Sanatçılar güçlerini birleştirdi

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Tüm Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından tek yürek oldu, deprem bölgesine yardım etti. Bu yardımların sürekliliği önemli. Bölgedeki çadırkentlerde ve konteynerlerde kalanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sanatın iyileştirici gücünden hep bahsediyoruz. Sanatçılar bu kez depremzedelerin bu ihtiyaçları için devrede. Düzenlenen sergiler, müzayedeler ve konserlerden elde edilecek gelir deprem bölgesine yardım olarak ulaşacak.

SERGİ VE MÜZAYEDE

Üniversiteli genç kadınlara burs...

Mina’nın Çocukları güncel toplumsal sorunları odağına alan projeleriyle bilinen bir oluşum. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’nin bünyesindeki oluşum bu kez depremden etkilenen üniversiteli genç kadınlara destek olacak. Nasıl mı? ‘Kolektif İyileşme’ adı altında SERGİ, söyleşi, atölye ve deneyim buluşmalarından oluşan bir dizi etkinlik gerçekleştirerek... Ayça Okay’ın küratörlüğünü üstlendiği sergide 19 ulusal ve uluslararası sanatçının yapıtlarıyla kadını merkezine alan sorunlara dikkat çekilecek. Etkinlikler sırasında yapılacak bağışlar da depremden etkilenen üniversiteli genç kadınların barınma sorununu çözmekte ve eğitimlerinin sürdürülmesinde burs olarak kullanılacak.

‘Kolektif İyileşme’de eserleri olan sanatçılar arasında Mehtap Baydu, Silva Bingaz, Nancy Atakan, İnci Eviner, Leyla Emadi gibi isimler var. Ayrıca Julia Stoschek (Alman sanatçı) Koleksiyonu’ndan Tracey Emin’e ait videoyla İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonundan oyuncaklar da görülebilir. Etkinlikler 31 Mart’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle restorasyonu devam eden Metrohan’da. Kolektif İyileşme merkezi olarak tasarlanan mekânda yapay zekâ temelli Sigmund Freud ‘bot’u Character.AI girişimiyle psikoterapi seansı deneyimlenebilecek. Pazartesi hariç 10.00-19.00 arasında açık.

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KONSER

İhtiyaç Haritası aracılığıyla...

Müzisyenler 9 Mart Perşembe günü Moda Sahnesi’nde bir araya geliyor. Etkinliğe katılacak isimler şöyle: Aga B, Baba Sad, Birileri, Cahit Berkay, Can Güngör, Ceylan Ertem&Cenk Erdoğan, Chromas Choir, Güneş Özgeç, Lara Di Lara, Nilipek, Nova Norda, Paptircem, Parham A.G&Şehir Çocukları, Samet Çiçek, Second, Selin Sümbültepe, Selût, Simge Pınar, Sufle ve SUH.EYL. Etkinliğin bilet geliri, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak. Moda Sahnesi’nin fuaye alanındaki ‘Dirsek Teması Tasarım Pazarı’ndaysa lokal tasarımcı ve sanatçıların üretimleri olacak. Kapı açılış 15.00. Bilet fiyatları 100-1.000 lira.

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‘Sesim Olsun Sesin’

Müzik dünyası Güneş’in 12 Mart’ta Volkswagen Arena’da vereceği konseri heyecanla bekliyordu. Depremin ardından bu konser bir gün önceye alınarak bir dayanışma etkinliğine dönüştü. Apollon Unity tarafından 11 Mart Cumartesi günü düzenlenecek ‘S.O.S.: Sesim Olsun Sesin’ konserinde BEGE, Eno, Güneş, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sefo ve daha pek çok isim sahneye çıkacak. Bilet satışından elde edilecek gelir AHBAP Derneği’ne ulaştırılacak. Kapı açılış 19.00. Bilet fiyatı 400 lira.

