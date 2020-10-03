Mimarlar hayal etti, Ä°stanbullular en iyisini seÃ§ecek

Taksim MeydanÄ±â€™nÄ± yeniden tasarlamak iÃ§in dÃ¼zenlenen â€˜Taksim Kentsel TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™ sonuÃ§landÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan 146 projeden Ã¼Ã§ tanesi finale kaldÄ±. Åžimdi 15 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ internet Ã¼zerinden halkoylamasÄ± yapÄ±lacak. ÃœÃ§ finalist ekiple projelerini konuÅŸtuk.

Ã‡OK YÃ–NLÃœ BÄ°R ALAN OLSUN

Taksim Kolektifi -Proje 15)



- Taksim denince akla ilk Ã¶nce canlÄ±lÄ±k ve hareketlilik geliyordu. Gece gÃ¼ndÃ¼z yaÅŸayan ve ritmi asla dÃ¼ÅŸmeyen bir yer... Ancak yayalaÅŸtÄ±rma projesinin ardÄ±ndan giderek Ä±ssÄ±zlaÅŸtÄ±.

- GÃ¶lgelendirilmiÅŸ yÃ¼rÃ¼me, oturma, dinlenme alanlarÄ± yok. Gezi ParkÄ± aktif bir ÅŸekilde kullanÄ±lamÄ±yor. Biz bÃ¶lgenin hafÄ±zasÄ±na saygÄ± gÃ¶steren, dengeli bir yeÅŸil alan sistemi Ã¶nerdik. YoÄŸun yaya trafiÄŸinin olduÄŸu yerlerde gÃ¶lgeli rotalar ve oturma, dinlenme alanlarÄ±... Park iÃ§inse aktif kullanÄ±lan yeÅŸil alan...

- Bir dÃ¶nem Ä°stanbul kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan olan Kristal Gazinosuâ€™nun bulunduÄŸu yere oturan bir saÃ§ak ve anÄ±ta doÄŸru bakan bir amfitiyatro Ã¶nerdik.

- Tramvay her zaman Taksimâ€™in Ã¶nemli bir unsuru oldu. Projemizde tramvay yolunu parkÄ±n Ã§evresinden dolanacak ÅŸekilde uzattÄ±k. Ã–nerdiÄŸimiz yaya kÃ¶prÃ¼sÃ¼ de hem BoÄŸazâ€™a bakan manzara teraslarÄ±nÄ±n hatÄ±rasÄ±nÄ± canlandÄ±rÄ±yor hem de Ã§evredeki AKM ve AtatÃ¼rk KitaplÄ±ÄŸÄ± gibi kÃ¼ltÃ¼r mekÃ¢nlarÄ±yla baÄŸlantÄ± kurarak onlarÄ± MaÃ§ka ParkÄ±â€™na baÄŸlÄ±yor.

- Eskiden tramvay Cumhuriyet Caddesiâ€™nden geÃ§iyordu. O dÃ¶nemi hatÄ±rlatan bir Ã¶nerimiz de var: Ã‡ift sÄ±ra aÄŸaÃ§lÄ± ve isteyenlerin banklarda oturacaÄŸÄ± bir dÃ¼zenleme...



Tasarlanan yaya kÃ¶prÃ¼sÃ¼ AKM ve AtatÃ¼rk KitaplÄ±ÄŸÄ± gibi kÃ¼ltÃ¼r mekÃ¢nlarÄ±yla baÄŸlantÄ± kurarak onlarÄ± MaÃ§ka ParkÄ±â€™na baÄŸlÄ±yor.

YÄ±llar alacak bir inÅŸaat sÃ¼reci istemiyoruz

- Taksimâ€™i yÄ±llarca sÃ¼recek bir inÅŸaat sÃ¼recinin iÃ§ine sokmak istemiyoruz. Projenin etaplarla uygulanabilmesini Ã¶nemsedik. Proje hayata geÃ§irilirse Taksim MeydanÄ± ve Gezi ParkÄ±â€™nda kÄ±smi Ã¶nlemlerle gÃ¼ndelik hayatÄ±n devam etmesine izin vermeyi planlÄ±yoruz.

