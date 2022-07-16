Selülitten kurtulma zamanı

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Selülit yaş, kilo fark etmeksizin pek çok kadının derdi. Kabaca üç dereceye ayrılıyor: Sadece elle sıkıldığında belli oluyorsa birinci, ayakta dururken belli oluyorsa ikinci; yatarken bile belli oluyorsa üçüncü dereceye giriyor.

Elbette dengeli beslenmek, şekerli gıdalardan, gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durmak, düzenli spor yapmak selülite karşı öncelikle uygulanması gerekenler. Ancak hızlı ve etkili sonuç almak isteyenler mezoterapi (derinin altına mikroiğnelerle ilaç enjeksiyonu), lazer, ultrason, vakum, elektromanyetik frekans uygulamaları, akustik dalga terapisi gibi tedavilere başvuruyor. Son dönemde öne çıkan uygulamaları, bunların etki sürelerini uzmanlara sorduk.

Kahvenin telvesini atmayın

Dr. Güneş Ertürk, dermatoloji uzmanı

- Tedaviler genel olarak yağlanmayı azaltmak ve cildi sıkılaştırmak üzerine kuruludur. Ancak kalıcı bir etki için hastanın yaşam tarzını değiştirmesi önemlidir.

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-Kan şekerini yükselten ve ani insülin arttıran tüm beslenme şekilleri dokuyu bozarak selüliti arttırır. Tuz, beyaz un, şeker, kızartma, hazır gıda ve içeceklerden uzak durmak, aşırı kahve ve kola tüketiminden kaçınmak selülitin yerleşimini azaltır.

- Pilates ve yoga türü sporlar kasları uzatıp incelterek selülit görünümünü azaltmada işe yarar. Düzenli yürüyüş yapmak selüliti hafifletmede çok yardımcı olur.

-İçtiğiniz kahvenin telvesine ayçiçeğiyağı damlatarak duştan önce bacaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Ancak cildinizi tahriş etmemesi için haftada bir-ikiyi geçmeyin; sonrasında hafif bir nemlendirici losyon sürün.

Masajla desteklenmeli

Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, dermatoloji uzmanı



- Selülit tedavisinde uygulama yöntemi, seans sayısı selülitin evresine ve kişinin yapısal özelliklerine göre belirlenir.

- En çok tercih edilen yöntemlerden biri lipoliz mezoterapisidir. Yani yağları parçalayan kokteyllerin deri altı yağ dokusuna enjekte edilmesidir.

-Radyofrekans, ultrason, akustik dalga, lazer lipoliz gibi yöntemlerde de fiziksel olarak yağ dokusu parçalanır ve doğru şekilde yeniden yapılandırılır. Yanında vakum ve masaj uygulamalarıyla desteklenirse hem doku parçalanmasına bağlı oluşan ödemin giderilmesinde

hem yeniden yapılanan dokunun homojen ve estetik açıdan düzgün görünmesinde etkili olur.

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Her gün daha sıkı görünüm

Dr. Mustafa Karataş, medikal estetik uzmanı

‘EmSCulpt Neo’, yoğun elektromanyetik frekans sayesinde 30 dakikada kasların 20 bin defa kasılmasını sağlıyor. Birkaç gün arayla dört seans yapılıyor. Kas kütlesini ortalama yüzde 25 arttırırken yağ dokusunu yüzde 30’a varan oranda azaltıyor. İlk seanstan sonra bacak kaslarında sıkılaşma gözlense de işlemin nihai etkisi iki-üç ay sonra ortaya çıkıyor.

Bir diğer uygulama ‘Emtone’. Monopolar radyofrekansı ve şok dalgası enerjisini kombine ederek çalışıyor. Odaklı basınç enerjisi derinin hemen altındaki yağ odacıklarının küçülmesini sağlıyor. Basınç enerjisi sayesinde kan dolaşımı hızlanıyor ve selülit oluşumunu arttıran metabolik atıklar sistemden atılıyor. Radyofrekans enerjisi ciltteki kolajen ve elastin üretimini tetikliyor. Böylece cilt daha sıkı ve daha elastik bir görünüm alıyor.





