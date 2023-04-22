Neşe doluyor insan...

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1.Son Oscar’ın sahibi ‘Guillermo del Toro Sunar: Pinokyo’ (2022)

Yönetmen: Guillermo del Toro

Gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alan ünlü öykü 1930’lu yıllarda İtalya’da geçiyor. 2023 En iyi Animasyon Oscar’ının sahibi yapımın set tasarımı da Merve Çaydere’ye ait. Hürriyet yazarı Uğur Vardan: “Del Toro’nun uyarlamasında Pinokyo yine varoluşunu sorguluyor ama bu adaptasyon bir hiç uğruna çıkarılan savaşlara da odaklanıyor.”

2. Kült video oyunundan perdeye... ‘Süper Mario Kardeşler Filmi’ (2023)

Yönetmenler: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Brooklyn’li iki musluk tamircisi, Luigi ve Mario kardeşler kendilerini sihirli bir dünyanın içinde bulurlar. Uğur Vardan: “80’lerin kült video oyunlarından biri. ABD’de ilk hafta sonunda 146,4 milyon dolar hasılatla tüm zamanların en iyi 2’nci animasyon açılışı oldu. 6 yaş ve üzeri aileyle birlikte izleyebilir.”

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3. Yeni çağın ‘Küçük Prens’i ‘Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ (2022)

Yönetmen: Charlie Mackesy

Karla kaplı bir ormanda bir çocuk kaybolur. Bir köstebek, bir tilki ve bir at ona eşlik eder. Burak Göral: ‘’Yeni çağın ‘Küçük Prens’i diye tanımlanan, aynı isimdeki kitabın Oscar ödüllü uyarlaması. 5 yaş üzeri çocuklara uygun.”

4. Türk şiirinin önemli isminden ‘Sevdalı Bulut’ (1976)

Yönetmen: Christl Wiemer

Nâzım Hikmet’in ‘Sevdalı Bulut’ masalının animasyonu için Olkan Özyurt “Keşke her çocuk izleme şansı yakalasa” diyor. 21 dakikalık, kısa çizgi filmin Horst Elsner tarafından yapılan müzikleri de oldukça dikkat çekici.

(7 yaş üzeri)

5. Baba-kızın macerası ‘Wolfwalkers’ (2020)

Yönetmenler:Tomm Moore, Ross Stewart

Genç bir avcı, babasıyla birlikte son kurt sürüsünün yok edilmesine yardım etmek için İrlanda’ya gider. Ama geceleri kurda dönüşen bir kabileden bir kızla arkadaş olunca işler değişir. Atillâ Dorsay öneriyor. (11 yaş üzeri)

6. Rapunzel’e farklı bir yorum

‘Karmakarışık’ (2010)

Yönetmenler: Nathan Greno, Byron Howard

Yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan altın saçlı Rapunzel, yakışıklı hırsız Flynn’le bir anlaşma yapar. Hazan Aköz Işık “Rapunzel masalının bambaşka bir versiyonu. Büyüklerin de yüzünü güldürüyor ve 6 yaş üstüne uygun” yorumunu yapıyor.

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7. Avustralya yolculuğu 'Dot ve Kanguru’ (1977)

Yönetmen: Yoram Gros

Evinin yolunu kaybeden küçük kıza bir anne kanguru yardımcı olur. Büyük çoğunluğu ormanda geçen filmde çocuğunuz kanguruların dışında Avustralya’da yaşayan tüm ilginç hayvanlarla tanışabilir. Tunca Arslan öneriyor. 7 yaş üstü izleyebilir.

8. Bir Meksika masalı ‘Coco’ (2017)

Yönetmenler: Adrian Molina, Lee Unkrich

12 yaşındaki Miguel’in ölüler diyarındaki macerasını anlatan yapım 2018’de En İyi Animasyon dalında Oscar ödülünün sahibi oldu. Esin Küçüktepepınar “Meksika folklorundan beslenen şahane bir animasyon filmi” diyor. (6 yaş üstü)

9. Pozitif mesajlar veriyor ‘Babamın Ejderhası’ (2022)

Yönetmen: Nora Twomey

Aynı isimdeki ünlü çocuk kitabından uyarlanan film, bir ejderhayla arkadaş olan iyi kalpli bir çocuğun macerasını anlatıyor. Burak Göral öneriyor: “Arkadaşlık, hoşgörü, cesaret, fedakârlık gibi temalarda pozitif mesajlar veriyor.”

(6 yaş üstü)

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10. Yeni bir yol çiziyor ‘Kabakçığın Hayatı’ (2016)

Yönetmen: Claude Barras

Annesinin ölümünden sonra öksüzler yurduna giden bir çocuk, polis memurunun da yardımıyla yeni arkadaşlar edinir. Güvenmeyi ve gerçek sevgiyi öğrenir. 6 yaş üstü için uygun olan bu Fransız filmi Oscar adayı da olmuştu.

Atillâ Dorsay öneriyor.