Minikler için sağlıklı abur cubur tarifleri

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Gizem: Gülay, geçenlerde bir doktoru dinledim. Özellikle cips için diyor ki, gelişim çağındaki çocukların damarlarının üstüne beton dökmek gibi. Lorin çok arada, arkadaşlarının yanında, tatillerde ya da gerçekten çok canı çektiğinde biraz yiyor ama inanamadım bu duyduğuma. Bizim abimle çocukluğumuz cips yiyerek geçti!

Gülay: Ah, biz bir akrabamızın çocuğunda bunu yaşayarak tecrübe ettik Gizem. 6 yaşında damar sertliği ve kolesterol yüksekliği yaşadı. Tek sebebi de küçücük yaşta her gün yediği cipsler.

Gizem: İnanmıyorum! Bizi Allah korumuş gerçekten, çünkü çok fazla yerdik.

Gülay: Yıllar önce kimsede böyle bir bilinç yoktu, hepimiz yedik. Ama güncel bilgilerimizle bugünün annelerinin artık senin de yaptığın gibi çok kontrollü olması şart. Tadımlık, merak etti yesin diye vermek en sağlıklısı. Bu arada bir ipucu vereyim; merak etti diye paketi önüne vermek yerine tarhana cipsi de benzer görseliyle avutmak için çok işe yarıyor.

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Gizem: Evet, tabii yerine koyulabilecek çok şey var. Ben de az kötüsü olan mısır patlatarak geçiştiriyorum mesela kriz anlarını. Lorin neyse ki sağlıklı beslenme konusunda son derece uyumlu bir çocuk ama inadı tutarsa da tutuyor. Özellikle başka çocukların yanında yedir bakalım tarhana cipsini de göreyim (gülüyor).

Gülay: Yok sosyalleşme başladı mı kontrol de elden gider, orası kesin. Bir de başkalarının yanındayken kriz çıkarmayı göze alamazdım ben de. Sağlıklı besleyeceğim diye sosyal travması olmasın çocuğun (gülüyor).

Gizem: Onu bilmem ama benim oluyor sosyal travmam, o yüzden elleşmiyorum toplum içinde.

Gülat: Tabii canım, o ayrı. Benim de oluyor.

Gizem: Şaka bir yana, her şey neyin tadını ne kadar erken öğrendikleriyle alakalı. Ben elimden geldiğince korumaya çalıştım ama çok baskıcı ve sert olamadım bu konuda itiraf edeyim. Şimdi Lorin büyüdükçe karşılıklı konuşarak daha iyi ilerliyoruz sağlıklı beslenme konusunda... Hani bir-iki kez pancarları fırına atmışlığım var ama devamı yok. Sen ‘evinin şefi’ olarak biraz anlatsana bize, çocuklar için evde nasıl sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabiliriz?

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Gülay: Daha önce de konuştuk seninle, ilk 36 ay önemli. Ben o sırada türlü sosyal travmalar yaşadım da yaşattım da (gülüyor). Ama hep hazırlıklı olursan bunu da hallediyorsun. Bebeklik denen bu dönemi, daima yanımızda ayına uygun meyve dilimleri, havuç-salatalık çubukları ve en çok da badem ve kuru üzüm taşıyarak çözdük. Çok da zor olmuyordu.

Gizem: Bebeklik dönemi daha kolay haklısın. Zaten ne verirsen onun tadını öğreniyor. Diğerlerini bilmediği için de cips diye ağlamıyor bebeler. Ama şu cennetin meyvelerini tattıktan sonraki zamanlar gerçekten zor. “Ama Anne Batu yiyor”, “Ama anne Arya’nın annesi izin veriyor. Sen neden izin vermiyorsun” gibi sorular hiç bitmiyor. “Başkalarının kararları beni ilgilendirmiyor” diye tişört bastıracağım kendime ama Lorin daha okuma yazma bilmiyor işte. Sen o yüzden bize güzel ve kolay tarifler ver de işimiz kolaylaşsın.

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Gülay: Tabii, yufka cipsi mesela. Tam diğer cipslerin tadını veriyor. Bir tane hazır yufkayı tezgâha serip biraz yağla salçayı ezerek ve baharatlayarak harç hazırlıyorsun yufkayı kaplıyorsun. Üzerine bir yufka daha serip kare veya üçgen keserek fırına atıyorsun. Başında dur, hızlı pişiyor. Çıtır çıtır yufkatos!

Gizem: Aaa, aaa. Tarife bak ya. Hiç duymamıştım. Başka, başka?

Gülay: İncecik galetalar yapıyorum Gizem, paketli bisküvileri aratmıyor, içine de ay ve kabak çekirdeği içi koyuyorum, o da inanılmaz besleyici. Tarifini de bırakayım aşağıya, tüm çocuklara şimdiden afiyet olsun.

Kabak çekirdekli sağlıklı galeta tarifi

2 su bardağı un, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı sirkeyi yoğurma kabına al, karıştır. Yavaş yavaş su ekleyerek eline yapışmayacak bir hamur haline getir. Beyaz un kullanırsan 1 bardak su yeter. Siyez gibi atalık unlar biraz daha su kaldırıyor. Hamurun kıvamına bakarak azar azar ekle. Yarım saat dinlensin. İkiye ayırıp yağlı kâğıt üzerinde tepsi büyüklüğünde aç. Dilediğin tohumlardan bol bol üzerine serpip elinle hafifçe bastırarak yapışmalarını sağlarsan yerken dökülmez. Fırına atarken dilim çizgileri çekersen soğuduğunda izli yerlerinden kırabilirsin. İkiye böldüğün için bir parçaya rendelenmiş eski kaşar, tulum, parmesan gibi sert bir peynir ekleyebilirsin, harika bir tat veriyor. Bu hamuru çubuk haline de getirebilirsin. 180 derecede, yaklaşık 20 dakikada hazır. Her fırının kendi huyu oluyor; kontrollü pişirmekte fayda var.