- Metro giriÅŸlerinin yerleri deÄŸiÅŸmeyecek Ã§Ã¼nkÃ¼ zeminin kazÄ±lmasÄ± uzun sÃ¼recek kapsamlÄ± inÅŸaat iÅŸlerine neden olacaktÄ±.

- YeraltÄ±ndaki duraklara gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± almak iÃ§in zeminde boÅŸluklar tasarladÄ±k. SÄ±raselvilerâ€™in giriÅŸi, The Marmara ile AKMâ€™nin Ã¶nÃ¼, Harbiyeâ€™deki HavabÃ¼s duraklarÄ± gibi noktalarda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± rahatlatacak ÅŸerit, yanaÅŸma bandÄ± ve kaldÄ±rÄ±m Ã¶nerileri hazÄ±rladÄ±k.

- Aya Triada Kilisesiâ€™nin Ã¶nÃ¼ndeki bÃ¼feler yoÄŸun ÅŸekilde kullanÄ±lan, Ä°stiklal Caddesiâ€™nin bitiminde uÄŸrak bir nokta yaratan dÃ¼kkÃ¢nlar. AynÄ± yerde kalmalarÄ±nÄ± uygun gÃ¶rdÃ¼k.

- SimitÃ§iler ve Ã§iÃ§ekÃ§iler Taksimâ€™in gÃ¶rsel hafÄ±zasÄ±nda Ã¶zel yeri olan imgeler... BunlarÄ± da yeni dÃ¼zenleme iÃ§inde tutacaÄŸÄ±z.Â

Konserler de dÃ¼zenlenecek, iftar sofralarÄ± da kurulacak

- Taksim Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir mekÃ¢n olacak. AKMâ€™nin aÃ§Ä±lmasÄ±, Galataâ€™nÄ±n en geniÅŸ kapalÄ± sergi alanlarÄ±ndan Maksemâ€™in etkin kullanÄ±mÄ±yla kapalÄ± kÃ¼ltÃ¼r-sanat mekÃ¢nÄ± ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanacak.

- Gezi ParkÄ± iÃ§in Ã¶nerdiÄŸimiz kiosklar parkta dÃ¼zenlenecek her tÃ¼rlÃ¼ etkinlik iÃ§in altyapÄ± imkÃ¢nÄ± sunacak. Konserler de dÃ¼zenlenecek, iftar sofralarÄ± da kurulacak.

- Projeyle birlikte halkÄ±n katÄ±labileceÄŸi Taksim Kolektifi adÄ±nda bir oluÅŸum da Ã¶nerdik. Bu kolektif halkÄ±n projeye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± organize edecek aÃ§Ä±k bir platform olarak tanÄ±mlandÄ±.

SOKAK SANATLARI Ä°Ã‡Ä°N YERALTI MEKÃ‚NLARI

Obruk -Proje 19)

- Taksim, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli merkezi. Kentsel hafÄ±zasÄ± Ã§ok yÃ¼ksek. BÃ¼yÃ¼k bir buluÅŸma alanÄ±. Bizce en bÃ¼yÃ¼k eksiÄŸi yeÅŸillik... AyrÄ±ca bu haliyle Ã¶lÃ§eÄŸini kaybediyor. Bir meydanda olduÄŸunuza dair hissiyat yaratmÄ±yor.

- Projemizde meydanÄ±n kentsel hafÄ±zasÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karacak, obruk ÅŸeklinde bir kent mÃ¼zesi Ã¶nerimiz var. Sokak sanatlarÄ±na hizmet etmesini planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeraltÄ± mekÃ¢nlarÄ± planladÄ±k.

- Gezi ParkÄ±â€™nÄ± geÃ§miÅŸteki tasarÄ±mÄ±na uygun olarak deÄŸiÅŸtirdik. Taksim, AKM sayesinde kÃ¼ltÃ¼r-sanat faaliyetlerine ev sahipliÄŸi yapabilecek bir konumda.

