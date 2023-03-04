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Profesyonel desteğe kolay erişim

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Deprem Uygulaması#Türkiye Deprem
Profesyonel desteğe kolay erişim
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Uzmanlar, afetzedelerin yanı sıra depremden psikolojik olarak etkilenen; korku, kaygı problemleri oluşan kişilerin de psikolojik destek almalarında fayda olduğunu söylüyor. Pandemiyle yaygınlaşan çevrimiçi terapi uygulamaları birçok kişi için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Bu uygulamalara yakından bakalım...

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Depremde yakınlarını, evlerini ve düzenlerini kaybettiği için yas tutan afetzedelerin yanı sıra afeti bire bir yaşamasa da psikolojik olarak etkilenen, bu süreçte korku ve kaygıları tetiklenen, günlük rutinine dönemeyen kişilerin de sayısı çok. Uzmanlar süresi uzayan psikolojik zorlanmalarda profesyonel destek alınması gerektiği söylüyor. Kimi zaman bu profesyonel desteğe erişmek pek kolay olmayabiliyor. Böyle durumlarda pandemiyle iyice yaygınlık kazanan çevrimiçi terapilerinden faydalanılabilir. Uzman klinik psikolog Fundem Ece “Çevrimiçi terapiler vakitten kazandırması ve yüzyüze iletişim kurmaktan çekinen insanlar için oldukça verimli” diyor.

Fundem Ece, uzman klinik psikolog/psikoterapist 

‘Çevrimiçi terapide uzmanın deneyimli olması önemli’

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Yüzyüze terapi kadar çevrimiçi terapi de etkili bir yöntem. Teknolojinin olumlu yönlerinden uzmanlar da danışanlar da faydalanmaya başladı. Çünkü artık kişiler aynı şehirde olsalar bile yolda vakit kaybetmek istemiyor. Zaman en zor geri döndürebildiğimiz şey. Ancak çevrimiçi terapi yapan uzmanın deneyimli olması çok önemli. Çünkü çevrimiçi ortamda kişinin beden görüntüsünü tamamen göremiyoruz. Danışanın ayağını salladığını fark edemeyebiliyoruzveya ağladığında bir peçete uzatamıyoruz. Eğer deneyimli bir terapist değilse böyle durumlarda nasıl ilerleyeceğini bilemeyecektir ve danışan da tıkanacaktır.

Diğer yandan, danışandan danışana da verimlilik değişebiliyor. Örneğin, çekingen yapısı olan biri ev ortamında daha rahat açılabiliyorken bir başkası kamera önünde daha çok kilitlenebiliyor. Ya da kişi tek mi
yaşıyor, ailesiyle mibunlar da önemli etkenler. Gizlilik esası olduğu için kişinin kendine ait bir alanının olması gerekiyor. Eğer aklında “Biri kapımı dinler mi? Ses geçer mi” gibi endişeler varsa terapi verimli geçmeyebilir.

Birçok danışmanlık merkezi ‘online’ danışmanlık desteği sağlıyor. Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi de önerebileceğim kurumlardan biri. Uygulama aracılığıyla hizmet verenlerden deHiwell ve Evimdeki Psikolog platformlarını önerebilirim.

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Askıda psikolojik destek

Hiwell

Profesyonel desteğe kolay erişim

Bünyesinde 500’ü aşkın uzman psikolog barındırıyor. Terapistler, farklı psikoterapi ekollerinde hizmet sağlıyor. Uygulama altyapısındaki eşleştirme algoritması sayesinde kaydolurken cevapladığınız sorulardan yola çıkarak en uygun terapistle eşleştiriliyorsunuz. Uygulama depremzedelere ve yakınlarına psikosoyal destek verebilmek için başvuru açtıklarını da duyurdu. Öte yandan, psikolojik desteği çok fazla insana ulaştırabilmek tasarlamaya başladıkları ‘Askıda Psikolojik Destek’ konseptini de depremle birlikte yayına alacaklarını belirttiler.

Her saat ulaşmak mümkün

Evimdeki Psikolog

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Profesyonel desteğe kolay erişim

Yüzlerce terapist arasından bütçeniz için de uygun olan uzmana ulaşmanız mümkün. Kendi takviminize uygun şekilde terapi sürecinize devam edebildiğiniz uygulamada internet bağlantınızın olduğu her yerden, günün her saatinde destek alabiliyorsunuz. Psikolojik desteğe erişemeyen ihtiyaç sahipleri için ‘askıda terapi uygulamaları var.

Profesyonel desteğe kolay erişim

Profesyonel desteğe kolay erişim

Çocukla Hayat köşesinin yazarları Gizem Coşkunarda ve Melis Çalapkulu bu hafta izinde.

 

 

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#Deprem#Deprem Uygulaması#Türkiye Deprem

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