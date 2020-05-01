SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lara nazar deÄŸmesin Onlara Ã§alÄ±ÅŸma konforu saÄŸlamak istiyoruz

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek olmak iÃ§in neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Ã–nce yurtdÄ±ÅŸÄ± sipariÅŸlerimiz iptal oldu, derken TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÄŸazalar kapandÄ±. Ekibimizle birbirimize ve elimizdeki kumaÅŸlara bakakaldÄ±k. Her zaman iyiliÄŸi Ã§evresine yayan arkadaÅŸÄ±m Tanem Sivarâ€™Ä±n sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m Ã¼zerine CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™yle iletiÅŸime geÃ§tik. Su geÃ§irmez kumaÅŸlarla acil servisteki doktorlar iÃ§in tulum ve Ã¶nlÃ¼kler dikip teslim ettik.

DAÄžITIM EKÄ°BÄ°MÄ°ZÄ° KORUMA ALTINA ALDIK

Ãœretim sÃ¼reci nasÄ±l baÅŸladÄ±?

CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™nden Prof. Dr. Oktay DemirkÄ±ranâ€™dan Ã§arÅŸaf, pike ve yastÄ±k kÄ±lÄ±fÄ± eksiÄŸi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. HÄ±zlÄ±ca keten-pamuk karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kumaÅŸlarÄ±mÄ±zdan nevresim takÄ±mlarÄ± Ã¼rettik ve teslim ettik. Daha sonra Ã¼niforma ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu da Ã¶ÄŸrendik.

Hastanelerde bu tÃ¼r malzemeler Ã§ok kÄ±ymetli...

Cerrahi Ã¼niformalara Ã¼retim desteÄŸi vererek biz de hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye atan, en Ã¶n safta canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerimize Ã§alÄ±ÅŸma konforu saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

BAKANLIK VEYA BÃœYÃœK FÄ°RMALAR GEREKENÄ° YAPIYOR DÄ°YE OTURMUYORUZ. DOÄžRU ZAMANDA, DOÄžRU BÄ°R FORMÃœL ÃœRETTÄ°K

Ä°yi tasarÄ±m sadece Ã¼rÃ¼nÃ¼n ekonomisine ya da iÅŸlevselliÄŸine deÄŸil, dÃ¼nya ve insanlÄ±kla baÄŸlarÄ±na da iÅŸaret

ediyor...Â

Moda sektÃ¶rÃ¼ bizi yoÄŸun tempoyla Ã§alÄ±ÅŸmaya alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya bÃ¼yÃ¼k firmalar gerekeni yapÄ±yor diye oturmuyoruz. SanÄ±yorum doÄŸru zamanda, doÄŸru bir formÃ¼l Ã¼rettik; bu da akÄ±llÄ±, iyi, iÅŸlevsel, sÃ¼rdÃ¼rebilir ve kolektif bir Ã§alÄ±ÅŸmaya dÃ¶ndÃ¼.

NasÄ±l?

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±nca yollarÄ±mÄ±z Ferhat Ferhangilâ€™le kesiÅŸti. Saide Tekstil olarak 15 bin adetlik Ã¼retime destek verebilecekleri sÃ¶zÃ¼nÃ¼ aldÄ±k. KumaÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bunun iÃ§indi. Åžu anda iÃ§lerinde Zeynep Tosun, Serli Closh ve AslÄ±han Karahanâ€™Ä±n da olduÄŸu sekiz tasarÄ±m atÃ¶lyesinde cerrahi Ã¼niforma dikmeye devam ediyoruz. Kolektif bir ÅŸekilde organize ediyoruz her ÅŸeyi. Tabii daÄŸÄ±tÄ±m ekibimizi de koruma altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.Â

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in Ã¼retilen Ã¼niformalara nazar boncuÄŸu dikiyorsunuz...

Bu konuda harika geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler var. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z iÃ§in gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zden geÃ§en buydu. Ã‡ok zor ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar, biz evde kapalÄ± kalmaktan ÅŸikÃ¢yet ederken Ã§ocuklarÄ±nÄ± evde bÄ±rakÄ±p salgÄ±nla, Ã¶lÃ¼m riskiyle boÄŸuÅŸuyorlar. Ben, nazar boncuÄŸunun daha â€˜gerÃ§ekâ€™ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yeri gÃ¶rmedim.

YAPILAN HER YARDIMIN NEREYE GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° RAPORLUYORUZ

Kimler destek oldu size?

BÃ¼yÃ¼k tekstil firmalarÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k atÃ¶lyeler, ev kadÄ±nlarÄ±, moda tasarÄ±m Ã¶ÄŸrencileri, bu sÃ¼reÃ§te iÅŸsiz kalÄ±p gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± teklif eden ustalar ve kesimciler var. KumaÅŸ gÃ¶ndermek isteyenler de oldu, nazar boncuÄŸu yollayanlar da... Bu sÃ¼reÃ§te kumaÅŸ gÃ¶ndererek yanÄ±mÄ±zda olanlar arasÄ±nda Gizia Gate, Fatih Bilici BTD Tekstil, Ä°peker, H&M TÃ¼rkiye, Mehtap Elaidi, GÃ¼l AÄŸÄ±ÅŸ, Calling Mag Can Zeydan, Serra TÃ¼rker ve ismini aÃ§Ä±klamak istemeyen Ã§ok sayÄ±da firma var.

Ãœretime devam edecek misiniz? Nelere ihtiyaÃ§ var?

Devletimiz elinden geleni yapsa da baÅŸka ihtiyaÃ§lar Ã§Ä±kacaktÄ±r. Biz de Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapmaya devam edeceÄŸiz. Hem halihazÄ±rda bize gelen talepleri karÅŸÄ±lamak hem de salgÄ±nÄ±n hayatÄ±mÄ±zdan tamamen Ã§Ä±kmasÄ± yÄ±l sonunu bulabileceÄŸi iÃ§in Ã¼retim, kumaÅŸ, daÄŸÄ±tÄ±m ve nazar boncuÄŸu desteklerine aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. Para yardÄ±mÄ± almÄ±yoruz ve yapÄ±lan her yardÄ±mÄ±n neresi iÃ§in Ã¼retilip teslim edildiÄŸini bizzat rapor ediyoruz.