Ne seninle ne sensiz

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Bir kadın hikâyesi

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayat arkadaşını kaybeden Gülçin Ergül müziğe sığınmış, üretmeyi hiç bırakmamıştı. O dönemde yaptığı ‘Gökyüzü Çağırdı Aşkı’ ve ‘Birbirimize İyi Gelmiyoruz’un ardından bir yıl sonra ‘Drama Queen’le çıktı karşımıza. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı ‘drama queen’ olmak istemeyen, aşkla hayatta kalmaya ant içmiş bir kadının hikâyesini anlatıyor. Bu arada ‘drama queen’, küçük sorunları büyüten, abartılı tepkiler veren ve bu şekilde ilgi odağı olan kişiler için kullanılıyor.



‘Drama Queen’ (Tekli)Gülçin ErgülDMC

Yine ayrılık

Farklı bakış açılarıyla ayrılığı anlatmayı seviyor Berkay Altunyay. Kimi zaman geriye dönmenin umudunu taşıyor yazdığı sözlere, kimi zaman da başa sarmanın hayal kırıklığını… Bu kez “Haberi bile yok” diyor, “Kara dünlerden, dile düşlerden…” R&B vokalle pop’u birleştiren ‘Haberi Bile Yok’un düzenlemesi Ege Alp Soysal ve Mert Sait Öksüz imzalı.



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‘Haberi Bile Yok’ (Tekli)Berkay AltunyaySony Music Türkiye

Caz etkili vokal

Son yılların ilgi çeken vokallerinden biri Ada Sanlıman. Alternatif pop tarzında çalışmaları var ama müzikal tarzını asıl belirleyen çocuk yaşlardan itibaren eğitimini aldığı caz etkili vokali. Yeni teklisi ‘Kim İnanır Artık Aşka’da kendisine elektrosazıyla BaBa ZuLa’dan Murat Ertel eşlik ediyor. Şarkının sözleri Ada Sanlıman ve Doğan Duru imzalı.



‘Kim İnanır Artık Aşka’ (Tekli)Ada SanlımanSony Music Türkiye

Ayrılığın sonrası yalnızlık

Aşk meşk konularından uzaklaşmadan hüzün bulutlarını biraz dağıtmaya ne dersiniz? O zaman ‘Boş Çekmeceler’i dinlemenin tam zamanı. Ahmet Hatipoğlu’nun yeni teklisi enerjik bir pop şarkısı. İlişkilerden ümidini kesmiş, kalbi paslanmış, ruhu yaşlanmış bir kahramanın duygularına tercüman oluyor sözleriyle…



‘Boş Çekmeceler’ (Tekli)Ahmet HatipoğluUniversal Music Türkiye