Müzikte kadın gücü

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İlk yarı başladı

Rap’çi Uzi ile yaptığı ‘Dua’ sayesinde geniş kitlelerin tanıdığı Güneş, ‘Atlantis’ adlı ilk albümünün ‘Su Altı’ temalı birinci bölümünü yayımladı. Altı şarkıdan oluşan çalışma R&B-pop’un yükselen isminin müzik dilinin derinlerine yolculuğa çıkarıyor. Çalışmanın ‘Kara’ adlı ikinci bölümü de önümüzdeki aylarda çıkacak.

Kutlama zamanı



Elektronik müzik sahnesinde Ah! Kosmos olarak tanınan Başak Günak’ın Melike Şahin’le ‘Ukde’den sonra ikinci ortak çalışmaları olan ‘Miras’, karanlık bir döngüden sağ çıkabilmeyi anlatıyor: “İmtihandın, geçtin. Uyandım, yeni güne sarılıyorum.” Şarkının bestesinde iki ismin yanı sıra Övünç Dan’ın da imzası var.

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‘Miras’ (Tekli)Melike Şahin&Ah! KosmosGülbaba Records

Rap’e göz kırpıyor



Alternatif müziğin özgün çalışmalarıyla bilinen ismi Nova Norda bu ay yayımlayacağı ‘Paralel Evrende Dünya Tarihi’ adlı albümünün ilk teklisi ‘Zorba’yı müzikseverlerle buluşturdu. Müzisyen rap müziğe göz kırptığı şarkısını şöyle anlatıyor: “Zorbalığa maruz kalan ve nasıl ayağa kalkacağını bulmakta zorlanan herkese güç vermesi amacıyla yazdım.”

‘Zorba’ (Tekli)Nova Norda

‘Her şeyin bedeli var’



Martino, üç nesil müzikle ilgilenen bir aileden geliyor. Piyanist babaanne, keman sanatçısı anne ve baba… İki yıl önce ‘11:23’ adını verdiği R&B/Hip hop albümüyle müzik piyasasına iddialı girmişti. Şimdi de sözleri Türkçe ve İngilizce olan ‘bedelll’ adlı teklisiyle karşımızda. Şarkı özgür olmak için gösterilen içsel çabayı sokak dilinde sıkça kullandığımız bedel kelimesini referans alarak anlatıyor.

‘bedelll’ (EP)MartinoKAMP Records