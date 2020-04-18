Şık, zamansız ve trendlerin ötesinde: Trençkot

Hafif, yağmura dayanıklı ama terletmeyen bir palto ihtiyacıyla doğdu trençkot. İlk ortaya çıkışı 1820’li yıllara dayanıyor. O yıllarda, iyi giyimli erkekler tarafından balık tutma, avcılık gibi aktiviteler esnasında kullanılıyor ve özellikle orduda oldukça rağbet görüyordu. Takvimler 1853’ü gösterdiğindeyse İngiliz menşeli Aquascutum markası daha çok nefes alan ve daha az terleten bir kumaş geliştirerek bu özel parçayı daha ileri teknolojiyle bir araya getirdi. Trençkotların farklı hava şartlarına dayanıklı ‘gabardin’ kumaştan, günümüzde bildiğimiz haliyle ortaya çıkışıysa 1879’da, Burberry markasının yaratıcısı genç tasarımcı Thomas Burberry sayesinde oldu.

Not: Meraklıları için Burberry’nin internet sitesinde, trençkotun geçirdiği değişim dünden bugüne fotoğraflarla anlatılıyor.



