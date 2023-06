Pazartesi sendromunun çaresi bulundu: Pazar eğlencesi

Haberin Devamı

Genellikle ‘sendromsuz’ bir pazartesi için pazar günü programı deyince önce aileyle, arkadaşlarla güzel bir kahvaltı, ardından da sakin bir gündüz planı geliyordu herkesin aklına… Fakat son zamanlarda pazar programları değişti, mekânların çoğu pazar günleri eğlencenin dozunu arttırmaya başladı. Öyle gece yarısı değil, 18.00 gibi hareket başlıyor ve gece yarısını bulmadan sonlanıyor eğlence.

Hürriyet kent yazarımız Savaş Özbey “Aslında pazar günü ve gecesini eğlenceyle birleştirmek yeni bir fikir değil. Çok kalabalık olduğu için cuma-cumartesi geceleri yerine nispeten daha ‘kaliteli’ buldukları pazar eğlencesini tercih eden çok oldu hep. Bizim ‘çay’ dediğimiz alkolsüz gündüz lise partileri vardı mesela. Sezen Aksu’dan Murathan Mungan’a bambaşka bir kafa/klanın Kuruçeşme Ece’de yıllarca brunch diye başlayıp sazlı sözlü, gerekirse dansözlü biten pazar eğlenceleri olurdu” diye anlatıyor.

Başta pazar günleri eğlence fikri kulağa çok yorucu geliyor, malum ertesi gün iş güç var ama galiba erken başlayıp erken biten pazar eğlenceleri yeni haftaya daha yüksek bir motivasyonla başlamamızı sağlıyor. Elbette yaz mevsimi de pazar günü hareketliliğini etkiliyor. Tatil beldeleri dolmaya başladı, şehirde kalanlara teselli olarak bu eğlencelere katılmak düşüyor… Özbey “Happy hour adını alıp farklı formlarda günümüze kadar yaşadı bu gelenek. Bugün bu kadar göze görünür olmasının altında bence beach kültürünün 1980’lerdeki

popülerliğine dönmüş olması var.



Yazın beach’lerde, özellikle cumartesi-pazar günleri yapılan happy hour alışkanlığının kış aylarında bile bir şekilde devam ettirilmesi aslında bu. Sosyal medyanın haftanın bu tür lifestyle paylaşımlarının az olduğu bir diliminde sivriliyor bu etkinlikler” diyor.

‘Pazar günü nasılmış bu mekânlar’ diyenler için birbirinden farklı ‘pazar günü eğlence’ programlarını derledik…

Bir kokteyl bar



Goose No. 25



Kuruçeşme’deki mekân pazar günleri dolup taşıyor, canlı müzik var… Fuzuli Sound 22.00’de sahneye çıkıyor, program geceyarısına kadar sürüyor. Mutlaka rezervasyon yapmak gerek. (0537) 443 82 99

Programı takip edin



Any



Arnavutköy’deki Any pazar günü canlı müzik furyasına katılan mekânlardan. Ezgi Bıcılı, Yol Project gibi isimler sahneye çıkıyor. Programı sosyal medya hesapları (@anyistanbul) üzerinden takip edebilirsiniz. (0212) 265 32 69

Rezervasyon sosyal medyadan



Otuzyedi Arnavutköy



Canlı müzik mekânlarının öncülerinden. Hafta boyu açık. Pazar günleri Dicle Olcay sahnede. Otuzyedi Arnavutköy rezervasyonları

sosyal medya üzerinden kabul ediyor. @otuzyediarnavutkoy

Şehrin en popülerlerinden



The Room Live



Armutlu’nun girişinde… Bu kışın en popüler mekânlarındandı. Eski Gizli Kalsın tarzında... Yüksek tavanlı geniş, şık bir canlı müzik mekânı. Pazar günleri sahnede Boygar var. (0535) 018 60 93

Caz ağırlıklı performans



Bebek Hotel by The Stay



Bebek’teki otelin pazar brunch’ları şehrin en havalı etkinliklerinden. Yer bulmak için haftalar öncesinden aramak gerekiyor.Kahvaltıyla başlıyorsunuz, zamanla arkadan gelen müziğin ritmi artıyor. Bebek Otel by The Stay’de her pazar 14.00’e kadar kahvaltı servisi var. Otelin ana restoranında pazar öğleden sonra caz ağırlıklı canlı müzik çalınıyor. Gruplar ve zamanlama değişebiliyor. (0212) 970 78 36

DJ ve canlı müzik



Korto İstanbul



Çeşme’den tanıdığımız Korto İstanbul birkaç sezondur Kuruçeşme’de hizmet veriyor. Pazar günleri canlı müzik sahnesinde Seda Mete, Simge Eğilmez, Baran Bayraktar gibi isimler var. Program haftalık olarak değişiyor. Korto’nun ayrıca ‘roof’ (teras) kısmında da 21.00 gibi DJ performansı oluyor. Rezervasyonları sosyal medya hesapları üzerinden alıyorlar. @kortoistanbul

Müziğin eşlikçisi suşi



Vaha Yeniköy



Köybaşı Caddesi’ndeki mekânın işletmesi Cemil Acar’a emanet. Burası aynı zamanda bir suşi ve kokteyl barı. Geceleri canlı müzik performansı var. Program her hafta değişiyor. Duru And, Özay Bakır gibi isimler sahnede… (0530) 135 88 10

İstanbul manzarası...



16 Roof



Swissôtel The Bosphorus’un terası açıldı. Yemek servisi var. Pazar gününe özel ’16 Roof Sundays’ etkinliği düzenleniyor… Harika bir İstanbul manzarasına sahip mekânda 17.00-21.30 arasında müziğin ritmi artıyor. Setin başında Kerem Onger var… Mutlaka rezervasyon istiyor. (0543) 326 81 11

Bunlar da var...



DJ performansı isteyenlere



◊ EmirganNext Door’da setin başında farklı isimler oluyor. @nextdooremirgan



◊ Teras Emirgan’da DJ Birkan Özkol 18.00’de set başında. @terasemirgan



◊ Boaz Middle’da her pazar ‘happy hour’ var. Big G, Güven Akyol setin başında oluyor. Program 18.00’de başlıyor. @boaz.middle