Perdenin arkası sanki New York’ta bir caz bar!

Bengi Apak

Birbirini taklit edip peş peşe açılan mekânlar, sahneler, konseptler, şarkılar ve hatta gelen kitle bile hep aynı son zamanlarda. Komedi Kulüp’ün açılacağını iki hafta önce Hürriyet Pazar’da yayımlanan, Bengi Apak’la yaptığımız söyleşi sırasında öğrendim. Anlattığına göre burası bildiğimiz sahnelerden farklı bir konseptte olacaktı. Ben de duyunca çok heyecanlanmıştım. The Stay grubunun yatırımı olarak Muzaffer Yıldırım ile Bengi ve Sarp Apak çiftinin ortaklığıyla hayata geçen bir mekân burası. Kültür-sanat etkinliklerini iyi yemekle buluşturmayı amaçlamışlar. Hedef baştan belli olunca gerisi de geliyor aslında ama önemli olan bu iddiayı ilk günden itibaren sürdürebilmek.

Açılış gecesinin ardından etkinlik takvimine baktım ve ne zamandır sahnesine gitmek istediğim ‘Büyük Ev Ablukada’yı görünce programımı yaptım. Burası Nişantaşı’ndaki The Stay otelin içinde. Otele girdikten sonra görevliler sizi mekânın olduğu yere yönlendiriyor. Komedi Kulüp’ün kapısında rezervasyon adınızı söyledikten sonra perde aralanıyor ve aniden New York’ta bir caz bara girdiğinizi hissediyorsunuz. Çok da çekici bir mekân. Kadınlar komik erkekleri çekici bulur derler ya, benimki de o hesap; ismidir belki çekici gelmesinin sebebi. Loş bir ışık aydınlatıyor etrafı. Alçak masalar, berjerler, masaların üzerinde mini kırmızı abajurlar… Saat 21.30 suları, etraf sakin. Herkes içkisini içiyor, bir şeyler atıştırıyor… Burası bir restoran değil ancak menüde atıştırmalıklar var. Ben mekâna yemek yiyip gittiğim için tadına bakamadım ama gözüme takılan, merak ettiğim birkaç tabak oldu. Istakoz mini kumpir 900 lira, çıtır kokoreç topları 480 lira. Menüdeki paylaşımlı olarak yenebilecek tabaklar 250-900 lira arasında. Burada yediğiniz içtiğinize ek olarak 1000 liradan başlayan ve sahnedeki etkinliğe göre değişen, artan bir gösteri bedeli yansıtılıyor hesabınıza. Kokteyller 570, kadeh şaraplar 340 liradan başlıyor. Etrafıma şöyle bir bakıyorum; kalabalık arkadaş grupları da var, kadın kadına gelenler de. Şimdiden ünlü müdavimleri oluşmaya da başlamış. Engin Öztürk de bütün karizmasıyla oradaydı.

Giyim kuşama gelirsek; abartmaya gerek yok, spor-şık bir seçim geceyi kurtarır. Bu arada sahnedeki etkinlik başladıktan sonra servisi bir süre durduruyorlar. Hatta Bartu Küçükçağlayan sahneden “Servisi durdurmuşlar. ‘Hangi şarkı arasında servis yapalım’ diye bize sordular. Bir şey isterseniz bize söyleyebilirsiniz” dedi. Ayrıca etkinlik sırasında video, fotoğraf çekimine kesinlikle izin verilmiyor. Eğer buna kalkışırsanız görevliler sizi uyarıyor. Mekânın tavanı açılıp kapanıyor, tahminimce etkinlikler yazın da devam eder.

Komedi Kulüp’te konser, stand-up şovları ve tiyatro gibi etkinlikler var. Bu gece Lesli Karavil’in stand-up gösterisi, 22 Şubat Perşembe Evrencan Gündüz’ün konseri olacak. 27 Şubat Salı günü Uğur Yücel’in ‘Hiç’ (Neyzen Tevfik) oyunu sahnelenecek. Komedi Kulüp salıdan cumartesiye açık. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, vestiyer ücretinin bazı yerlerde 400 liraya kadar çıktığı günümüzde burada bu hizmet ücretsiz!

Konser öncesi The Stay’in 8’inci katındaki İtalyan restoranı Marcello’da yemek yemiştim. Romantik ve şık bir restoran. Rezervasyonsuz gitmemekte fayda var çünkü mekân doluydu. Yapmadan gidenleri kibarca geri çevirdiler. Bu havalarda brandayla kapanan açık alanda değil de içerideki salonda oturmanız naçizane tavsiyem. Bunu da rezervasyon sırasında belirtirseniz iyi olur. Zira rüzgârın şiddeti arttıkça plastik tenteden gelen ses yüzünden konuştuğunuzu duymakta epeyce zorlanabiliyorsunuz.

Marcello’da başlangıçlar 350-850, salatalar 320-650, makarnalar 365-1.200, pizzalar 310-650 lira arasında. Ben ıspanak püresi alt tabanlı, armut, ceviz, kayısı kompostosu, stacchino peyniriyle hazırlanmış Spinaci

Pere Gorgonzola (460 lira) pizzasını beğendim. İmza kokteylleri 380, kadeh şarapları da 265 liradan başlıyor. Purple Bellini de (400 lira) tadına bakabileceğiniz içeceklerden.

◊ Hande Yener bu gece 22.30’da 888 Private’ta. (0516) 169 08 88

◊ Can Küçükserim bu gece 23.00’te Upstairs Emirgân’da. @upstairsemirgan

◊ Begüm Obiz bu gece 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ Simge Eğrilmez yarın gece 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. @kortoistanbul

◊ Kaan Yorulmaz 20 Şubat Salı 23.30’da Aztek’te. (0212) 247 59 01

◊ Mert Davran 21 Şubat Çarşamba 22.30’da İzmir Om Mistral’da.

(0541) 269 60 66

◊ Alya 22 Şubat Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Gülşen 21 Şubat Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde.

(0212) 706 78 90

◊ Bu gece Moda Kayıkhane sahnesinde ‘Şimdi 90’lar’ partisi var. Metin Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın şarkılarını söyleyecek. (0541) 286 30 15

◊ Maximum Uniq Box bu gece, son dönemde ismini hemen her gün duyduğumuz ve şarkısını dinlediğimiz Ankaralı şarkıcı Erkal Sonel’i ağırlıyor. Ankara’nın kült olmuş pavyon atmosferi İstanbul’da yaşanacak. Biletler 1.250-3.000 lira arasında. (biletix.com)

◊ Arnavutköy’deki Dedee Ocakbaşı’nda her perşembe ‘Arnavutköy Gazinosu’ adında özel geceler düzenleniyor. (0212) 265 38 83

◊ Canlı müzik mekânı, Armutlu’daki The Room Live küçük bir tadilattan sonra yeniden açıldı. Ben yüksek tavanlı, ferah bir mekân olduğu için Room’u seviyorum. Bar kısmı genişlemiş, daha görkemli hale gelmiş. Yağmur Hızal, Ezgi Bıcılı, Sera Tübek gibi isimler sahneye çıkıyor. @the.roomlive

◊ Kuruçeme’deki Mezzenna Ocakbaşı, Methis Group bünyesine katılarak yenilenmeye başladı. Her pazar davullu zurnalı fasıl gecesiyle misafirlerini ‘sendromsuz’

bir pazartesiye hazırlıyor. (0530) 746 66 24