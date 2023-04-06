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Ne seninle ne sensiz

Güncelleme Tarihi:

#Gülçin Ergül#Müzik#Albüm
Ne seninle ne sensiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:49

‘Günümüzde ilişkiler hızlı tüketiliyor’ dense de demek ki arkasında bir iz bırakıyor ve şarkılara konu oluyor. Bu hafta aşkın ayrılık halini dile getiren yeni teklileri seçtik.

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Bir kadın hikâyesi

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayat arkadaşını kaybeden Gülçin Ergül müziğe sığınmış, üretmeyi hiç bırakmamıştı. O dönemde yaptığı ‘Gökyüzü Çağırdı Aşkı’ ve ‘Birbirimize İyi Gelmiyoruz’un ardından bir yıl sonra ‘Drama Queen’le çıktı karşımıza. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı ‘drama queen’ olmak istemeyen, aşkla hayatta kalmaya ant içmiş bir kadının hikâyesini anlatıyor. Bu arada ‘drama queen’, küçük sorunları büyüten, abartılı tepkiler veren ve bu şekilde ilgi odağı olan kişiler için kullanılıyor.

Ne seninle ne sensiz

‘Drama Queen’ (Tekli)
Gülçin Ergül
DMC

Yine ayrılık

Farklı bakış açılarıyla ayrılığı anlatmayı seviyor Berkay Altunyay. Kimi zaman geriye dönmenin umudunu taşıyor yazdığı sözlere, kimi zaman da başa sarmanın hayal kırıklığını… Bu kez “Haberi bile yok” diyor, “Kara dünlerden, dile düşlerden…” R&B vokalle pop’u birleştiren ‘Haberi Bile Yok’un düzenlemesi Ege Alp Soysal ve Mert Sait Öksüz imzalı.

Ne seninle ne sensiz

‘Haberi Bile Yok’ (Tekli)
Berkay Altunyay
Sony Music Türkiye

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Caz etkili vokal

Son yılların ilgi çeken vokallerinden biri Ada Sanlıman. Alternatif pop tarzında çalışmaları var ama müzikal tarzını asıl belirleyen çocuk yaşlardan itibaren eğitimini aldığı caz etkili vokali. Yeni teklisi ‘Kim İnanır Artık Aşka’da kendisine elektrosazıyla BaBa ZuLa’dan Murat Ertel eşlik ediyor. Şarkının sözleri Ada Sanlıman ve Doğan Duru imzalı.

Ne seninle ne sensiz

‘Kim İnanır Artık Aşka’ (Tekli)
Ada Sanlıman
Sony Music Türkiye

 Ayrılığın sonrası yalnızlık

Aşk meşk konularından uzaklaşmadan hüzün bulutlarını biraz dağıtmaya ne dersiniz? O zaman ‘Boş Çekmeceler’i dinlemenin tam zamanı. Ahmet Hatipoğlu’nun yeni teklisi enerjik bir pop şarkısı. İlişkilerden ümidini kesmiş, kalbi paslanmış, ruhu yaşlanmış bir kahramanın duygularına tercüman oluyor sözleriyle…

Ne seninle ne sensiz

‘Boş Çekmeceler’ (Tekli)
Ahmet Hatipoğlu
Universal Music Türkiye

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#Gülçin Ergül#Müzik#Albüm

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