Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Nisanda konser yağmuru

Güncelleme Tarihi:

#Konser#Sergi#Gezi
Nisanda konser yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 12:07

Nisan ayı boyunca konser sahneleri dolup taşacak. Bu hafta Teoman, Karsu ve Büyük Ev Abluka’da Zorlu PSM’de, Sena Şener Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Hafta boyunca konserlerin yanı sıra atölyeler gerçekleştirilecek, sergiler tüm hafta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haberin Devamı

KONSER

* İngiliz elektronik müzik grubu Kerala Dust, yeni albümü ‘Violet Drive’ turnesi kapsamında İstanbul’da. 8 Nisan Cumartesi 22.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 385 lira.

Nisanda konser yağmuru

* Büyük Ev Ablukada, 8 Nisan Cumartesi 17.00 (Matine) ve 20.00’de (Suare) Zorlu PSM %100 Studio’da iki akustik konser verecek. Bilet fiyatı 363 lira.

Nisanda konser yağmuru

* Pentagram, 8 Nisan Cumartesi 22.30’da Dorock XL Venue Fitaş Sahnesi Taksim’de konser verecek. Bilet fiyatı 150 lira.

Haberin Devamı

Nisanda konser yağmuru

* Teoman, kariyerinde biriktirdiği hikayeleri anlatıp klasikleşmiş şarkılarını söyleyeceği ‘Koyu Antoloji’ konseri için 8 Nisan 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 282–560 lira.

Nisanda konser yağmuru

* Piyanist Cem Babacan, Özgür Ünaldı, Kandemir Basmacıoğlu, Başar Can Kıvrak ve Gökhan Aybulus Rachmaninoff’un doğumunun 150. yılı için bestecinin eserlerini seslendirecekler. 9 Nisan 18.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 44–165 lira.

Nisanda konser yağmuru

* Karsu, 11 Nisan Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 590 – 680.

Nisanda konser yağmuru

* Çağatay Akyol, Ferhat Erdem, Cemal Özkızıltaş’tan oluşan ArpAnatolia müzik topluluğu 11 Nisan Salı 20.00’de Ankara’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde KONSER verecek. Bilet fiyatı 108–120 lira.

Haberin Devamı

Nisanda konser yağmuru

* Sena Şener, 13 Nisan Perşembe 20.30’da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 150 – 300 lira.

Nisanda konser yağmuru

SERGİ

* Pilot Galeri, Melih Çebi’nin ‘Baby on Board’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı çevresiyle bağlantı kurma konusundaki kişisel yolculuğunu resim, heykel, seramik ve halı gibi farklı disiplinler aracılığıyla seyirciye sunuyor. Sergi 22 Nisan’a kadar Pilot Galeri’de görülebilir.

Nisanda konser yağmuru

* Yapı Kredi bomontiada, Harun Antakyalı’nın farklı dönemlerde ürettiği eserlerinden oluşan ‘Bu’ isimli retrospektif sergiyi sanatseverlerle buluşuyor. 30’uncu sanat yılını tamamlayan sanatçı sergideki eserlerinde hızlanan şehir yaşamını ve yükselen beton binaların insan yaşamı üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Sergi 9 Nisan’a kadar, kaçırmayın.

Haberin Devamı

Nisanda konser yağmuru

* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Beltaş Vakfı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla ‘Anadolu’da Bir Kızım Var’ adında bir bağış sergisi düzenliyor. Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergide Devrim Erbil, Bedri Baykam, Tunç Dindaş gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Çocuklara burs ve uzaktan eğitim için gereken ekipmanı sağlamayı hedefleyen sergi 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

* Dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun’un paha biçilmez hazinesi Uniq Expo İstanbul’da sergilenmeye devam ediyor. Yoğun istek üzerine mayıs sonuna kadar uzatılan sergide Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, değerli taşlardan yapılmış maskesi, savaş arabasının yanı sıra günlük eşyaları arasından seçilmiş 400 eserin replikaları bulunuyor. Ramazan ayı boyunca sergiyi ziyaret etmek isteyen öğrencilere yüzde 15 indirim uygulanıyor. Sergiye giriş ücreti 200 lira, aile paketi 3-5 kişi 170 lira, 6-9 kişi 150 lira.

Haberin Devamı

Nisanda konser yağmuru

ATÖLYE

* USLA, mevsim lezzetlerini sofranıza taşıyacağınız ‘Bahar Lezzetleri’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında enginar çorbası; kıtır pankolu, frenk soğanlı kuşkonmaz ve naneli risotto, kekikli havuç püresi eşliğinde limon ve maydanoz gremolatalı bonfile ile sofralarınız renklenecek. 9 Nisan Pazar 18.00’de gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 1.150 lira.

Nisanda konser yağmuru

* Pera Müzesi, eserlerinde sıklıkla hayvan figürleri kullanan Paula Rego’dan esinlenerek 7-12 yaş arası çocukların rengarenk hayvan portreleri tasarlayacağı ‘Tablodan Taşan Hayvanlar’ isimli bir atölye düzenliyor. 15 Nisan 13.30’da rehberli SERGİ turunun ardından gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 120 lira. (Detaylı bilgi için: ogrenme@peramuzesi.org.tr)

Haberin Devamı

Nisanda konser yağmuru

GECE

* Aybüke Albere, 8 Nisan Cumartesi 22.00’de La Boucherie Dinner Theatre’da sahneye çıkacak. (0532 1353555)

Nisanda konser yağmuru

* Yağmur Hızal, 8 Nisan Cumartesi 22.30’da The Room Live’da. (0535 0186093)

Nisanda konser yağmuru

* Ayla Balyemez, 9 Nisan Pazar 23.00’de Korto İstanbul’da. (0530 6621680)

Nisanda konser yağmuru

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Sergi#Gezi

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 yıllık macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 yıllık macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı