Şehirli iki anneyle üç miniğin kamp tecrübesi

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Melis: Gizem, benim boynum hâlâ ağrıyor, ya sen ne durumdasın?
Gizem: Sus, sorma. Memleketine döndüğünde toprağı öpen insanlar vardır ya, ben de eve gider gitmez yatağımı öptüm. Biz kim, kamp kim yahu!
Melis: Bizi kopardılar vakti zamanında doğadan. Şimdi bünye toprak üstü matta yatmayı kaldırmıyor tabii. Zaten sonuçta biz de çocuklarımız doğayla haşır neşir olsun diye gitmedik mi bu ebeveyn-
çocuk kampına?
Gizem: Evet ama bundan sonra Lorin büyüdüğünde kendi gitsin artık! Şaka bir yana, çocuklar için çok güzel deneyim oldu. Keşke ben bir de Memo’ya uyku tulumunu doğru bir şekilde giydirebilseydim. Çocuk küçücük çadırın içinde yılan gibi kıvrılıp durdu benim yüzümden. Ama hayatımda ilk defa uyku tulumu görmüşüm ben de. Nereden bileyim tamamen açıldığını (gülüyor)?
Hepimizin hayaliydi...
Melis: Yaaa, o da sonra bana giydirmeye çalışırken “Anne bak yılan gibi döneceksin içinde” diyordu. Ben çırpınıp duruyordum!
Gizem: Kitleleri yanlış yönlendirdiğim için üzgünüm.
Melis: Peki, yine en cool’umuzun kızlarımız olması... Lorin’le Deniz, abla-kardeş süper uyum gösterdiler bence.
Gizem: Ateş başında marshmallow içindi her şey...
Melis: Bence de kampın en keyifli anlarıydı. Gece ateş başında marshmallow kızartmak hepimizin çocukluk hayali değil mi, Amerikan filmleri sağ olsun...
Gizem: Şimdi biz böyle konuşunca okurlarımız doğada tek başımızaydık, çadırımızı kurduk, ateşimizi yaktık filan zannetmesin. Biz çocukları alıp tek başımıza bir yere kampa gitmedik tabii ki. Son zamanlarda aile-çocuk kampları düzenleyen birçok organizasyon firması var. Size çadırdan uyku tulumuna, kahvaltıdan akşam yemeğine her şeyi sağlıyorlar. Gün içinde hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı atölyeler oluyor. Biz Kamp Kuşağı’nın Şile’deki doğa kampına katıldık. Seçenek çok fazla; karavan kampları, bungalovda konaklama, il dışı kampları... Ailece bir şeyler yapmak isteyenler için süper bir kısa tatil alternatifi bence. Lorin çadırda uyuduğumuz geceden beri her gün evde kamp oyunu oynamak istiyor. Her gördüğüne “Biz çadırda uyuduk” diye anlatıyor. Küçük yaşta bu deneyimleri yaşamaları önemli bence.