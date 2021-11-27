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Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

#Ofis#Kiralık#En İyi
Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

Evden çalışmaktan sıkılanlar, ofisi olmayanlar, kalabalıktan kaçıp izole bir yer arayanlar ya da müşterilerini ağırlamak isteyenler... Üyelerine konforlu bir çalışma ortamı, çay-kahve, sekreterlik hizmeti, kapalı toplantı odaları sunan ortak ofislere hepimiz zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ortak çalışma alanlarını çeşitli mesleklere sahip profesyonellerden oluşan jürimize sorduk.

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1- İŞ DÜNYASININ MERKEZİNDE
Kolektif House, İstanbul

Maslak, Levent, Şişhane ve Ataşehir’de şubeleri var. 7 gün 24 saat açık alanları özellikle geç saatlere kadar çalışanlar tarafından tercih ediliyor. İçecek alanındaki çay ve kahveler düzenli olarak tazeleniyor. Kolektif House’u Itır Erhart ve Emrah Yiğit iş dünyasının kalbinde olduğu için öneriyor. (0212) 924 24 10

2- GEZGİN ÜYELERE 18 ŞUBE
Workinton, İstanbul

Bulunduğunuz yere yakın bir ofiste çalışmanıza imkân sunmayı amaçlayan Workinton’ın 18 şubesi var. İster ofis, ister kendinize ait bir masa, isterseniz gezgin üyelik alabiliyorsunuz. Tuğçe Durak ve Mehmet Dönmez tavsiye ediyor. 444 9 866

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

3- SAATLİK KİRALANIYOR
Han Spaces, İstanbul

Levent metrosuna birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Günlük ya da aylık üyeliğin yanı sıra toplantı odaları da saatlik kiralanabiliyor. Furkan Lüleci ve Tuğçe Durak öneriyor.(0212) 807 08 67

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4- DENİZ MANZARALI
İdea Kadıköy, İstanbul

Moda’da, deniz manzaralı, yeşillikler içinde, sessiz bir alan İdea Kadıköy. Belediyeye ait ofislerden 9.00-23.00 saatleri arası faydalanılıyor. İsteyenler bahçesindeki kafede toplantı yapabiliyor. Dicle Özdemir ve Özge Şengün’ün tercihi. (0216) 330 79 73

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

5- ÇEKİM STÜDYOSU VAR
Withco, İzmir

Rengârenk iç tasarımlarıyla dikkat çeken bu çalışma alanı İzmir’de popüler. Yaklaşık 3.500 metrekarelik alana sahip. İçindeki çekim stüdyosuyla kısa süreli çekim yapmak isteyen freelance tasarımcıların ve fotoğrafçıların da tercihi. Furkan Lüleci ve Melis Eryiğit Samir tavsiye ediyor. (0232) 520 39 19

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

6- ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE
Unit090, Eskişehir

Eskişehir’in ilk profesyonel ofis hizmeti sunan çalışma alanı. Farklı sektörlere mensup birçok şirket bir arada. Paylaşımlı ofis, etkinlik alanı, sanal ofis ve hazır ofis hizmeti sunuyorlar. Melis Eryiğit “Eskişehir’in öğrenci nüfusunu gözetirsek keyifli bir ortam sunuyor” diyor.
(0222) 225 60 95

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

7- KONSERLER, ATÖLYELER, YOGA ETKİNLİKLERİ
CoZone, Ankara

Itır Erhart burayı “Etkinlik alanı çok geniş ve kullanışlı. Merkezi. Tasarımını da çok sevdim” diye anlatıyor. Üyeleri için konserler, tadımlar, yoga ve nefes egzersizleri, atölyeler ve söyleşiler gibi etkinlikler de düzenliyor. (0312) 486 03 12

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Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

8- FARKLI ÜLKELERDE SEÇENEKLER
Regus, İstanbul

Daha çok kapalı ofis konseptinde çalışma alanlarına sahip. Mehmet Dönmez “Fiyatları görece yüksek ama en eski ve global kuruluşlardan biri. Üstelik iş gereği çok seyahat eden profesyonellere farklı ülkelerde kullanım hakkı da  sağlıyor” diyor. (0212) 306 31 00

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

9- SESSİZLİK İSTEYENLERE...
Office Chill, İstanbul

Özge Şengün “İstanbul’un pek çok semtinde şubeleri var. Paket satın aldığınızda istediğiniz lokasyondaki toplantı salonu için rezervasyon yapabiliyorsunuz” diyor. Alan tasarımıyla ve izole çalışma alanlarıyla sessizliği ve konforu ön planda tutanlara hitap ediyor. (0850) 390 21 33

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Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

10- GİRİŞİMCİLERE GÖRE
helo!, Bodrum

Emrah Yiğit “Daha çok erken aşama girişimlerin yer aldığı ve birçok konuda destek alabildikleri, küçük ve sıcak bir ortam sunuyor. Kurucusu hem girişimci hem de yatırımcı; buradaki girişimcilerin de aklındaki birçok soruya hızla cevap almasını sağlıyor” diyerek öneriyor. (0252) 316 99 31

Şehrin tüm ofisleri elimizin altında

 

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