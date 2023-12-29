Mum, nar ve kurdele yeter

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Hayaller ve umutlarla dolu bir yıla geri sayım yapacağız yarın gece... Eğer henüz evinizi süslemediyseniz, zaman kısa ama mekânınızı kolayca yılbaşı ruhuna uygun hale getirebilirsiniz, hem de elinizdeki malzemeleri kullanarak... Belki küçük bir alışveriş yapmanız gerekebilir. Örneğin renkli kâğıtlarla yeni yıl dilek kartları hazırlayıp paket süslemelerinden artakalan kurdeleleri dekorasyonda kullanabilirsiniz. Evim dergisi stil editörü İlke Yılmaz ve içmimar Gülce Akol süsleme işini son dakikaya bırakanlar için dekorasyon tavsiyeleri verdi...

Mutlaka bir konsept belirleyin

İlke Yılmaz, Evim dergisi stil editörü

Yılbaşı dekorasyonunun ilk adımı stilinize karar vermek olmalı. Klasik bir atmosfer için kırmızı-yeşil mi? Mistik bir ambiyans için kar beyaz mı? Lüks ışıltılar için metalik süsler mi ya da renkli bir konsept mi? Kendi içinde tutarlı ve şık bir görünüm için bir temaya bağlı kalmalısınız.

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Aydınlatmalar önemli

Bir yılbaşı evinin olmazsa olmazı aydınlatmalardır. Sıcak bir atmosfer için farklı seviyelerde aydınlatmalar tercih edin. Mümkünse sarı ışık olacak şekilde mum, şamdan, fener, ışık selleri gibi farklı türleri bir arada kullanın.

Tematik bir alan oluşturabilirsiniz. Örneğin bir kanepe, sehpa ya da bankı yılbaşı temalı aksesuarlarla dekore ederek ‘yılbaşı köşesi’ yaratabilirsiniz. Pelüş battaniyeler, postlar, örgü ya da yün yastıklar bu alana hem yılbaşı atmosferi katmak hem de davetkâr bir görünüm kazandırmak için ideal olabilir.

Mutlaka satın almanız gerekmiyor. Limon servi, mavi ladin, iğne uçlu çamlar, her biri dekorasyonun eşsiz birer parçası olabilir. Yapay çam dallarını merdiven pervazı, balkon demirleri ya da pencere kenarlarına iliştirip üzerlerine LED aydınlatmalar geçirerek pratik yoldan yılbaşı atmosferi elde edebilirsiniz.

Yılbaşı sofrası hazırlamanın ilk basamağı yemek masasına hâkim olacak renklere karar vermek. Renkleri seçerken masanın ana malzemesi, sandalyelerin döşemeleri ya da yemek odasına hâkim olan tarz ve renkleri de göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin ham ahşap bir masanız varsa kozalak, ağaç dalları gibi doğal malzemeler tercih edebilirsiniz. Gri ve kromların hâkim olduğu modern bir mekânda beyaz bir yılbaşı temasını masanıza taşıyabilirsiniz.

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Masayı dekore etmek sadece üzerinde kullanacağınız aksesuarlardan ibaret değil. Sandalye, konsol ya da servis sehpalarını da süsleyerek daha zengin ve bütün bir konsept elde edebilirsiniz. Sandalyelerin sırt kısımlarına belirlediğiniz renk temasına uygun krapon kâğıtlarıyla fiyonklar yapabilir veya çelenk asabilirsiniz.

Kraft kâğıdından güller

Masanızı süslemek için dekoratif süslere bir servet yatırmak yerine kendi süslerinizi yapabilirsiniz. Kraft kâğıdından güller, yıldız

ya da kalp formlu şekiller yılbaşı ruhunu iyi yansıtır. Ayrıca peçetelere bir ikinci işlev katabilir, onları birer çiçek şekline getirerek sofranızda zarif bir görünüm yaratabilirsiniz. Desenli peçeteler sofranızı daha zengin gösterir. Masanın olmazsa olmazlarından biri de şamdanlar ve mumlar. Kokulu mumlar mekânın enerjisini hemen etkiler!

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Dekoratif kartlarla servis tabaklarını renklendirebilirsiniz. Üstelik bu kartların üzerine günün menüsünü yazabilir, isimlik ya da yeni yıl dilekleri için de kullanabilirsiniz. Renkli paket kâğıtlarına sardığınız çikolatalar ve şekerlemeler konuklarınız için tatlı bir hediye seçeneği olabilir. Tabakların içine birer tane yerleştirebilirsiniz.

Evdeki kurdeleleri değerlendirin

Gülce Akol, içmimar

Evinizdeki renkli peçeteleri farklı katlama yöntemleriyle yılbaşı ağacı formuna getirerek masanıza yılbaşı ruhunu getirip daha şık görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kalan mumları eritip yılbaşı konseptine uygun formlarda tekrar şekillendirebilirsiniz.

Kurabiye yapın

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Evinizdeki kurdeleleri (hediye paketlerinden, eve gelen kargoların üzerinden artakalanları da değerlendirebilirsiniz) kullanarak yılbaşı ağaçlarınızın dallarına ayrı bir hacim ve renk katabilirsiniz.

Yılbaşı temalı kurabiyeler yapabilirsiniz. Bu kalıpların uygun olanlarını yılbaşı sofranızda dekorasyon malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Bereketin simgesi nar

Büyük kâseler içerisine narlar yerleştirebilirsiniz. Başlangıçların ve bereketin en güzel simgesi aynı zamanda yılbaşı gecesinin olmazsa olmazlarından.

Renkli kalemler ve kâğıtlarla yılbaşı süsleri hazırlayabilirsiniz. Kartlara küçük küçük dilek notları yazarak misafirlerinize sürpriz yapabilirsiniz. Bazılarını yılbaşı ağacına asabilirsiniz veya etrafa, sofranıza serpiştirebilirsiniz.