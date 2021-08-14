Sağlıkla ve lezzetle serinleyelim

Hava sıcaklığının yüksek olması vücudumuzun sıvı kaybetmesine yol açıyor. Kaybettiğimiz bu sıvıyı yerine koymanın en iyi yolu su içmek olsa da siz de benim gibi sürekli su içemeyenlerdenseniz alternatif yollar aramanız gerekiyor. İşte bu arayışta olanlar için bir yaz içecekleri listesi... Doğal lezzetlerle hazırlayacağınız bu tarifler sıvı ihtiyacınızı karşılamakla kalmayıp ferahlatıcı etkisiyle de iyilik halinizi yükseltecek.

YAZ ÇAYLARI

LİMONLU, FESLEĞENLİ, BUZLU ÇAY

NE LAZIM?

- 1/2 limon (ince dilimlenmiş)

- 6 taze fesleğen yaprağı

- 2 yeşil çay poşeti

- 3 su bardağı sıcak su

- Çiçek balı (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

- 1 litrelik sürahiye limon dilimleri, taze fesleğen yaprakları ve yeşil çay poşetlerini ekleyin.

- Sürahiye sıcak suyu dökün ve 15 dakika demlendirin.

- Çay poşetlerini çıkarın, 3-4 saat buzdolabında soğutup servis edin. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZLİ, LIME DİLİMLİ BUZLU ÇAY

NE LAZIM?

- 2 siyah çay poşeti

- 1/2 lime (ince dilimlenmiş)

- 3 su bardağı Hindistan cevizi suyu (ısıtılmış)

- Çam balı (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

- 1 litrelik sürahiye siyah çay poşetlerini ve dilimlenmiş lime’ı ekleyin.

- Isıtılmış Hindistan cevizi suyunu sürahiye dökün, 15 dakika demlenmelerine izin verin.

- Ardından çay poşetlerini çıkarın, 3-4 saat buzdolabında soğutup servis edin. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

HİBİSKUS EARL GREY SOĞUK ÇAYI

NE LAZIM?

- 5 su bardağı su

- 6 poşet earl grey çay

- 1/2 kâse kurutulmuş hibiskus

NASIL YAPARIM?

- Suyu kaynatın, içine çay poşetlerini koyup 1 saat boyunca demlenmeye bırakın.

- Poşetleri çıkardığınızın suyun içinde bu kez 2 saat boyunca hibiskusu bekletin.

- 3 saat sonunda içine bol buz ekleyerek servis edin.

BÖĞÜRTLENLİ, NANELİ BUZLU ÇAY

NE LAZIM?

- 1/2 su bardağı taze böğürtlen

- 6 yaprak taze nane

- 2 poşet yeşil çay

- 3 su bardağı sıcak su

- Çam balı (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

- 1 litrelik sürahiye taze böğürtlen, nane yaprağı ve yeşil çay poşetlerini ekleyin.

- Sıcak suyu kavanoza dökün, 15 dakika demlendirin.

- Çay poşetlerini çıkarıp 3-4 saat buzdolabında soğutun. Dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

MEYVELİ SMOOTHIE’LER

YEŞİL SMOOTHIE

NE LAZIM?

- 1 bardak fındık sütü

- 2 su bardağı dolusu ıspanak

- 1 adet dondurulmuş muz

- 1 adet dilimlenmiş elma

- 1/2 avokado

NASIL YAPARIM?

- Malzemeleri blender’dan geçirip 10-15 dakika dondurucuda bekletin. Smoothie’yi seyrelteceği için karışıma buz küpleri eklemeyin.

ANANASLI SMOOTHIE

NE LAZIM?

- 1 su bardağı laktozsuz süt

- 2 su bardağı dondurulmuş ananas parçaları

- 1 adet muz

- 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

NASIL YAPARIM?

- Malzemeleri blender’da karıştırıp 10-15 dakika dondurucuda bekletin. Smoothie’yi seyrelteceği için karışıma buz küpleri eklemeyin.

KIRMIZI MEYVELİ SMOOTHIE

NE LAZIM?

- 1 adet muz

- 1 su bardağı çilek

- 1 su bardağı böğürtlen

- 1 su bardağı ahududu

- 1/3 su bardağı badem sütü

- 1/3 su bardağı yoğurt

NASIL YAPARIM?

- Blender’da tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın. Buzla servis yapabilirsiniz.

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