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On parmağında on marifet

Güncelleme Tarihi:

#MELTEM FIRATLI#Albüm#Müzik
On parmağında on marifet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 12:57

Söz yazıyor, beste ve düzenleme yapıyorlar. Yetmiyor, kapak tasarlıyor veya videoya katkıda bulunuyorlar. Bu hafta marifetli müzisyenlerin yeni teklileriyle karşınızdayız…

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On parmağında on marifet

Özenli çalışma

Göksel söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Başkası’nda bir aşk hikâyesinin içindeyken duygularımızın yaşadığı gelgitleri anlatıyor: “Bir başka ben var benden içeri/Bilirim bitmeyecek benimle kavgası...” Canlı enstrümanların kullanıldığı bu parçanın düzenlemesini Sabi Saltiel yapmış. Yeni çalışmanın dikkat çeken bir yönü de şarkı sözlerinin kullanıldığı videosunda el yazılarının Göksel’in bizzat kendisi tarafından hazırlanmış olması.

‘Başkası’ (Tekli)

Göksel

Soles Music

++

On parmağında on marifet
Size uzatılan mikrofona dikkat!

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Çokyönlü müzisyen Bedük yine bizi şaşırtmadı. Yeni şarkısı ‘Ses’te gitarları ve canlı davulları çalmakla kalmamış, teklinin kapak tasarımına da imza atmış. Ama bu şarkıdaki asıl sürpriz geçen eylül ayında verdiği konserlerde seyirciye uzattığı mikrofonla aldığı ses kayıtlarını da bu şarkıda kullanması olmuş. Şarkının remiksi de aynı anda yayımlandı.

On parmağında on marifet
‘Ses’ (Tekli)

Bedük

Delises

++

On parmağında on marifet
Kız kardeşlerine seslendi

Ceren Gündoğdu söz ve müziği kendisine ait ‘Aşinayım’ı yayımladı. Pop müziğin melankolik sesi şarkıda ‘kız kardeşlerine’ sesleniyor: “Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç̧ doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim. Bizler kalbimizin kırılmasına ve ardından yine kendimizde yollara düşme gücü bulmaya, bu sahici döngüye fazlasıyla ‘aşinayız’ kız kardeşlerim.”

‘Aşinayım’

Ceren Gündoğdu

CGC Music

++

On parmağında on marifet
Hepimiz canavarız

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İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik’ten oluşan alternatif pop ikilisi Soft Analog ilk albümü ‘Dans İllüzyon’u yayımladı. İkili 2019’dan beri yerel enstrümanlarla disco, dream pop gibi 1980’ler ve 1990’ların popüler tarzlarını bir araya getiriyor. Bu albümdeyse bir dönüşüm hikâyesi anlatıyorlar. Hikâyede ana karakter, biri tarafından reddedilir. Ve bu sırada karşısındaki kişinin bir canavara dönüştüğünü görür. Sonra, şehrindeki herkesin aynı biçimde olduğunu fark eder. Panikle bu evreni terk etmeye çalışır, yalnızlık ve umutsuzlukla yüzleşir.

On parmağında on marifet
‘Dans İllüzyon’ (Albüm)

Soft Analog

Apartment Disco

++

On parmağında on marifet
İki şarkı birden

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Ceylan Ertem ve Coşkun Karademir iki sürpriz şarkıyla çıkageldi. Nasıl olduğunu hemen anlatalım: Bağlama/kopuz sanatçısı, besteci Coşkun Karademir iki bestesini Ertem’e gönderiyor. Ertem de bu melodilerin üzerine söz yazıp bestesine de katkıda bulunuyor. Ve işte karşımızda ikilinin yorumladığı iki güzel çalışma: ‘İki Yol’ ve ‘Esir’.

On parmağında on marifet

‘İki Yol’ (Maksi tekli)

Ceylan Ertem-Coşkun Karademir

CK Music

On parmağında on marifet
Bana aşktan bahset  

Bristol merkezli İngiliz post punk grubu Idles beşinci albümünü gelecek yılın şubat ayında çıkarmayı planlıyor. Kariyerinin zirvesindeki grup öncesinde bu albümden ‘Dancer’ teklisini paylaştı. Solist Joe Talbot yeni albümdeki şarkıların tamamının aşk üzerine olduğunu söylüyor. Hareketli ilk tekli ‘Dancer’ da yeni bir ilişkinin coşkusundan bahsediyor. 

‘Dancer’ (Tekli)

Idles

Partisan Records

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++

On parmağında on marifet
Kaskosunu yeniledi

Karşımızda şaşırtan bir Dilan Çıtak var bu kez. Yeni şarkısı ‘Kasko’, adı gibi adeta onun yeni döneminin de garantisi niteliğinde. Yenilikçi tarzıyla dikkat çeken çalışmanın söz ve bestesi Azerbaycanlı Sheyh Ree ve Teksin Akbal’a ait. Dilan Çıtak, bu şarkının kendisi için ‘yeniden doğuş’ olduğunu ifade ediyor. 

‘Kasko’ (Tekli)

Dilan Çıtak

Warner Music Türkiye

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#MELTEM FIRATLI#Albüm#Müzik

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