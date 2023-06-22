Plajda, arabada, kulüpte…

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Kalbin çıkmazları

Yazın kıpır kıpırlığı Göksel’in yeni teklisi ‘Burda Kalayım’ı da etkisi altına almış. Tabii, sanatçının o çok sevilen melankolik tavrını geride bırakmayacak şekilde. “Her kalbin çıkmazı var/Takılıyorsun, dönemiyorsun” diyen şarkının söz ve müziği Göksel’e ait, prodüktörüyse Ozan Bayraşa.



‘Burda Kalayım’ (Tekli)

Göksel

Sole Müzik-Avrupa Müzik

‘Baba’ albüm

Her konseri ayin gibi geçen, Türkçe rap’in önemli isimlerinden biri Lvbel C5. En son ‘GAZ PEDAL’ parçası herkesin dilindeydi. Spotify’da aylık 5 milyon yakın kişi tarafından dinlenen rap’çi son albümü ‘BABA’da da çizgisinde devam ediyor.



Lvbel C5

Universal Music Türkiye

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Sabah ola hayrola…

Türk rock müziğinin 50 yıllık dev çınarı Kurtalan Ekspres yeni bir tekli yayımladı. Toplumsal çöküşü anlatan ‘Hayrola’nın söz ve bestesi grubun solisti Tolga Akyurt’a ait. Düzenlemesini basgitarist Ahmet Güvenç yapmış. Cayır cayır bir rock parçası dinlemeyi özleyenlere tavsiye edilir.



‘Hayrola’ (Tekli)

Kurtalan Ekspres

Ellipsis

Hazal’ın düşü

2021 yılında ilk teklisi ‘Gel Barışalım Artık’ı yayımlayan Hazal şimdi de söz ve müziği kendisine ait ‘Düş’ü çıkardı. Üniversite yıllarından itibaren pop, caz ve Latin performanslar sergileyen Hazal, solo çalışmalarında da bu türlere olan hakimiyetini hissettiriyor. Hazal, Aşkın Nur Yengi’nin vokalistliğini de yaptı.

‘Düş’ (Tekli)

Hazal

Journer