Sezonun bot modelleri pek asi

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Tek bir botla en sade görünümlerin bile havasını değiştirebilirsiniz. Dilerseniz sportif dilerseniz de şık bir stil yaratabilirsiniz. Özellikle kovboy botları bu sezon benim favorim. Jean’ler ve blazer ceketlerle 90’lı yılların Prenses Diana stiline vurgu yapabilir, şık bir mini elbisenin altında kullanarak birbirine zıt iki tarzı bir araya getirebilirsiniz. Sezonun öne çıkan bot ve çizme modellerini derledik...

Punk havası

‘Preppy’ (kolejli) ve punk stilinin yeniden popüler olmasıyla moda sahnelerine geri dönen, uzun bağcıklı postallar ve kalın tabanlı, metal aksesuar detaylı asi botlar neredeyse her tarza uyum sağlıyor. Şirin bir çiçekli elbiseyle veya jean, sweatshirt gibi gündelik kıyafetlerle tercih ediliyor.

Kovboy ilhamı

Bu sezon farklı markalarda çeşit çeşit kovboy botu bulmak mümkün. Diz altı ve diz üstü modelleri var. Her görünüme anında stil sahibi bir hava kazandıran kovboy botlarını, ben özellikle denim pantolonlar ve ‘oversize’ üstlerle çok yakıştırıyorum.





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Uzun, daha da uzun

Bundan birkaç sene önce moda olup sonra kaybolan upuzun çizmeler bu sezon yeniden hayatımıza giriyor. Isabel Marrant’dan Michael Kors’a kadar farklı markaların podyumlarında gördüğümüz bu model, en çok mini elbiselerle uyumlu. Özellikle hacimli kazak elbiselerle birleşen uzun çizmeler her ortama uyum sağlayabilir.

Doğada giyilenlerden

Genellikle doğa sporları yaparken ya da karda giyilen sportif botlar podyumlara çıkınca anladık ki artık bu

tarz da gündelik kış stillerimizin bir parçası oluyor. Chloé ve Ferragamo podyumlarından da stil ilhamı alabileceğiniz bu botları, uzun triko elbiselerle eşleştirebilirsiniz.

Çorap gibi







Balenciaga’nın çorap botlarını ve Vetements’ın çakmak tabanlı çizmelerini hatırlar mısınız? Birkaç sene önce hayatımıza giren bu tasarımlar, moda dünyasında hızlı bir ivme yakalamıştı. Ancak hemen etkisi kayboldu diye düşünmüştük. Bu sezon ayağı çorap gibi saran botlar Acne Studios gibi markaların defilelerinde yeniden karşımıza çıktı.

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Yağmurdan korusun





Kauçuk ya da plastikten yapılan yağmur botları bu sezon hiç olmadığı kadar popüler. Özellikle Chanel, bu botların şık parçalarla bir araya gelebileceğinin ve her görünüme uyum sağlayabileceğinin altını çizdi. Tül etekler ve elbiselerle kullanarak siz de gündüzden geceye geçen stillerde tercih edebilirsiniz.

KISA KISA

Tek hissedarı dünya

Yvon Chouinard’ın 1973’te Amerika’da kurduğu doğa sporu markası Patagonia, o günden bu yana sürdürülebilirlik ve çevre bilinciyle hareket ediyor.



Markanın geçen haftalarda yaptığı açıklama sektörde büyük bir etki yarattı. Zira Forbes’ta milyarderler listesinde adı geçen Chouinard, markasının hisselerini dünyaya bağışladığını duyurdu. İnternet sitesinde ‘Tek hissedarımız dünya’ isimli bir yazı yayımlayan marka, Patagonia’nın yüzde 98’lik hissesinin Holdfast Collective vakfına, kalan yüzde 2’lik bölümününse aile tarafından yeni kurulan Patagonia Purpose Trust’a aktarılacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre aile şirketten hiçbir gelir elde etmeyecek. 83 yaşındaki Chouinard, The Times’a verdiği röportajda şunları söyledi: “Bu gezegeni kurtarmak için aktif olarak çalışan insanlara maksimum miktarda para sağlayacağız.”