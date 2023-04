‘O zaman dans’

Haberin Devamı

*KONSER

-Mabel Matiz, 15 Nisan Cumartesi 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Kendi alanında pek çok kez ödül almış müzisyenlerden oluşan Berlin Filarmoni Oda Müziği Grubu, 15 Nisan Cumartesi 21.00’de CRR Konser Salonu’nda klasik müzik eserlerinden seçkiler seslendirecek.

-Thomas Guerlet 15 Nisan Cumartesi 21.00’de XXF–Very Very French Festival kapsamında Zorlu PSM Touche’de sahneye çıkacak. Institut Français Türkiye işbirliğiyle gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 220 lira.

-Dünyaca ünlü gitar virtüözü Steve Vai, Ankara ve İstanbul’da iki gün üst üste konser vermek üzere Türkiye’ye geliyor.

Sanatçı 18 Nisan 21.00’de Congresium Ankara’da (360-850 lira), ardından 19 Nisan 21.00’de Volkswagen Arena İstanbul’da konser verecek (590-790 lira).



-Göksel, 19 Nisan Çarşamba 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 169-565 lira.-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 20 Nisan Perşembe 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Avusturyalı orkestra şefi Patrick Hahn ve Alman soprano Marlis Petersen’in sahneye çıkacağı konserde Richard Strauss ve Florent Schmitt’in eserleri seslendirilecek. Bilet fiyatı 50-300 lira.-Caz piyanisti Kenny Barron, 21 Nisan Cuma 20.00’de Johnathan Blake (davul) ve Kiyoshi Kitagawa (kontrbas) ile birlikte CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.-Müzik dünyasının sevilen isimlerini genç yeteneklerle aynı sahnede bir araya getiren ‘Herkes Tek’, 16 Nisan Pazar 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda özel bir konsere imza atacak. ‘Herkes Tek-Dirsek Teması’ konserinde Artun Özoğlu (Yaşlı Amca), Brek, Can Güngör, Caner Karamukluoğlu (TNK), Deniz Tekin, Dilan Balkay, Dilhan Şeşen, Eftalya Yağcı, Eren Alıcı (Evdeki Saat), Fırat Tanış, Görkem Karabudak, Gülinler, In Hoodies, Irmak Ecem, Kardelen, Korhan Futacı, Kum, Mavi, Mert Demir, Nova Norda, Ozbi, Özgün Semerci (Second), Parham A.G, Selin Sümbültepe, SÜH.EYL ve Tolga Akdoğan (Adamlar) sahneye çıkacak. Konserin geliri İstanbul Vakfı’nın ‘Büyüt Hayallerini’ projesine bağışlanarak deprem bölgelerinden İstanbul’a gelen üniversiteli kız öğrenciler için eğitim bursu olacak. Bilet fiyatı 50-390 lira. (Konsere katılmadan destek için biletler ise 50-500-5000 lira).

*SERGİ

-Pera Müzesi, Özcan Ertek’in ‘Akustik Ufuk’ isimli interaktif ses yerleştirmesini sanatseverlerle buluşturuyor. Ertek’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan esinlenerek hazırladığı proje tarih ile günümüz arasında bağ kuruyor.



Metal korna, transistörler ve kodlamalardan oluşan ses yerleştirmesi 9 Temmuz’a kadar müzenin ikinci katındaki ‘Oryantalist Resim Koleksiyonu’ galerisinde görülebilir.-RED ART İstanbul, gelirinin tamamını afet bölgesindeki çocuklara destek için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne (UCİM) bağışlayacağı ‘Çocuklar Seninle Daha Güçlü’ karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 16.00’da (tek gün) gerçekleşecek etkinlikte RED ART İstanbul sanatçıları Emre Yusufi, Hande Uğur, Çağatay Odabaş, Eda Baysal, Serdar Akkılıç, Didem Yağcı, Ezo Sunal, P. J., Berk Arıkan, Cihan Ünalan, Hamid Tolouei Fard, İkilem Güneri, Nesren Jake, Tarkan Güveli, Emel Ilgaz ve Ömer Atakan’ın sergiye özel bağışladığı eserleri sergilenecek.-Match Art Project, Burak Ata’nın ‘Ateşi yaktık, denizi içtik’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son üç yılda ürettiği yağlıboya işlerini bir araya getiren sergi , vadesini dolduran yapılara, farklı mekân ve kişiler üzerinden tanıklık ediyor. Burak Ata resimlerinde yok oluşunu izlediği özneleri resmediyor. ‘Ateşi yaktık, denizi içtik’ 26 Mayıs tarihine kadar görülebilir.

*ATÖLYE

-EKS Mutfak Akademisi, 18 Nisan Salı 15.00’te panna cotta, sütlaç ve supangle yapımının uygulamalı olarak anlatılacağı ‘Sütlü Tatlılar’ atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 600 lira.



-Begüm Obiz 15 Nisan Cumartesi 23.00’te Suadiye Folks Kitchen & Cocktail’de sahneye çıkacak. (0530) 251 92 50-Özgün 15 Nisan Cumartesi 23.00’te Boaz Live’da sahnede olacak. (0532) 154 25 87-Duru And 15 Nisan Cumartesi 00.30’da Arnavutköy Otuzyedi’de sahneye çıkacak. (Rezervasyon için Instagram DM: @otuzyediarnavutköy)-HOPE Alkazar, katılımcılarının vücuduna ve zihnine iyi gelecek ‘RESET’ isimli yepyeni bir programa başladı. Hareket, güç toplama, uyku, beslenme ve farkındalığın bir araya geldiği program boyunca sporseverler fitness’ı interaktif enstalasyonlarla baştan keşfedecek. Hope Alkazar Ana Salon’da profesyonel eğitmenler eşliğinde nisan boyunca devam edecek programa, 16 Nisan Pazar günü 10.30–19.15 arası istediğiniz seans için (hopealkazar.com adresinden) ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.-MDT İstanbul, 18 Nisan Salı 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda modern dans eseri ‘Güldestan’ için sahneye çıkacak. Reji ve koreografisi Beyhan Murphy’ye, müzikleri Mercan Dede’ye ait olan esere sahnede Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları eşlik edecek. Bilet fiyatı 70-110 lira.-Anadolu Ateşi, 17 Nisan Pazartesi 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda halk dansları, bale ve modern dans gibi farklı disiplinlerden oluşan bir gösteri düzenleyecek. Bilet fiyatı 200-500 lira.-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Nisan Çarşamba (20.30) ve 20 Nisan Perşembe (20.30) iki gün üst üste ‘Don Kişot’ balesi için perde açıyor. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek bale temsilinin bilet fiyatı 85-325 lira.