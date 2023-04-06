Nisanda konser yağmuru

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KONSER

* İngiliz elektronik müzik grubu Kerala Dust, yeni albümü ‘Violet Drive’ turnesi kapsamında İstanbul’da. 8 Nisan Cumartesi 22.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 385 lira.

* Büyük Ev Ablukada, 8 Nisan Cumartesi 17.00 (Matine) ve 20.00’de (Suare) Zorlu PSM %100 Studio’da iki akustik konser verecek. Bilet fiyatı 363 lira.

* Pentagram, 8 Nisan Cumartesi 22.30’da Dorock XL Venue Fitaş Sahnesi Taksim’de konser verecek. Bilet fiyatı 150 lira.

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* Teoman, kariyerinde biriktirdiği hikayeleri anlatıp klasikleşmiş şarkılarını söyleyeceği ‘Koyu Antoloji’ konseri için 8 Nisan 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 282–560 lira.

* Piyanist Cem Babacan, Özgür Ünaldı, Kandemir Basmacıoğlu, Başar Can Kıvrak ve Gökhan Aybulus Rachmaninoff’un doğumunun 150. yılı için bestecinin eserlerini seslendirecekler. 9 Nisan 18.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 44–165 lira.

* Karsu, 11 Nisan Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 590 – 680.

* Çağatay Akyol, Ferhat Erdem, Cemal Özkızıltaş’tan oluşan ArpAnatolia müzik topluluğu 11 Nisan Salı 20.00’de Ankara’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde KONSER verecek. Bilet fiyatı 108–120 lira.

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* Sena Şener, 13 Nisan Perşembe 20.30’da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 150 – 300 lira.

SERGİ

* Pilot Galeri, Melih Çebi’nin ‘Baby on Board’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı çevresiyle bağlantı kurma konusundaki kişisel yolculuğunu resim, heykel, seramik ve halı gibi farklı disiplinler aracılığıyla seyirciye sunuyor. Sergi 22 Nisan’a kadar Pilot Galeri’de görülebilir.

* Yapı Kredi bomontiada, Harun Antakyalı’nın farklı dönemlerde ürettiği eserlerinden oluşan ‘Bu’ isimli retrospektif sergiyi sanatseverlerle buluşuyor. 30’uncu sanat yılını tamamlayan sanatçı sergideki eserlerinde hızlanan şehir yaşamını ve yükselen beton binaların insan yaşamı üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Sergi 9 Nisan’a kadar, kaçırmayın.

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* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Beltaş Vakfı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla ‘Anadolu’da Bir Kızım Var’ adında bir bağış sergisi düzenliyor. Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergide Devrim Erbil, Bedri Baykam, Tunç Dindaş gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Çocuklara burs ve uzaktan eğitim için gereken ekipmanı sağlamayı hedefleyen sergi 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

* Dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun’un paha biçilmez hazinesi Uniq Expo İstanbul’da sergilenmeye devam ediyor. Yoğun istek üzerine mayıs sonuna kadar uzatılan sergide Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, değerli taşlardan yapılmış maskesi, savaş arabasının yanı sıra günlük eşyaları arasından seçilmiş 400 eserin replikaları bulunuyor. Ramazan ayı boyunca sergiyi ziyaret etmek isteyen öğrencilere yüzde 15 indirim uygulanıyor. Sergiye giriş ücreti 200 lira, aile paketi 3-5 kişi 170 lira, 6-9 kişi 150 lira.

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ATÖLYE

* USLA, mevsim lezzetlerini sofranıza taşıyacağınız ‘Bahar Lezzetleri’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında enginar çorbası; kıtır pankolu, frenk soğanlı kuşkonmaz ve naneli risotto, kekikli havuç püresi eşliğinde limon ve maydanoz gremolatalı bonfile ile sofralarınız renklenecek. 9 Nisan Pazar 18.00’de gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 1.150 lira.

* Pera Müzesi, eserlerinde sıklıkla hayvan figürleri kullanan Paula Rego’dan esinlenerek 7-12 yaş arası çocukların rengarenk hayvan portreleri tasarlayacağı ‘Tablodan Taşan Hayvanlar’ isimli bir atölye düzenliyor. 15 Nisan 13.30’da rehberli SERGİ turunun ardından gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 120 lira. (Detaylı bilgi için: ogrenme@peramuzesi.org.tr)

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GECE

* Aybüke Albere, 8 Nisan Cumartesi 22.00’de La Boucherie Dinner Theatre’da sahneye çıkacak. (0532 1353555)

* Yağmur Hızal, 8 Nisan Cumartesi 22.30’da The Room Live’da. (0535 0186093)

* Ayla Balyemez, 9 Nisan Pazar 23.00’de Korto İstanbul’da. (0530 6621680)