OtobÃ¼s duraklarÄ± Ä±ÅŸÄ±k alacak

- Taksimâ€™i yeni sanat akÄ±mlarÄ±na aÃ§Ä±p baÄŸÄ±msÄ±z sanatÃ§Ä±lar iÃ§in farklÄ± bir mecra olarak tasarlamak istiyoruz.

- Projede, AKM ile TarlabaÅŸÄ± arasÄ±nda, Gezi ParkÄ±â€™na paralel giden bir aks hayal ettlk. Alt kotlarÄ± bir araya getirerek bir omurga gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Obruk dediÄŸimiz bu alanÄ±n Taksimâ€™in farklÄ± potansiyellerini toplayan bir odak noktasÄ± haline gelmesini istiyoruz.

- Metro giriÅŸlerini aynen bÄ±rakÄ±yoruz ama yolcu kotlarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlÄ±yoruz. OtobÃ¼s duraklarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±p Ä±ÅŸÄ±k almasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°stanbullular iÃ§in tohum toplarÄ±

- Taksimâ€™den baÅŸlayarak bÃ¼tÃ¼n Ä°stanbulâ€™u yeÅŸillendirecek bir Ã¶nerimiz var: Taksimâ€™e â€˜tohum toplarÄ±â€™ koyacaÄŸÄ±z, Ä°stanbullular cep telefonu uygulamasÄ±yla bunlardan alÄ±p Ä°stanbulâ€™daki uygun yerlere dikecek.

- AKM ile iliÅŸkili yarÄ± aÃ§Ä±k bir sanat merkezi planlÄ±yoruz. Cumhuriyet Caddesiâ€™ni kafeler ve atÃ¶lyelerle besliyoruz.

- DÃ¶rt mevsim, 365 gÃ¼n boyunca yaÅŸanÄ±lÄ±r hale gelmesi iÃ§in tasarlanan obruk, buz pateni alanÄ±na da dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. Bir konser alanÄ±na da toplanma alanÄ±na da...

- Biz daha yeÅŸil bir Taksim hayal ediyoruz. Hedefimiz bir senelik Ã§alÄ±ÅŸmayla projeyi tamamlamak. Meydan bÃ¼yÃ¼k oranda kullanÄ±lmaya devam edecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ var olanÄ± bozan deÄŸil dÃ¼zelten bir yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z var. Â

DURAKLAR KENTSEL BELLEK MÃœZESÄ° Ä°Ã‡Ä°N ALAN YARATABÄ°LÄ°R

Kent OrmanÄ± -Proje 16)

- Ä°ÅŸe baÅŸlarken â€˜GeÃ§miÅŸteki izleri projeye nasÄ±l yansÄ±tÄ±rÄ±z?â€™ diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Åžehir plancÄ±sÄ± Henri Prostâ€™un planÄ±nda Gezi sadece bir park deÄŸil Ã¶rneÄŸin; Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™ndan Spor ve Sergi SarayÄ±â€™na, oradan da Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±â€™na aÃ§Ä±lan yeÅŸil bir gezi yolu...

- Meydan bu haliyle Ä±ssÄ±z. Onu besleyen bir program yok. AKMâ€™nin yÄ±llarca kapalÄ± kalmasÄ±nÄ±n etkisi bÃ¼yÃ¼k.

- Bir meydan olabilmesi iÃ§in Ã§eperlerinin onunla iliÅŸki kuracak ÅŸekilde olmasÄ± lazÄ±m.



â€˜KÃ¼ltÃ¼r yoluâ€™ inÅŸa etmek isteriz

- Projemizde TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±â€™nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getiriyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ meydanÄ± besleyen en Ã¶nemli damarlarÄ±ndan biri olan bu bÃ¶lÃ¼mden Taksimâ€™e geÃ§emiyorsunuz. BurayÄ± ters dÃ¼z edip yolu yukarÄ± almak istiyoruz.

- AÅŸaÄŸÄ±da kalan alanÄ± bir kentsel bellek mÃ¼zesi olarak planladÄ±k. Bu mÃ¼ze, 18â€™inci yÃ¼zyÄ±ldan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan sÃ¼reÃ§ iÃ§in aydÄ±nlatÄ±cÄ± olacak.