Teoman ve Gripin sahnede

17 Mart Cuma günü Bayhan Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena’da Live From İstanbul Fest yapılacak. Önce Duygu Çiftçioğlu DJ kabinine geçecek, sonra Teoman, Gripin ve Nova Norda sahnede olacak. Etkinliğin bilet gelirinin tamamı afet bölgesinde gerekli olan alanlara aktarılacak. Kapı açılış 18:30. Bilet fiyatları 225-400 lira.

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Büyük dayanışma

DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM 30 Mart Perşembe günü ‘Dayanışma Sahnesi’ etkinliğini gerçekleştirecek. Üyelerinin bir bölümü depremde hayatını kaybeden Hatay Medeniyetler Korosu gecenin açılışını yapacak. Adamlar, Athena, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Ceza, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Jakuzi, Kenan Doğulu, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam ve daha birçok isim şarkılarını dayanışma için söyleyecek. Geceden elde edilecek tüm gelir, deprem bölgesinde eğitimle ilgili oluşacak ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak. Kapı açılış 18.00. Bilet fiyatı 5 bin lira.

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Ay boyunca devam edecek

Bu ay Borusan Müzik Evi tüm konserlerinin gelirini, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda bağışlayacak. Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. KONSER 10 Mart Cuma saat 21.00’de. Bileti 107 lira.

The New York Times’ın ‘Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci’ diye tanımladığı Timuçin Şahin usta müzisyenlerden oluşan Timuçin Şahin’s Flow State grubuyla 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle buluşacak.

Anıl Eraslan’ın yer aldığı müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. Üç konserin de bilet fiyatı 107 lira.

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Yurtdışından da destek var

6 Şubat depremleri sırasında Bosco Sodi’nin sergisinin açılışı için Meksika’da olan sanat danışmanı Sevil Dolmacı, Meksikalı sanatçının bir gün sonra kendisine bir eserini getirip deprem bölgesine yardım etmek istediğini söylemesi üzerine çok duygulanıyor ve bir MÜZAYEDE gerçekleştirmeye karar veriyor. Türkiye’ye döndüğünde bu kez genç koleksiyoner Talya Aydın kendisine topladığı eserleri bir müzayedeyle depremzedelere bağışlamak istediğini söylüyor. Müzayedeyi duyan ABD’li sanatçı Derek Weisberg de Dolmacı’yı arayıp “Beni de not edebilirsiniz” diyor. Haluk Akakçe, Ekrem Yalçındağ, Nejat Satı, Robert Janitz, Ahmet Oran ve dahası... Liste değerli sanatçıların eklenmesiyle uzuyor...

Müzayede çevrimiçi gerçekleşecek ve bir hafta sürecek. Ayrıntılar ilerleyen günlerde duyurulacak. Sevil Dolmacı’dan aldığımız bilgiye göre elde edilecek gelir, Kırmızı Çocuklar Derneği aracılığıyla çocukların eğitimi ve barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

Bayraklar bölgenin geleceği için dalgalanıyor

ISTANBUL’74’ün iki küratöründen biri olduğu ‘Gelecek İçin Bayraklar’ projesi, geçen hafta çağdaş sanat ve tasarım fuarı NOMAD St. Moritz’de sergilendi. Geri dönüşümlü plastik atıklardan üretilen bayraklar birlik ve beraberliği simgeliyordu. Projeye katılan 25 sanatçıdan bazıları şöyle: Ödüllü mimar Sir David Adjaye, ressam, grafik tasarımcı ve fotoğrafçı Kezban Arca Batıbeki, Fransız moda tasarımcısı ve sanatçı Jean-Charles de Castelbajac, ödüllü yönetmen Alphan Eşeli, katmanlı heykelleriyle tanınan Seçkin Pirim, ressam ve heykeltıraş Kevin A. Rausch ve ressam Erdoğan Zümrütoğlu. Projedeki limitli sayıda bayraktan elde edilen gelirin yüzde 90’ı afet dayanışmasına katkı için aktarıldı. Bu eserler dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeye

devam edecek ve yaşanan büyük felakete dikkat çekecek. Bu arada isteyen herkes shop.istanbul74.com üzerinden sanatçı bayrağı satın alarak projeye katkıda bulunabilecek.