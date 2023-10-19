On parmağında on marifet

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Özenli çalışma

Göksel söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Başkası’nda bir aşk hikâyesinin içindeyken duygularımızın yaşadığı gelgitleri anlatıyor: “Bir başka ben var benden içeri/Bilirim bitmeyecek benimle kavgası...” Canlı enstrümanların kullanıldığı bu parçanın düzenlemesini Sabi Saltiel yapmış. Yeni çalışmanın dikkat çeken bir yönü de şarkı sözlerinin kullanıldığı videosunda el yazılarının Göksel’in bizzat kendisi tarafından hazırlanmış olması.

‘Başkası’ (Tekli)

Göksel

Soles Music

++

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Çokyönlü müzisyen Bedük yine bizi şaşırtmadı. Yeni şarkısı ‘Ses’te gitarları ve canlı davulları çalmakla kalmamış, teklinin kapak tasarımına da imza atmış. Ama bu şarkıdaki asıl sürpriz geçen eylül ayında verdiği konserlerde seyirciye uzattığı mikrofonla aldığı ses kayıtlarını da bu şarkıda kullanması olmuş. Şarkının remiksi de aynı anda yayımlandı.

‘Ses’ (Tekli)

Bedük

Delises

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Ceren Gündoğdu söz ve müziği kendisine ait ‘Aşinayım’ı yayımladı. Pop müziğin melankolik sesi şarkıda ‘kız kardeşlerine’ sesleniyor: “Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç̧ doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim. Bizler kalbimizin kırılmasına ve ardından yine kendimizde yollara düşme gücü bulmaya, bu sahici döngüye fazlasıyla ‘aşinayız’ kız kardeşlerim.”

‘Aşinayım’

Ceren Gündoğdu

CGC Music

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İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik’ten oluşan alternatif pop ikilisi Soft Analog ilk albümü ‘Dans İllüzyon’u yayımladı. İkili 2019’dan beri yerel enstrümanlarla disco, dream pop gibi 1980’ler ve 1990’ların popüler tarzlarını bir araya getiriyor. Bu albümdeyse bir dönüşüm hikâyesi anlatıyorlar. Hikâyede ana karakter, biri tarafından reddedilir. Ve bu sırada karşısındaki kişinin bir canavara dönüştüğünü görür. Sonra, şehrindeki herkesin aynı biçimde olduğunu fark eder. Panikle bu evreni terk etmeye çalışır, yalnızlık ve umutsuzlukla yüzleşir.

Soft Analog

Apartment Disco

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Ceylan Ertem ve Coşkun Karademir iki sürpriz şarkıyla çıkageldi. Nasıl olduğunu hemen anlatalım: Bağlama/kopuz sanatçısı, besteci Coşkun Karademir iki bestesini Ertem’e gönderiyor. Ertem de bu melodilerin üzerine söz yazıp bestesine de katkıda bulunuyor. Ve işte karşımızda ikilinin yorumladığı iki güzel çalışma: ‘İki Yol’ ve ‘Esir’.

‘İki Yol’ (Maksi tekli)

Ceylan Ertem-Coşkun Karademir

CK Music

Bristol merkezli İngiliz post punk grubu Idles beşinci albümünü gelecek yılın şubat ayında çıkarmayı planlıyor. Kariyerinin zirvesindeki grup öncesinde bu albümden ‘Dancer’ teklisini paylaştı. Solist Joe Talbot yeni albümdeki şarkıların tamamının aşk üzerine olduğunu söylüyor. Hareketli ilk tekli ‘Dancer’ da yeni bir ilişkinin coşkusundan bahsediyor.

‘Dancer’ (Tekli)

Idles

Partisan Records

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Karşımızda şaşırtan bir Dilan Çıtak var bu kez. Yeni şarkısı ‘Kasko’, adı gibi adeta onun yeni döneminin de garantisi niteliğinde. Yenilikçi tarzıyla dikkat çeken çalışmanın söz ve bestesi Azerbaycanlı Sheyh Ree ve Teksin Akbal’a ait. Dilan Çıtak, bu şarkının kendisi için ‘yeniden doğuş’ olduğunu ifade ediyor.

‘Kasko’ (Tekli)

Dilan Çıtak

Warner Music Türkiye