- SÄ±nÄ±rlarÄ± olmayan meydanÄ± aÄŸaÃ§larla sÄ±nÄ±rladÄ±k. Bu yeÅŸil alanlar kentin Ã§eperlerini oluÅŸturuyor.

- AKMâ€™nin Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayÄ±p Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™na uzanan bir kÃ¼ltÃ¼r yolu planladÄ±k. Prostâ€™un planÄ±nda bu alan 38 bin dÃ¶nÃ¼m. Åžehrin en Ã¶nemli yeÅŸil alanÄ±...

- Gezi ParkÄ±â€™nÄ± yeÅŸil bir meydan olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AÄŸaÃ§larla Ã§evrili mekÃ¢nda sinema gÃ¶sterimleri, aÃ§Ä±k hava konserleri, Lale Festivali dÃ¼zenlenebilecek.

-MeydanÄ±n halihazÄ±rdaki mekÃ¢nlarÄ±na dokunmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aslÄ±nda kenti kent yapan ÅŸeyler bunlar. Ama bu yapÄ±larÄ±n Ã¼zerindeki Ã§irkinlikleri ayÄ±klayacaÄŸÄ±z sadece. Ã‡iÃ§ekÃ§isi, simitÃ§isi, kuÅŸlarÄ± Ã¶nemli

- MeydanÄ±n Ã§iÃ§ekÃ§isi, simitÃ§isi, kuÅŸlarÄ± Ã¶nemli. BunlarÄ± kaybettiÄŸiniz zaman burasÄ± Taksim olmaz.

- TÃ¼neli 20 bin metrekarelik sergi, performans ve transfer merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek projenin bÃ¼yÃ¼k bir maliyeti yok. AslÄ±nda ucuz bir proje.

YAKLAÅžIK 160 BÄ°N METREKARELÄ°K BÄ°R ALAN

Oktay Ã–zel, Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Daire BaÅŸkanÄ±



â€˜Ä°stanbul Seninâ€™ ve â€˜Ä°stanbul MeydanlarÄ±na KavuÅŸuyorâ€™ temalarÄ±yla yola Ã§Ä±kÄ±p paydaÅŸlarla kentlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alarak Ä°stanbulâ€™un meydanlarÄ±nÄ± yeniden tasarlÄ±yoruz. YaklaÅŸÄ±k 160 bin metrekarelik alanÄ± kapsayan yarÄ±ÅŸma uluslararasÄ± ve iki kademeli olarak aÃ§Ä±ldÄ±. JÃ¼ride Zeynep Ahunbay, Can Kubin, Kerem Piker, Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt gibi deÄŸerli isimler vardÄ±. 146 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. 29 Ã¼lkeden projeler geldi. 20 EylÃ¼lâ€™de yarÄ±ÅŸmanÄ±n ikinci etabÄ± sonuÃ§landÄ±. 20 tanesi Ã¼st kademeye geÃ§ti. JÃ¼ri tekrar deÄŸerlendirdi ve Ã¼Ã§ eÅŸdeÄŸer Ã¶dÃ¼lle beÅŸ mansiyon Ã¶dÃ¼lÃ¼ sahiplerine ulaÅŸtÄ±.Â

OYLAMA 15 EKÄ°Mâ€™DE

Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Dairesi bu Ã¼Ã§ eÅŸdeÄŸer projeyi halk oylamasÄ±na aÃ§acak. Oylama 15 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼... Ä°stanbul Kent Konseyi kontrolÃ¼ndeki oylamaya Ä°stanbullular TC kimlik numarasÄ±yla katÄ±labilecek. SonuÃ§sa jÃ¼ri, halk ve yerel yÃ¶netimin sistematik, eÅŸit koÅŸullarda yapacaÄŸÄ± ortak deÄŸerlendirme sonucunda belirlenecek. YarÄ±ÅŸmanÄ±n internet adresi: konkur.istanbul/taksim

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