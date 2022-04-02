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Müzikte kadın gücü

#Müzik#Nova#Güneş
Müzikte kadın gücü

Bu hafta pozitif ayrımcılık yaptık ve kadın müzisyenlerin yeni çıkan çalışmalarını dinledik. Güneş, Nova Norda ve Martino’nun şarkılarıyla Melike Şahin-Ah! Kosmos düeti müziğin farklı türlerinden kadın gücünü kanıtlar nitelikte.

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İlk yarı başladı

Rap’çi Uzi ile yaptığı ‘Dua’ sayesinde geniş kitlelerin tanıdığı Güneş, ‘Atlantis’ adlı ilk albümünün ‘Su Altı’ temalı birinci bölümünü yayımladı. Altı şarkıdan oluşan çalışma R&B-pop’un yükselen isminin müzik dilinin derinlerine yolculuğa çıkarıyor. Çalışmanın ‘Kara’ adlı ikinci bölümü de önümüzdeki aylarda çıkacak.

Kutlama zamanı

Elektronik müzik sahnesinde Ah! Kosmos olarak tanınan Başak Günak’ın Melike Şahin’le ‘Ukde’den sonra ikinci ortak çalışmaları olan ‘Miras’, karanlık bir döngüden sağ çıkabilmeyi anlatıyor: “İmtihandın, geçtin. Uyandım, yeni güne sarılıyorum.” Şarkının bestesinde iki ismin yanı sıra Övünç Dan’ın da imzası var.

Müzikte kadın gücü

‘Miras’ (Tekli)
Melike Şahin&Ah! Kosmos
Gülbaba Records

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Rap’e göz kırpıyor

Alternatif müziğin özgün çalışmalarıyla bilinen ismi Nova Norda bu ay yayımlayacağı ‘Paralel Evrende Dünya Tarihi’ adlı albümünün ilk teklisi ‘Zorba’yı müzikseverlerle buluşturdu. Müzisyen rap müziğe göz kırptığı şarkısını şöyle anlatıyor: “Zorbalığa maruz kalan ve nasıl ayağa kalkacağını bulmakta zorlanan herkese güç vermesi amacıyla yazdım.”

Müzikte kadın gücü

‘Zorba’ (Tekli)
Nova Norda

‘Her şeyin bedeli var’

Martino, üç nesil müzikle ilgilenen bir aileden geliyor. Piyanist babaanne, keman sanatçısı anne ve baba… İki yıl önce ‘11:23’ adını verdiği R&B/Hip hop albümüyle müzik piyasasına iddialı girmişti. Şimdi de sözleri Türkçe ve İngilizce olan ‘bedelll’ adlı teklisiyle karşımızda. Şarkı özgür olmak için gösterilen içsel çabayı sokak dilinde sıkça kullandığımız bedel kelimesini referans alarak anlatıyor.

Müzikte kadın gücü
‘bedelll’ (EP)
Martino
KAMP Records 

 

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#Müzik#Nova#Güneş

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