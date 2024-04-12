Şehirde kültür-sanat için son çağrı

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Eylül ayıyla birlikte ajandalarımızda etkinliklere yer açmaya başlamıştık. Yetenekli oyuncuları sahnede izledik, klasik eserleri sahneye koyan opera ve bale topluluklarımızı ayakta alkışladık. Konserlerde ruhumuzu besleyip her fırsatta müze ve galerilerde soluğu aldık. Tabii kaçırdıklarımız da oldu. Kimine bilet bulamadık, kiminin gün ve saatine programımızı uyduramadık. Yaz yaklaşırken, sezon da yavaş yavaş kapanırken hâlâ görme fırsatımızın olduğu etkinlikleri kültür-sanat yazarları Bahar Çuhadar, Begüm Kakı, Gülin Dede, Melih Korukçu ve Meltem Fıratlı’ya sordum. Ben de sezonda seyrettiğim, heyecanla beklediğim birkaç bale ve opera temsilini ekledim.

TİYATRO

◊ ‘Aile Yalanları’-Toy İstanbul





Genel seyirci profiline de hitap eden eğlenceli, aile üzerine tanıdık tespitler içeren oyun Nermin Yıldırım’ın novellasından uyarlama. Bahar Çuhadar “Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan kahkahası ve mahareti bol bir işe imza atıyor” diyor. 2-29-30 Mayıs 20.30’da Zorlu PSM’de.

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◊ ‘On Adımda Unutmak’ - Stüdyo Oyuncuları



Şahika Tekand’ın yönettiği oyunu Melih Korukçu “Işığın bir oyuncu olarak sahnelenmenin belirleyicisi olduğu oyun, sıradışı biçimsel özellikleriyle dikkat çekiyor” diye anlatıyor. 29 Nisan 20.30’da DasDas Sahne’de.

◊ ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’-D22



Berkay Ateş bu kez kendi yazdığı ve Yiğit Sertdemir’in yönettiği tek kişilik bir anlatıyla kaplıyor sahneyi. Çok sayıda karakterin, farklı zaman dilimlerinden çıkıp geldiği bu gerçeği arayış öyküsü, tüylerinizi ürpertecek türden…

17 Mayıs 20.30’da Zorlu PSM’de.

◊ ‘Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı’-ba Tiyatro&H6 Act



Gülin Dede oyun için “Başarılı oyunculukları izleme şansı veriyor” diyor. 30 Nisan 20.30’da Metrohan’da.

◊ ‘Kel Diva’-Oyun Atölyesi



Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Yiğit Özşener, Özlem Zeynep Dinsel gibi usta oyuncuları sahnede izlemenin keyfini yaşamak isteyen seyirciler için... 13-14-15 Mayıs 21.00’de Maximum UNIQ sahnesinde.

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◊ ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar’ - Kadıköy Boa Sahne



Bahar Çuhadar “Metnin geleneksel ama bir o kadar da özgün komedi dili bir yana, sahnede yaratılan enerji izleyene müthiş bir umut aşılıyor. Şu umutlu günlere çok yakışan bir oyun” diyor. 18 ve 30 Nisan 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de.

◊ ‘Kardeşlerimi Arıyorum’-Ara Sahne



Barış Gönenen yönetimindeki oyun, İsveçli (Tunus asıllı) yazar Jonas Hassen Khemiri imzalı, güncel bir ‘göçmenlik’ anlatısı. 24 Nisan 20.30’da Ara Sahne’de.

◊ ‘Treplev’-Decollage Art Space





Çehov’un ‘Martı’ oyununa Decollage Art Space binasının 3 katına yayılarak getirilen; mekâna özgü, yepyeni bir yorum. 16-23-30 Nisan 20.30’da.

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◊ ‘Parrhesia 2’ - Echoes Sahne&Tiyatro KaST’





Gülin Dede tavsiye ediyor; “Reji arayışlarının takipçisi olduğum Salih Usta’nın kişisel olandan genel olana uzanan, fiziksel performansa dayalı, sürprizlerle dolu oyunu” diyor. 26 Nisan 20.30’da Sahne Pulchérie’de.

◊ ‘Mahallemiz Eşrafından-Kiki’







Begüm Kakı tavsiye ediyor: “Genç oyuncuların sosyokültürel açıdan farklı temaları öne çıkardığı, toplumun içinden çekip sahnede anlatıcı özne haline getirdiği özgün karakterleri gözden kaçırmayın.” 20 Nisan 20.30’da Pax Sahne, 22 Nisan 20.30’da Ara Sahne’de.

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◊ ‘Monologlar Müzesi-Yuvakimyon’



Melih Korukçu “Alışılagelmiş tiyatro deneyimlerinden sıkılanlar için sıradışı bir tiyatro önerisi! Balat’ın otantik atmosferinde Yuvakimyon Kız Rum Lisesi’nin her bir odasında performe edilen altı monologdan oluşan yapı, seyircileri İstanbul’un 200 yıllık geçmişinden hikâyelerle buluşturuyor” diye anlatıyor. 21 ve 28 Nisan 15.00’te Yuvakimyon Rum Kız Lisesi’nde.

