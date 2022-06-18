Sepetler hazırlansın, pikniğe gidiyoruz!

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Kat kat lezzet

Şef Refika Birgül’den tavuklu piknik sandviç (2-3 kişilik)

NE LAZIM?

* 2 parça kemiksiz tavuk budu

* 5 mantar

* 1 tatlı kaşığı yoğurt

* 1 tatlı kaşığı köfte baharı

* 1 tatlı kaşığı kekik

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 çay kaşığı pul biber

* 2 çorba kaşığı zeytinyağı

* 1 küçük yuvarlak ekmek

* 2 çorba kaşığı sarımsaklı mayonez

* 2-3 çorba kaşığı karışık turşu

* 3 çorba kaşığı turşu suyu

* 4-5 yaprak kıvırcık

NASIL YAPARIM?

* 2 parça kemiksiz tavuk budunu şerit şeklinde, 5 mantarı da ince dilimler halinde doğrayın.

* Tavukları 1’er çay kaşığı kimyon, pul biber; 1’er tatlı kaşığı yoğurt, köfte baharı, kekik ve 1 çorba kaşığı zeytinyağıyla soslayın.

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* Tuzunu ağız tadınıza göre ayarlayın ve tavukları 1 çorba kaşığı zeytinyağı döktüğünüz tavada 7-8 dakika yüksek ateşte soteleyin. Aynı tavada mantarları da suyunu salıp çekene kadar pişirin.

* 1 adet küçük yuvarlak ekmeğin (çapı yaklaşık 15 cm) tepesini bıçakla kesip içini alın.

* 2 çorba kaşığı sarımsaklı mayonezi 3 çorba kaşığı karışık turşunun suyuyla karıştırın.

* Ekmeklerin içine bu karışımı sürün. Üzerine pişen tavukları dizin. Onların üzerine de dilimlenmiş 2-3 çorba kaşığı karışık turşuyu yerleştirin.

* Sonra şerit şerit doğradığınız 4-5 yaprak kıvırcığı yerleştirip en üste mantarları ekleyin ve ekmeği kapatın.

* Paketlediğinizde bütün bir ekmek gibi görünen sandivicinizi piknikte dilimleyeyip afiyetle yiyebilirsiniz.

Vegan bir seçenek

Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı Deniz Yoldaç’tan havuçlu vegan kek (8 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

* 2 adet büyük, rendelenmiş havuç (yaklaşık 2 su bardağı)

* 1 tatlı kaşığı chia tohumu (2 tatlı kaşığı suyla ıslatıp 10 dk bekletin)

* 2 su bardağından biraz fazla un

* 1.5 su bardağı bitkisel süt (yulaf sütü kullandım)

* 1/2 su bardağı esmer şeker + 2/3 su bardağı pudra şekeri

* 1/2 su bardağı sıvıyağ

* 1/4 çay kaşığı rende muskat

* 1 su bardağı ceviz

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* 2 çay kaşığı elma sirkesi ya da limon suyu

* 1-2 damla vanilya özü

* 1 çay kaşığı karbonat

* 1 paket kabartma tozu

* 1 tatlı kaşığı tarçın

NASIL YAPARIM?

* Kuru malzemeleri bir kaba ekleyin (unu ince bir süzgeç yardımıyla eleyin) ve iyice karıştırın.

* Sıvı malzemelerden önce sütle şekeri bir kaba alıp karıştırın. Sonra sırasıyla vanilya ve yağı ekleyip şeker eriyene kadar çırpın.

* Karışıma havuç rendesini ilave edip çatalla karıştırın ve havuçların aromasını ve rengini bırakması için 10 dakika bekletin. Ardından chia karışımını ekleyin.

* Sıvılarla kuru malzemeleri bir kapta birleştirdikten sonra kabartma tozunu veya karbonatı aktive etmesi için içine elma sirkesi dökün.

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* Son olarak kalan malzemeleri ve dövülmüş cevizleri koyup karıştırın. Elde ettiğiniz hamuru yağlanmış fırın kabına serin ve 180 derece önceden ısıttığınız fırında 45-55 dakika arası pişirin.

* Dilerseniz üzerini ceviz, tarçın ve pudra şekeriyle süsleyip 20 dakika dinlendirdikten sonra artık piknik sepetinize alabilirsiniz.

Şef Refika Birgül’den pratik ipuçları: …





* Piknik sepetiniz yoksa manavınızdan ahşap bir kasa rica edin. Temizleyip içine bir örtü serin ve güzelce doldurun. Ters çevirip masa niyetine de kullanabilirsiniz.



* Bizim çocukluğumuzda çiçekli melamin tabaklar vardı. Şimdi daha eskilerden emayeler moda. Demir üzerine cam kaplama olduğundan sağlıklı, doğaya saygılı ve kırılmaz. Karton bardak ve tabak pratik görünse de sunum zevkini azaltıyor.



* İçeceklerinizi uzun cam kavanozlarda matara usulü taşıyabilirsiniz. Böylelikle arada yerinizden kalktığınızda içine bir şey girmesin ya da yanlışlıkla düştüğünde ortalığı ıslatmasın diye kapağını kapatabilirsiniz.



* Sularınızın içine çilek gibi rayihasını verecek meyveler, taze nane veya fesleğen yaprakları ekleyerek ferah bir içecek elde

edebilirsiniz.



* En lezzetli içeceğin bile ısınınca tadı kaçar. Bir termosa buz koyup onu yanınızda götürün. İçecekleriniz ısındıkça içine buz ekleyebilirsiniz.



* Çoklu mini kek kalıbınızı hem içeceklerinizi koymak için hem de atıştırmalık kabı olarak

kullanabilirsiniz.



* Hafif bir şeyler yemek istiyorum derseniz kavanozda salata yapabilirsiniz. Eğer kalabalık gidiyorsanız bu salatayı buzdolabı poşetine de hazırlayabilirsiniz. Sosunuzu minik bir kavanoza koyup yiyeceğiniz zaman salatanın üzerine dökebilirsiniz.



* Piknikte insanın canı muhakkak bir tatlı çekiyor. Güzel meyveler hazırlayıp cam bir

kapta da çikolata götürebilirsiniz. Sıcakta bıraktığınız çikolata eridiğinde meyveleri içine batırıp yiyebilirsiniz.



* Güzel batırmalıklar pikniğe başka bir tat verir. Girit ezmesi, humus, patlıcan ve lutenitsa nefis olabilir.



* “Ben kallavi bir ana yemek istiyorum” diyorsanız da büyük bir güveçte yemek hazırlayıp üzerine ekmek hamuru kapatarak fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde hem ekmeğiniz hem de ana yemeğiniz hazır olacak, iki-üç saat boyunca da sıcacık kalacak.

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BUNLARI YANINIZA ALABİLİRSİNİZ

Yiyecek ve içecekleri saklamak için…

Pikniğe götüreceğiniz malzemeleri, ağzını sıkıca kapayarak dik bir konumda muhafaza etmek gerekiyor. Kapaklı kâse setleri, şişe taşıma sepetleri işinizi kolaylaştırabilir.