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Sessiz ve derinden

Güncelleme Tarihi:

#MELTEM FIRATLI#Albüm#Hürriyet Cumartesi
Sessiz ve derinden
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 15:46

Bu hafta hafif tempolu şarkılar çıktı karşımıza. Duyguların ön planda olduğu yorumlar eşliğinde söylenen… Hadise’ye ilk aşkını hatırlatan ‘Sevmiyo’dan Bengü Beker’in ‘Yağmur Olsa’ parçasına işte haftanın yenileri...

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Sessiz ve derinden

Gerçek aşk hikâyesi

“Hem sevmenin hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim” dediği bir süreçte ‘Sevmiyo’ ile çıkageldi Hadise. Bu hafif tempolu pop şarkısı Aytaç Özgümüş’ün imzasını taşıyor. Hadise şarkıyı ilk duyduğunda aklına bir tek kişi gelmiş. O da 20 yıl önceki ilk aşkı. Ve şarkıyı da belli ki o kişiye duyduğu güzel duygularla okumuş.

‘Sevmiyo’ (Tekli)

Hadise

Pasaj Müzik

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Sessiz ve derinden

Yeni bir adım

Canlı müzik sahnesinin güçlü seslerinden Bengü Beker slow pop bir şarkıyla kariyerinde yepyeni bir adım attı. Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan ‘Yağmur Olsa’ hem Beker’in yorumculuktaki iddiasını gösteriyor hem de Türkçe pop müzikte kalıcı olma hedefini… 

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‘Yağmur Olsam’ (Tekli)

Bengü Beker

Pose Records

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Canlı çalındı, kaydedildi

Gaye Su Akyol yıllardır hayalini kurduğu çalışmayı nihayet gerçekleştirdi. 1 türkü, 3 klasik Türk müziği eseri ve ‘Anadolu Ejderi’ albümünden 4 parça canlı çalındı ve kaydedildi. İki EP’den oluşan çalışmada Akyol’a elektrogitar ve beat’lerde Ali Güçlü Şimşek, akustik gitarda Görkem Karabudak eşlik ediyor. 

 

Sessiz ve derinden

‘Elektro Sayfiye Havası’ ve ‘Feza Musiki Cemiyeti’ (EP)

Gaye Su Akyol

Dunganga Records

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Sessiz ve derinden

Tanıştıralım, Merve Mira

Kendisi aslında bir işinsanı. Hatta yoğun da bir çalışma temposu var. Ama bu durum onun hayalinin peşinden gitmesine engel olmamış. Çocukluğundan beri şarkı söylemenin hayalini kuran Merve Mira geçen hafta ‘Kalpsiz Bir Serseri’yle müziğe ‘merhaba’ dedi. Şarkı Köfn grubundan tanıdığımız Salman Tin’le Onurr imzasını taşıyor. Zaten onu müzik konusunda cesaretlendiren de Salman Tin olmuş.

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‘Kalpsiz Bir Serseri’ (Tekli)

Merve Mira

Sony Music Türkiye

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Sessiz ve derinden

Adadan sonra müzik dünyasında

Daha bir ‘Survivor’ yarışmacısıyken gönlünün müzikte olduğunun sinyallerini veriyordu Aleyna Kalaycıoğlu. Zaten yarışma sonrası önce Sinan Akçıl’ın desteğini aldı, şimdi de rap müziğin usta ismi Anıl Piyancı ile karşımızda. İkilinin birlikte seslendirdiği ‘Bana Cevap Ver’ yayımlandı. Şarkının sözleri Anıl Piyancı ve Oğuzhan Atmaca’ya ait, bestesi ve aranjesiyse Can Deniz Coşkun (Ceyz) tarafından yapıldı.

‘Bana Cevap Ver’ (Tekli)

Aleyna Kalaycıoğlu-Anıl Piyancı

Sony Music Türkiye

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#MELTEM FIRATLI#Albüm#Hürriyet Cumartesi

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