Resimli harikalar dünyası

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Beş yılda tamamlandı

Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar’ın yazdığı, Türk edebiyatının klasikleri arasında sayılan eserin çizgi roman uyarlaması usta çizer İlban Ertem imzalı. Ertem, masalsı çizgi roman yorumuyla öne çıkan eseri beş yıllık bir çalışmayla ortaya çıkarmış. Doğu Yücel, Ethem Onur Bilgiç, Burak Şentürk, Cem Güventürk, Yiğit Değer Bengi ve Serhat Gürpınar öneriyor. Fiyatı (ciltli) 280 lira.

Meşhur kahraman

Tarkan

Fantastiğe en fazla yer veren çizgi roman serileri arasında. Türkiye’nin en ünlü çizgi karakterinin maceralarını 1978’de aramızdan ayrılan Sezgin Burak çizdi. Tarkan karakterini sinemada Kartal Tibet canlandırdı. Kaya Özkaracalar, Serhat Gürpınar ve Doğu Yücel’in tavsiyesi. Fiyatları değişiyor.

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Başa dönüyoruz

Tepe

Göbeklitepe’den esinlenerek kurgulanan eser, insanlığın başlangıcında bir ceylan ve bir adamın arkadaşlığının onları sürüklediği macerayı duru bir biçimde anlatıyor. Fırat Yaşa imzalı eser, farklı çizgisi ve tarzıyla öne çıkıyor. Ethem Onur ve Cansu Bayrambey’in favorileri arasında. Fiyatı 68 lira.

Üç bölümlük

Gündüz İnsan Gece Hırt

Kaya Özkaracalar değerlendiriyor: “Suavi Süalp’in yazıp İsmail Gülgeç ile Bülent Arabacıoğlu’nun çizdiği çizgi roman, Türkiye’nin 1970’lerin sonundaki siyasal-toplumsal panoramasına dair bir anlatıya ‘Monte Kristo Kontu’ gibi klasiklere göndermeleri başarıyla yediriyor.” Fiyatı değişiyor.

Sinematografik hikâye

Çizgili Tişört

Doğu Yücel “Ersin Karabulut’un kalemi, çizgisi malum. Şimdilerde sadece Fransa’da çıkan ‘İstanbul Günlükleri’yle de gündemde. Benim en sevdiğim, tek solo macerası ‘Çizgili Tişört’. Beyazperdeye doğrudan adapte edilebilecek kadar sinematografik bir hikâye” yorumunu yapıyor. 58 lira.

Türünün en iyisi

Hızlı Gazeteci

Necdet Şen’in Hızlı Gazeteci karakteri dünyadaki çizgi romanın gelişmesine paralel olarak Türkiye´den çıkan özgün ve başarılı örneklerden birini yansıtıyor. Bağış Erten seri için “Türünün en iyi örneği. Hâlâ eşi benzeri yok” diyor. Fiyatı değişiyor.

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Mangayı andırıyor

Lethe: Parçalanmış

“Dilara Özçelik’in yazdığı, Sarper Özhan’ın çizdiği bu romanın siyah-beyaz olması ve boyutunun bir mangayı andırması dikkat çekici. Okuması keyifli bir hikâye” diyor Cansu Bayrambey. 39 lira.

Yenilikçi, şaşırtıcı

Halkım İstesin Hemen

Suat Gönülay’ın çalışması için “Dönemine göre oldukça yenilikçi, sinematik kareleriyle anlatımda becerikli bir yapısı var. İçerik oldukça şaşırtıcı ve heyecan verici” diyor Burak Şentürk. Fiyatı 22 lira.

Siyah-beyaz çizimler

Gece Kitabı

Cansu Bayrambey “Tuncer Erdem’in çizdiği, Bilge Karasu’nun yazdığı bu çizgi roman önemli bir edebi eser olan ‘Gece’yi çizgilerle harmanlıyor. Yine siyah-beyaz tatta çizimler var, kitabın adıyla da bu yöntem uyuyor” değerlendirmesini yapıyor. Fiyatı 29.40 lira.

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Yeşilçam esintisi

Tabancalı Kız

Murat Menteş ve Hakan Karataş imzalı kitap, Uğur Vardan’ın seçimi: “Aynı köyde büyümüş ama sonradan yolları ayrılmış Kemal ve Kader yıllar sonra tekrar karşı karşıya gelir... ‘Tabancalı Kız’da Kader’in yüzü olarak Türkan Şoray model alınmış.” Fiyatı 85 lira.