-2 defadan fazla kullanılmamalı.

- AKNE izleri deriyle aynı seviyede ya da çukur izler şeklinde olabilir. Deriyle aynı seviyedeki izler için kimyasal peeling, enzim peeling, karbon peeling gibi dermokozmetik işlemler yeterli olur. Çukur izlerde cilt altında kolajen üretimini tetikleyen yöntemler kullanılır.