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Plajların yıldızı olmak için

Güncelleme Tarihi:

#PLAJ MODASI#Tasarım#Bikini
Plajların yıldızı olmak için
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Plaj stillerini bir üst seviyeye çıkarmak isteyenlerin yardımına sezonun popüler takıları koşuyor. Vücut zincirlerinden halhallara, gözlük iplerinden rengarenk kolye ve bileziklere kadar plajlara çok yakışacak takı önerilerini derledik.

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Plajda kimi daha sade ve umursamaz görünmeyi tercih ederken kimi de dikkat çekmek ister. Bir de benim gibi arada kalanlar -yani ne sade ne de abartılı görünmek isteyenler- var. Renkli boncuklu bir kolye, ince bir halhal ve halka küpeler, benim minimal ve sezonsuz plaj takılarımdır örneğin.

Asıl dikkat edilmesi gereken, plajda maddi ya da manevi olarak sizin için değeri yüksek bir takı tercih edilmemesidir.
Zira, popüler kültüre aşina olanlar Kim Kardashian’ın elmas küpelerini okyanusta kaybettiği ikonik anı ve verdiği abartılı tepkiyi hatırlayacaktır. Som altın, gümüş ya da altın dolgulu malzemeler suya dayanıklı olsa da maddi değerleri daha yüksek olduğu için plajda takıp takmamak size kalmış... Ancak pirinç ya da altın/gümüş kaplama olanların suya girdikçe aşınacağını ve soyulabileceğini de unutmayın. Belki de en iyi çözüm, suya girerken takıları güvenli bir yerde saklamak olacaktır.

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 Sezonun Öne Çıkan Takıları:

Vücut ve bel zincirleri:

Zincir ya da boncuk olarak tasarlanan vücut ve bel zincirleri bu yazın en popüler plaj takılarından. Özellikle bikinilerle çok yakışıyor.

Plajların yıldızı olmak için


Rengârenk boncuklar:

Renkli boncuklu kolye ve bilezikler plaj takısı deyince akla gelen en zamansız ve eğlenceli seçenekler arasında. Farklı bütçelere göre çok fazla alternatifi olan boncuk takıları, gittiğiniz tatil beldesinin yerel satıcılarından da bulabilirsiniz.

Halhal:

Plajlara çok yakışan halhalların bu sezon gümüş versiyonları öne çıkıyor. İsterseniz iki bileğinize de takarak kombin yapabilirsiniz.

Altın tonlar:

Bronz tenle mükemmel uyumu yakalayan altın tonlar plajlarda çok tercih ediliyor. Zincir kolyeler, halka küpeler ya da kelepçe bileklikler plajlara
çok yakışan altın tonlu takılardan bazıları.

Gözlük ipleri:

Eskiden yalnızca büyüklerimizin okuma gözlüklerine taktıkları gözlük iplerinin artık birçok
versiyonu var. En sevdiğiniz güneş gözlüğünüze eşlik etsin.

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Eğlenceli tasarımlar:

Saç boncukları, meyveli ya da çiçekli tasarımlar, şeker gibi görünen yüzükler... Plajın pozitif ruhuna eşlik edecek takılar bu yaz çok popüler.

KISA KISA
Ulaşılabilir lüks

Plajların yıldızı olmak için


Tasarımlarını ve globalde elde ettiği başarıları uzun süredir ilgiyle takip ettiğim Lug Von Siga, hazır giyim markası Nocturne ile bir araya gelerek sürdürülebilirliğin odağında kapsül bir koleksiyona imza attı. Lug Von Siga’nın kurucusu Gül Ağış, geri dönüştürülmüş keten ve pamuk gibi kumaşlar içeren 25 parçalık bu özel koleksiyonun kreatif direktörlüğünü üstlendi. 'What is your universe?' (Senin evrenin hangisi?) sorusundan yola çıkarak hazırlanan koleksiyonda kişiye moda aracılığıyla 'kendi gerçekliğinin farkına var, kendini bil' mesajı veriliyor. Romantik detaylarla dolu tasarımlarda ilk bakışta kelebek gibi görünen soyut desenler göze çarpıyor. Çarpıtılmış gerçekliği temsil eden bu tasarımla aidiyet duygusu ve gerçeklik arasında mekik dokunuyor. Ulaşılabilir lüksü sunmayı hedefleyen bu özel koleksiyonu Nocturne mağazalarında bulabilirsiniz.

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Plajların yıldızı olmak için

Plajların yıldızı olmak için


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#PLAJ MODASI#Tasarım#Bikini

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