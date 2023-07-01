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Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız?

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#KIYAFET#MODA#STİL
Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Stil sahibi bir hava veren tek omuzlular, 90’ların unutulmaz modelleri straplezler, omuzları geniş gösteren halter yakalar, ince askılılar ve sırtı tamamen açık olanlar... Bu hafta gündemimizde bu yazın en popüler dekolte tasarımları var.

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Yazla birlikte biraz dekolte göstermenin zamanı geliyor. Benim kişisel favorim omzu ve sırtı açıkta bırakan stiller. Sırttan çapraz dekolteli bir elbise tüm kıyafetin havasını değiştiriyor. Ya da tek omuzlu bir bluzun altına kot ve terlik bile giyseniz tarzınız şık bir havaya bürünüyor. Bu yazın dekolteli tasarımlarına bir bakalım...

* Tek omuzlular: Gündelik parçalardan gece elbiselerine, hatta mayo ve bikinilere kadar geniş bir ürün yelpazesini tek omuzlu modeller ele geçirdi. Klasik atletlerden sıkıldıysanız her parçayla uyum sağlayacak nötr renklerdeki tek omuzlu bluzları dolabınıza ekleyebilirsiniz. Desenli etek ve pantolonlarla eşleştirebilirsiniz.

Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız

Tek omuzlu gündelik parçalar ve gece elbiseleri bulabilirsiniz.

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* Straplezler: Göğsü bandaj gibi saran ve askısız parçalara ismini veren straplez kesimler 90’lı yıllara gönderme yapıyor. Zihnimize bir anda o yılların stil ikonları Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow ve Kate Moss’un bu kesimle yarattıkları tarzlar geliyor. Straplez midi boy elbiseler, çizgili crop modeller ya da etek ucu asimetrik bluzlar tıpkı 90’lardaki gibi günümüzde de çok moda.

Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız

Jennifer Aniston’ın 90’lı yıllarda sık sık giydiği straplezler yeniden moda.

* Halter yakalar: Bu sene derin omuz oyuğuna sahip halter yakalı modeller de çok trend. Özellikle boyundan bağlanıp sırttan çapraz dolananlar karşımıza çıkıyor. Gece elbiseleri ve mayolarda da rastladığımız bu tasarımın omuzları geniş gösterdiğini hemen söyleyelim. Eğer gece stilinizde tercih edecekseniz omuz ve sırt dekoltenizi vurgulamak için toplu bir saç modeli kullanabilirsiniz.

* İnce askılı, ‘V’ yakalar: Özellikle gece elbiselerini süsleyen diğer popüler model ince askılı ‘V’ yakalılar. Chanel İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda bu tasarıma bolca yer verdi.

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Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız

‘V’ yakalı tasarımlar, degajeler özellikle gece elbiselerini süslüyor.

* Sırt dekolteliler: Son olarak sırtı tamamen açıkta bırakan modellerden bahsedelim. Boyundan bağlanıp derin bir sırt dekoltesi yaratanlar ve sırttan iplerle geçişleri olanlar çok popüler.

Omuz dekoltenizi nasıl alırdınız

 

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#KIYAFET#MODA#STİL

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