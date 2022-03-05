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Sanatçı kuzenlerle tanışma zamanı!

#Mehmet & Kazım#Münih Güzel Sanatlar Akademisi#Yaşam
Sanatçı kuzenlerle tanışma zamanı

Münih’te çalışmalarını sürdüren sanatçı kuzenler Mehmet & Kazım’ın Türkiye’deki ilk sergisi PİLEVNELİ Dolapdere’de açıldı. Kırmızı Adidas eşofmanlı ve Superstar ayakkabılı kuzenlerin dünyasına girmeye hazır mısınız?

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Kazım Akal 1981’de Münih’te doğdu. 10 yıl sonra aynı şehirde Mehmet Akal dünyaya geldi. İkisi de Almanya’daki Türk misafir işçilerin çocuklarıydı. Dedeleri ünlü ressam Haşmet Akal olunca onların da sanata yönelmeleri kimseyi şaşırtmadı. İki kuzen eğitimlerini Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı...
Kuzenlerin birlikte üreterek yarattıkları kırmızı ve beyaz dünyanın takipçileri her geçen gün daha da artıyor. Burada bir parantez açıp soyadlarının ‘Ak’ ve ‘Al’ sözcüklerinden oluştuğuna da dikkat çekelim. Geleneksel resim kavramını genişlettikleri bu dünyanın temelinde neler var derseniz, saymaya hip-hop, breakdance ve grafitiden başlayabiliriz. Bu kültüre ait motifler, şarkı sözleri ve çizgi roman sembolleri eserlerde sık sık karşımıza çıkıyor. İkili, üretim sürecinde Türk işçilerin çocukları oldukları gerçeğini de mizahi bir biçimde ele alıyor.
Mehmet ve Kazım yarattıkları dünyanın aynı zamanda kahramanları... Kırmızı Adidas eşofmanlarını ve Superstar spor ayakkabılarıyla eserlerde yer alıyorlar; bir hamakta yatarken veya dalış yaparken... PİLEVNELİ Dolapdere’deki sergide de onları eserlerin içinde, üzerlerinde ‘No Artistas’ (Sanatçı Yok) veya ‘No Art’ (Sanat Yok) yazan tişörtlerle göreceğiz. İkilinin ‘Bad & Boujee’ başlıklı sergisi 9 Nisan’a kadar pazartesi hariç her gün PİLEVNELİ Dolapdere’de izlenebilir.

Sanatçı kuzenlerle tanışma zamanı

Gerçeğe dönüşüyor
Mehmet & Kazım üretirken farklı teknikler kullanıyor. Mekânsal yerleştirmeler, dijital olarak boyanmış görüntüler ve animasyonlu sanal gerçeklik videoları gibi... Ya da duvar resimleri ve projeksiyonlar... Böylece resimler konsol ve VR gözlüklerle deneyimlenir hale geliyor. Örneğin, sergideki ‘Lovebirds’ (Aşk Kuşları) serisinde karakterler, motifler ve manzara hareketli görüntülere dönüştürülmüş. Bulut heykeli de dijital olarak boyanıp üç boyutlu basılmış. Mehmet & Kazım’ın ‘No Artistas’ (Sanatçı Yok) adı altında NFT koleksiyonu da bulunuyor.

 

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#Mehmet & Kazım#Münih Güzel Sanatlar Akademisi#Yaşam

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