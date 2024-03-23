Ofis stilleri Z Kuşağı’nın yeni favorisi

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Kuşağı moda dünyasını domine ediyor ve onlar hangi trendi severse o akımın popülerliği bir anda artıyor. TikTok da bu trendlerin oluşmasına büyük katkı sunuyor. 90’lı ve 2000’li yılların ofis stilleriyle stil ikonu Bella Hadid’in son zamanlardaki kişisel tarzı ‘corporate sleaze’ ya da ‘office siren’ ismindeki yeni bir akımın ilham kaynağı.

Bu trend pandemi sonrası yavaş yavaş iş hayatına atılmaya başlayan Z Kuşağı’nın ofis stiline yeni ve eğlenceli bir dokunuş katmak istemesiyle doğdu. Bildiğimiz ofis stilinden farkıysa ilhamını geçmişten alması. Ayrıca daha seksi ve dikkat çekici olması. Gençler özellikle en sevdikleri film ve dizilerden etkilendiler. Örneğin Jennifer Aniston’ın canlandırdığı, ‘Friends’ dizisinin unutulmaz karakteri Rachel Green’in tercih ettiği stiller sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında. Yani ince çerçeveli gözlükler, dar gömlekler, kalem etekler ve siyah, gri, kahverengi tonları çok popüler. Ayrıca ‘Şeytan Marka Giyer’in Andrea Sachs’ı (Anne Hathaway) ve ‘Sex and The City’nin Samantha Jones’u (Kim Cattrall) diğer ilham kaynakları arasında. Tüm bu karakterlerin ortak özelliğiyse ofis stillerinin sıkıcı değil, tam tersi ofisten çıkıp havalı bir akşam yemeğine devam edecek kadar şık olması. Yeni kuşak kendinden önceki ya da doğdukları dönemdeki estetik hallere bayılıyor.

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AKŞAM YEMEĞİNE YAKIŞIR

‘Barbie’ filminden ilham alan ‘barbiecore’ ya da lüks bir yaşam tarzını yansıtan ‘mob wife’ (mafya eşi) gibi diğer TikTok trendlerine kıyasla bu tarzın çok daha uygulanabilir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu akımdaki birçok parça halihazırda dolabınızda zaten vardır. Dolayısıyla birkaç taktikle siz de ofis stilinizi hareketlendirebilirsiniz.

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Dizin hemen altında biten kalem etekleri boğazlı kazaklar, Mary Jane babetler veya sivri burunlu, topuklu ayakkabılarla birleştirebilirsiniz örneğin. Vücuda oturan ve paçadan genişleyen kumaş pantolonları, dar gömlekler ve belden oturan blazer ceketlerle eşleştirebilirsiniz. Fakat ana kural sportif parçalardan uzak durmak. Yani spor ayakkabıları rafa kaldırıyoruz. Aksesuarlar da bu trendin olmazsa olmazı. İnce çerçeveli gözlükler, üst üste takılan zincirler, gümüş küpeler, rugan ve deri omuz çantaları çok popüler.

Gucci, Mark Gong, Dries Van Noten, Brunello Cucinelli ve Barbara Bui 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda bu trendi yansıtan moda markaları arasında.

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HER TARZA UYGUN





Paçaya doğru hafif genişleyen modeller çok popüler. Bershka, 990 lira





Sivri burunlu topuklular olmazsa olmaz. Derimod, 5.249 lira





Kolsuz boğazlı kazaklar Rachel Green’i hatırlatıyor. Koton, 499,99 lira





Bu trendde gömlek kesimleri vücuda oturuyor. Mango, 799,99 lira





İnce kemik çerçeveler tamamlayıcı ana aksesuarlardan biri. Vogue, 2980 lira

KISA KISA

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Güzellik ve bilimi buluşturan deneyim merkezi





Lancôme, Akaretler Sıraevler’de ikinci kez hayata geçirdiği ‘Skin Science Club’ isimli pop-up deneyim alanıyla güzellik ve bilimi buluşturdu. Öncelikle cildi 13 klinik parametrede analiz eden teknoloji cildinize nasıl bakmanız gerektiğini söylüyor. Makyaj odasıysa size en uygun makyaj ürünlerini keşfetmenizi sağlıyor. Bu yıl ayrıca bilimsel içerikleri mini deneylerle tanıtan ‘Open Lab’ isimli bir alan da yaratılmış. Hizmetler ücretsiz, sadece cilt analizi için çevrimiçi randevu almak gerekiyor. Alanı 5 Nisan’a kadar ziyaret edebilirsiniz.