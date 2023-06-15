Sahnelere temiz hava dopingi

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KONSER

-Latin müziğin ünlü grubu Gipsy Kings 17 Haziran Cumartesi 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.045-2.475 lira.

-Rap’çi Murda 17 Haziran 20.00’de +1 Sunar: Murda Dua Tour kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 275-375 lira.

-Büyük Ev Ablukada 17 Haziran 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 275 lira.

-Gaye Su Akyol ve Lalalar 17 Haziran 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 226-339 lira.

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-Zeynep Bastık 18 Haziran Pazar 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 220-1.925 lira.

-Nükhet Duru 19 Haziran Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Touche’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 660, yemekli 1.650 lira.

-Deniz Tekin 21 Haziran Çarşamba 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 165 lira.

-Hande Yener 22 Haziran Perşembe 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 220-1.375 lira.

-Münih Filarmoni Oda Orkestrası 22 Haziran 20.00’de CRR KONSER Salonu’nda Mozart ve Franz Schubert’in eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 44-165 lira.

-Sefo 23 Haziran Cuma 21.00’de Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 257-672 lira.

-Avustralyalı multi-enstrümantalist Tash Sultana 23 Haziran 22.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 605-825 lira.

SERGİ

-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel ‘Cumhuriyet’in İlk Yılı’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 29 Ekim 1923-29 Ekim 1924 arasında adeta zamanda yolculuğa çıkaran sergi, o günlere dair ilginç olaylar, spor ve dans müsabakaları, kültür-sanat haber kupürleri, karikatürler ve belgesel filmlerle dönemin atmosferini yansıtmayı hedefliyor. Sergi 3 Eylül’e kadar Yapı Kredi Galeri’de görülebilir.

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-Türkiye’de oyuncak sanatı alanındaki üretimin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulan TOYART.İST’in ilk sergisi TOYİSTİLA, HOOD Base’de kapılarını açıyor. Türkiye’nin ilk sanatçı tasarımı oyuncak sergisi TOYİSTİLA, 18 sanatçının sınırlı sayıda üretilen tasarım oyuncaklarına yer veriyor. TOYİSTİLA 23 Haziran’a kadar Kadıköy, HOOD Base’de görülebilir.

ATÖLYE

-Kanyon AVM’deki Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi 17 Haziran Cumartesi 15.00’te babalar ve çocukların birlikte makarna ve pancake hazırlayacakları ‘Babamla Pişiriyorum’ atölyesi düzenliyor. El yapımı bolonez soslu fettuccine, çikolata ve meyveli pancake ve limonata yapımının uygulamalı olarak anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.600 lira.

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-Maltepe’deki The Nile Event&Cafe, 18 Haziran Pazar 11.00’de Babalar Günü’ne özel ‘Babamla Kurabiye Süslüyorum’ atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 350 lira.

-Finanskent’teki Cooking Class Academy, 20 Haziran Salı 19.00’da ‘Fransız Tatlıları’ atölyesi düzenliyor. Creme au chocolat, dondurmalı- elmalı galette, çilekli charlotte, Fransız usulü mereng ve orman meyveli Fransız tart yapımının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.100 lira.

GECE

-Ayla Balyemez 17 Haziran Cumartesi 22.00’de Dada Salon Kabarett’de. (0530) 770 00 39

-Gülşen 17 Haziran 22.00’de Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Özgün 17 Haziran 23.00’te Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

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-Özay Bakır 17 Haziran 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Özlem Başar 17 Haziran 22.30’da Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12

-Boygar 18 Haziran Pazar 22.00’de The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Aybüke Albere 22 Haziran Perşembe 23.00’te Otuzyedi Arnavutköy’de. (Rezervasyon: Instagram @otuzyediarnavutkoy)

-Begüm Obiz 22 Haziran 21.30’da Swissôtel The Bosphorus, Chalet Garden’da. (0543) 326 81 11

-Berkay 23 Haziran Cuma 23.00’te Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

DJ

-Mahmut Orhan, canlı orkestra eşliğinde 17 Haziran Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Kapı açılış 18.00. Bilet fiyatı 400-2.000 lira.

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-Ukraynalı elektronik müzik ikilisi Artbat, 17 Haziran 18.00’de Ora Arena’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 500-2.500 (backstage) lira.