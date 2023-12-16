Mükellef sofra kurmak isteyenlere...

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İçpilavla birlikte

Eataly

Yönetici şefliğini Claudio Chinali’nin yaptığı restoranı arayarak sipariş verebilirsiniz. 25 Aralık veya 31 Aralık’ta da mağazadan teslim alabilirsiniz. Bir kâse kestaneli içpilavla sunulan yarım hindi 1.500 lira, iki kâse içpilav ve kestaneli sosla gönderilen bütün hindiyse 2.800 lira. (0212) 336 66 00

Şef Didem Şenol’un kurucusu olduğu Gram’ın yemek catering hizmeti veren Gram Evde’nin menüsünü tercih edebilirsiniz. 4 kişilik narlı-kestaneli içpilav 480 lira, içpilav ve vişneli gravy sosla sunulan 8 kişilik bütün hindi 4.960 lira ve 4 kişilik hindi but 2.200 lira. (0212) 285 22 92

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Menüde peynir tahtası, şarküteri tahtası, kişler, cips ve sebzeler, dipler, ana yemek, yanında, tatlı, kokteyller başlıkları altında seçenekler var. Siparişleri en az 48 saat önceden oluşturmak gerekiyor. Aradığınızda size seçenekler sunuyor ve tercihleriniz üzerinden fiyat oluşturuyorlar. (0212) 225 06 04

Şef Sinan Büdeyri’nin Maslak şubesinde pazar günleri yaptığı barbekü menüsünden esinlenmişler. 2 kişlik menüde kök sebzeli karalahana salatası, barbekü hindi tandır, içpilav ve cevizli-balkabaklı turta var (2.220 lira). Siparişi 29 Aralık’a kadar verip dükkândan alabilirsiniz. (0212) 286 44 04

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Bu sene Michelin Rehberi’nin tavsiye listesine giren şef Sinem Özler önderliğindeki restoran, evinde sofra kurmak isteyenleri unutmamış. İçpilavla sundukları Kandıra hindisini telefonla sipariş edip şubeden teslim alabilirsiniz. Bütün hindi 8.000 lira, yarımsa 4.500 lira. (0212) 286 46 46

İçecek yanında sunmalık şarküteri tabağı, meze seçenekleri, salata çeşitleri, zeytinyağlılar, içpilav ve kök sebze garnitürleriyle rozbif, kuzu but, hindi but tandır ve bütün hindi… Aralarından seçip menü oluşturabilirsiniz. Bütün hindi 5.500 lira, sipariş için son gün 30 Aralık. (0212) 286 38 57

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Bütün (6.800 lira) ve yarım (3.600 lira) seçenekleriyle hindi menüsü var. Yanında ciğerli ve Datça dolmalık fıstıklı içpilav, Bursa kestane şekeri, Brüksel lahanası, brokoli, koçan mısır, balsamik sirkeli kırmızılahana, yabanmersini sosu, hindi sosu ve ısıtma talimatıyla geliyor. (0212) 287 51 79

Farklı içkilerle eşleştirilmeye müsait meze ve ara sıcaklarından seçip sipariş verebilirsiniz. Topik (230 lira), lakerda ve tarama, peynir tabağı, tütsülenmiş pancar ve bottarga’lı levrek marin, sumaklı dana dil ve et tartar (440 lira) seçeneklerden bazıları. (0531) 484 38 91

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Evde uğraşmak istemeyenler için kestaneli içpilavla servis edilen bütün (5.000 lira) ve yarım (3.000 lira) hindi siparişi alıyorlar. Zeytinyağlıları, börekleri ve tatlılarından da ayrıca ekletebilirsiniz. 28 Aralık’a kadar

sipariş verebilir, dükkândan teslim alabilirsiniz. (0212) 225 46 65

Bademli ve kayısılı pilav, sote sebze, Rus salatası, yoğurtlu-cevizli kabak, közlenmiş biberli humus, Beypazarı yaprak sarması ve brownie eşliğinde 6-8 kişilik bütün hindi menü 4.450 lira. Aynı içeriklerle 3-4 kişilik hindi but menüyse 2.250 lira. Son sipariş 28 Aralık. (0850) 258 84 40