◊ ‘Çarpışma’ - İstanbul Devlet Tiyatrosu





Kubilay Karslıoğlu tarafından yönetilen tek kişilik oyunda Can Atak sezon bitmeden izlenmesi gereken performanslardan birini sergiliyor. Yarın 18.00’de Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde.

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◊ ‘Sivrisinekler’ - İstanbul Şehir Tiyatroları





Sezonun iddialı işleri arasındaki oyunda özellikle Senan Kara oyunculuğuyla göz dolduruyor. 19-20 Nisan 20.30’da Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

OPERA-BALE

◊ ‘Carmen’ - İstanbul Devlet Opera ve Balesi





4 perdelik ‘Carmen’ operası sanatseverlerle buluşuyor. 18 Nisan 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

◊ ‘Carmina Burana‘ - İstanbul Devlet Opera ve Balesi

‘Carmina Burana’ solistler, orkestra, koro, bale ve modern dans rejisi ve koreografisiyle sahneye taşınıyor. 27 ve 29 Nisan 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

◊ ‘II.Mehmet’ (Maometto II) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi



24 Şubat 2024’te Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda prömiyeri yapılan eser 2 Mayıs 20.00’de ve 4 Mayıs 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

◊ ‘Don Giovanni’ - İstanbul Devlet Opera ve Balesi





2 perdelik ‘Don Giovanni’ operası Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelendi, ilk kez 1787 yılında sahnelendi. 9 ve 14 Mayıs 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

KONSER-PARTİ

◊ Fikri Karayel Jazz Ensemble-touché



Zorlu PSM’nin loş ışıklı kulübü güzel bir sezon geçirdi. Fikri Karayel de caz müzisyenleriyle sezon boyunca burada sahneye çıktı. 30 Nisan Salı 21.00’de izleyebilirsiniz.

◊ Dvorak’ın 120. Ölüm Yıldönümü Konseri-AKM Türk Telekom Opera Salonu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Denizbank Konserleri sezon boyunca devam etti. Sırada Dvorak’ı anma konseri var. Rengim Gökmen şefliğindeki orkestra, solist Poyraz Baltacıgil’e (viyolonsel) eşlik edecek. 3 Mayıs Cuma 20.00’de.

◊ Üç Yıldız, Bir Prömiyer-Zorlu PSM



Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) sezon kapanışını üç yıldız isimle yapıyor. Besteci Zeynep Gedizlioğlu, orkestra şefi Nisan Ak ve piyanist Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, Gedizlioğlu’nun BİFO’nun siparişi üzerine bestelediği eserinin dünya prömiyeri yapılacak. 9 Mayıs Perşembe 20.00’de.

◊ Gala Konseri-Volkswagen Arena



İş Sanat’ın sezon kapanış konserinde tenor Murat Karahan ve büyük ses Plácido Domingo buluşuyor. Orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun sahnede olacağı konserde soprano Elena Stikhina da var. 28 Mayıs Salı 20.30’da.

◊ Hey Gidi Günler-Babylon





Klasikleşen parti konseptlerinden biri olmaya aday. Sarp Dakni ve Berke Yavuz setin başına geçip 90’lar ve 2000’ler pop şarkılarını çalıyor. 8 Haziran Cumartesi 21.00’de.

SERGİ

◊ ‘Kırık Ufuk’ - Galerist

Ayça Telgeren galerideki 5’inci sergisinde ufku fiziksel ve metaforik anlamda bir bütün olarak ele alıp onu beton heykeller, mürekkepli resimler ve karakalem çizimlerle anlamlandırmaya çalışıyor. Sanatçı serginin mekânınıysa bir beden gibi kurguluyor ve ona birçok katmanda temas ediyor. 27 Nisan’a kadar görülebilir.

◊ ‘Yukarı Düşenler’ - Dirimart Dolapdere

Çeviri, kodlama, sınıflama, eklemleme ve üst üste bindirme gibi yöntemleri eserlerinde uygulayan iki isim Özlem Günyol ve Mustafa Kunt. Bu sergide de ikili yedi yapıtı bir araya getirerek gücün fiziksel büyüklük ya da yükseklik yoluyla ifadesine mizahi bir bakış getiriyor. 28 Nisan’a kadar açık.

◊ ‘Untraditional’-Anna Laudel





Geleneksel seramik sanatını yeniden yorumlayan Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin’in sergisinde eserler çağdaş kompozisyonlarıyla dikkat çekiyor. İki sanatçı eserlerini yaratırken yaşadıkları kültürden ve geçmişten beslenip ziyaretçilere kalıpların ötesinde bir deneyim sunuyor. 28 Nisan’da sona eriyor.