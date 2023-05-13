Minimal gelinlikler, keten damatlıklar

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Son yıllarda değişen talebin de etkisiyle gelinlikler oldukça minimal bir hale geldi. Neredeyse elbise formunda gelinlikleri bolca görür olduk. Dümdüz satenler, zarif dantelli, ince askılı olanlar ve kısa modeller de tercih ediliyor. Bu sene moda haftalarında renkli gelinlikler de gördük. Gelenekselin biraz dışına çıkmak isteyenler için buz mavisi modeller ideal. Gelinlik denince dantel vazgeçilmez malzeme. Bu sene dikkatimizi en çok üç boyutlu olarak tasarlanan danteller çekti. Oscar De La Renta koleksiyonundaki balık model gelinlik tam da bu trendi yansıtıyor örneğin. Üç boyutlu dantellerle birlikte, üç boyutlu çiçekler de çok popüler.

Kısa gelinlikler genellikle nikâh seremonisinde tercih ediliyor. Bu gelinlikler yine kısa bir duvakla birleştiriliyor. Pelerinli olanlarsa sezonun dikkat çeken bir diğer gelinlik modeli. Son dönemin en çok konuşulan gelini, Chanel imzalı, halter yakalı, dantel ve işlemeli gelinliğiyle zarif bir görünüm yaratan model Sofia Richie oldu. Richie’nin şaşaalı gelinliklere adeta meydan okuyan modeli ‘az çoktur’ sözünü bir kez daha hatırlattı.

Bordo, bej damatlıklar

Damatlıklara gelince… Siyah, iyi kesimli bir smokinin modası hiçbir zaman geçmiyor. Ancak damatlar için de artık kendini ifade etmek önem taşıyor. Klasik bir smokin yerine mavi, bej, bordo gibi tonlar oldukça popüler. Takım elbisenin rengiyle zıt tondaki düğmeler dikkat çekiyor. Kadife ya da keten gibi farklı dokulara sahip kumaşlar da seviliyor.

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‘Ceketler geniş, omuzlar vatkalı bu sene’

Emre Erdemoğlu-Moda tasarımcısı

“Klasik smokinleri maalesef alaturka buluyorum ve ‘Neden her damat siyah smokin giymek zorunda’ diye soruyorum. Damatlık da gelinlik kadar kişisel ve özel olmalı. Yıllar sonra o fotoğrafa baktığınızda bile sizden izler taşımalı. Bu sene yaz düğünleri için mavinin her tonunu çok seviyorum. Düğününüz çiftlik, bağ evi, deniz kenarı gibi bir yerdeyse nefes alan keten kumaşları toprak ve kum beji tonlarında tercih edebilirsiniz. Yine ince yünlü, takımlık mat kumaşlar da ideal olur. Otel, kapalı alan ve daha resmi bir törense yine güçlü, yünlü kumaşları tercih edin.

Bu yıl pantolonların beden boyları yükseldi, beller yüksek ve aşağıya genişleyerek iniyor. Paçalarınsa yerle bir olacak ve ayakkabının topuğunu saklayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Ceketler daha geniş, omuzlar daha vatkalı ve dik bu sene. Ceket düğmelerinin kumaş kaplamalı olmasıysa nostaljik ve asil bir hava veriyor. Bir de damatlık mutlaka papyonla desteklenmeli. Biraz bombeli ve büyük papyonları tercih edebilirsiniz. Son olarak smokin ayakkabılarında artık kösele devri tarihe karıştı. Ayakkabınızda da hem rahat hem stil sahibi olmayı tercih edin.”

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‘En önemli şey gelinin rahatlığı ve huzuru’

Nihan Peker-moda tasarımcısı



“Bu yıl da son yıllardaki gibi öne çıkan en baskın trendlerden biri minimal gelinlik trendi ve buna ek olarak zarifliğin yine ön planda olduğu dantel gelinlikler. Büyük balon kolların yerini daha düşük omuzlu ve uzun kollu gelinlikler aldı.

Hem gelinlik hem aksesuar seçiminde vücut tipi ve yapılan düğün organizasyonunun tarzı büyük rol oynasa da kişinin kafasında hayalini kurduğu yöne doğru gitmesini daha gerçek ve doğru buluyorum. Bazen başkalarının düşüncelerini çok fazla önemsiyor, kendimizi unutabiliyoruz. Tüm gelinlere tavsiyem; hayallerindeki gibi bir gelin olmaları için tüm çabayı göstermeleri.

Salon düğünüyle kumsal düğünü gelinliği elbette tarz olarak farklılaşıyor. Yaz ve sahil düğünlerinde daha hafif, uçuşan romantik tarzları, kapalı salonlardaysa geniş kesim ve işlemeli modelleri tercih edebilirsiniz. Mevsime ve mekâna göre seçim yapmak çok doğru olur. Gelinlik kalıp olarak çok iyi oturmalı; ne çok fazla sıkmalı ne de bol kalmalı. En önemli şey gelinin kendi rahatlığı ve huzuru. Kendisine yabancılaşmadığı bir model onu mutlu hissettirir.”



Model Sofia Richie düğününde Chanel imzalı bir gelinlik giydi.



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Üç boyutlu dantelle hazırlanan gelinlik Oscar De La Renta imzası taşıyor.