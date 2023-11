Romantik, hem de biraz nostaljik

Haberin Devamı

Pera’da dolanırken kendimi bir dönem filminin oyuncusu gibi hissederim. Sokakları, binaları, tarihi yapıları çok romantik gelir. Geçenlerde Instagram’da Pera 77 çıktı karşıma. Profile girip baktım, burası bir caz barmış. Uzun zamandır yeni açılan bir caz bar duymamıştım, merak ettim.

The Marmara Pera’nın giriş katında Pera 77. Dekorasyonu Beyoğlu’nun romantik havasına, nostaljisine uygun. Haftanın dört gecesi canlı caz performansları var. Bu arada mekâna otelden bağımsız, caddeden de giriş var. Kerem Görsev Trio, İmer Demirer&Sibel Köse Quintet, Ceyda Köybaşıoğlu Band ve Aşkın Arsunan Istanbul Quintet gibi isimler sahneye çıkıyor. Program 21.30’da başlıyor, 00.30’a kadar devam ediyor. Benim gittiğim akşam Jef Giansily Quartet performansı vardı, mekân kalabalık değildi ama grup programı bitene kadar devam etti çalmaya. Hem otel hem caz bar olunca fiyatlar çok mu yüksek olur diye şüphelenmiştim ama kokteyller (330 lira) benzeri yerlere göre daha ucuz, şaraplar da pek çok yere göre uygun. Yemek menüleri de var; başlangıçlar 300-430, makarnalar 260-330, ızgaralar 390-710 lira arasında... Otelin içinde olduğu için geç vakitte gitseniz bile mutlaka yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz.

Gelenlerin yaş ortalamasını sorduğumda, cevaba şaşırıyorum “20’li yaşlardan da müşterimiz var” diyor, “50 yaş üstünde de”.

Çarşamba-perşembe müzik ücreti almıyorlar ama cuma-cumartesi akşamları kişi başı 250 lira müzik ücreti ekleniyor hesabınıza. Peki bu ‘romantik’ caz bara giderken ne giymeli? Bence ‘spor şıklık’ içeride sizi kurtarır. Michelin yıldızlı Mikla’nın da The Marmara Pera’nın terasında olduğunu hatırlatalım...

Pera 77: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cad. No: 15 Beyoğlu/ İstanbul (0534) 576 99 94

Günün her saati hareketli

The Marmara Taksim’de de yenilikler var. Eskiden yıllarca herkesin buluşma noktası olan ama 2003’te kapanan Cafe Marmara 20 yıl sonra geri döndü. Sabah 7.30’dan geceyarısına kadar açık. Menüsünü de The Marmara Group’un baş şefi Tolga Özkaya hazırlamış. Kahvaltı servisleri de var, akşam yemeği de... Café Marmara’nın en sevdiğim tarafı konumu, sürekli hareketli olması, yani tam bir sosyalleşme alanı. Zaten The Marmara Taksim temmuzdan beri çok hareketlenmişti. Tüm İstanbul manzarasının 360 derece önümüze serildiği, 20’ci kattaki Upperist ve şık restoranları Okra açılır açılmaz popüler olmuştu. Okra İstanbul’un eylülde açılan bar alanının tüm kata yayıldığını da söyleyeyim.

The Marmara Taksim: Gümüşsuyu, Osmanlı Sok. No: 1 D: B Beyoğlu/İstanbul (0212) 334 83 00