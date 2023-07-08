Saçınızın, cildinizin ışıltısı kaçmasın

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Mevsim değişimleri, çevresel şartlar cildimiz ve saçlarımız için yıpratıcı olabiliyor. Özellikle yaz aylarında güneş, deniz ve havuza girme gibi sebeplerle saçlarımıza, cildimize özen göstermemiz, rutin bakımlara ek olarak farklı uygulamalara yönelmemiz gerekiyor. Uzmanlar yaz mevsiminde yapmamız gerekenleri anlattı.

'Saçlar kurur, yıpranır’

Trikolog (saç uzmanı) Evrim Bayraktar

Saç uçlarına güneşe çıkmadan güneşten koruyucu ürün sürüp saçınızı örün veya toplayın.

Tatil öncesi saçınızı mutlaka kestirin. Kırık saç uçları saçın kopma ve kırılma riskini arttırır.

Yaz döneminde nemlendirici özelliği yüksek ‘kuru saçlara özel’ şampuanlar tercih edin.

Güneş ışınlarının kurutucu ve yıpratıcı etkisi nedeniyle saçlarımız nemini kaybeder, matlaşır ve kırılmaya eğilimli hale gelir. Ayrıca denizden gelen tuzla sertleşen, havuz kimyasallarıyla rengi solan ve özellikle sarı tonlarda, havuz sonrası yeşile dönen

saçlara sık rastlarız.

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Plajda şapka ve eşarp kullanarak saçı güneşle direkt temastan koruyun.

Deniz, havuz sonrası duş alın ve saçınızı durulayın. Saçı tuzlu ve havuz kimyasalıyla bırakmayın.

Güneşe maruz kalan saç uçlarını nemli tutmak için sıkılarak uygulanan sprey koruyucular kullanın.

Akşam duşta saçınızı şampuanladıktan sonra yaz aylarında saç kremi yerine bakım maskesiyle yoğun bakım yapın.

Saçınızın nem oranının yüksek olması saçın yıpranma oranını azaltır. Düzenli saç bakımıyla saçı tüm sene nemli tutmak gerekir. En azından havaların ısındığı, daha sık duş alma ihtiyacımız olan aylarda saça daha sık-her banyoda- maske bakımlar yapmak saçı yaz mevsimine hazırlar.

Saç fön makinesiyle çok kurutulmamalı, saç uçları nemli bırakılmalı, tercihen kendi kendine kurumalı.

Düzleştirici ve sık fön işlemlerinden sakınılmalı.

Saç derisi güneşle uzun süre direkt temastan korunmalı. Özellikle saçı ince telli ve az olan kişilerin saç derisi uzun süre güneş ışınına maruz kalırsa cilt yanabilir. Böylesi bir travma sonrasında cilt hastalıkları ve saç dökülmesinde artış görülebilir.

Tatil dönüşü saç bakımı

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Tatil dönüşü ev tipi maskelerin kullanım sıklığı arttırılmalı. Saçın yıpranma riski daha yüksek olan uç kısımları kestirilmeli.

Tatil sonrası çok kuruyan ve kırılgan durumdaki saça röfle ve renk açma işlemleri hemen

yapılmamalı.

‘Cildinizden suyu eksik etmeyin’

Dermatoloji uzmanı Dr. Zahide Eriş

mKıştan yaza geçerken yüz yıkama tekniğinizin değişmesi gerekir. Kışları cildinizi besleyen bir temizlik yapmanız gerekirken, yaz aylarında cildinizdeki fazla yağı alabilen bir yüz yıkama tekniği uygulamalısınız. Yazın cilt daha fazla yağlanır. Yüz cilt bakımı

rutininize antioksidanları dahil edin, örneğin C vitaminli serumlar kullanın.

Antioksidan içeren ürünler nemlendirmekle kalmaz, cildinizi çevresel zararlardan da korur.

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Yazın makyajı azaltın; nem ve sıcaklık cildin nefes alma yeteneğini bastırır. Cildinizin daha rahat nefes alması için daha minimal bir yüz makyajı tercih etmeniz faydalı olabilir.

Peeling donuk ciltten ve ölü hücrelerden kurtulmanızı ve cildinizin nefes almasını, tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağlar. Unutmamanız gereken nokta sadece yüzünüzün değil, tüm vücudunuzun peeling’e ihtiyaç duymasıdır.

Yaz aylarında ağır nemlendiricilerinizden daha hafif ve daha az yağlı kremlere geçmeniz gerekir.

Yazın cildinizden suyu eksik etmeyin. Cildinizi nemlendirmenin yanı sıra bol bol yıkamayı unutmayın.

Su cildinizi yumuşak ve parlak tutar. Su toksinleri deriden, ter ve idrar yoluyla temizlemek için çok önemlidir. Günde en az 2-3 litre içmeyi unutmayın. Yaz aylarında daha hafif

ve su içeriği bol besinlerle beslenin.

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Yazın geniş bir spektrumu olan (30-50 SPF) kremleri tercih etmelisiniz. Tüm günü güneş altında geçiriyorsanız her 3 saatte bir uygulama yapmanız, ellerinize, ayaklarınıza, omuzlarınıza ve boynunuza da güneşten koruyucu sürmeniz gerekli.

Ayaklar ve göz çevresi önemli

Yüzünüz için nemlendirici ve temizleyici seçerken, gözlerinizin etrafındaki cildin yüzünüzün geri kalanına göre daha ince ve daha narin olduğunu unutmayın. Göz bakımı için uygun ürünler seçtiğinizden emin olun. Göz çevresini nemli tutarken kırışıklıkların önlemesine de önem gösterin.

Tüm gün bizi taşıyan ayaklarımızın da bakıma ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir. Düzenli olarak ayaklarınıza peeling yapmayı ve açık ayakkabı giyiyorsanız nemlendirici ve

güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.