Metalik ışıltının her tonu bu bahar çok moda

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Genellikle sonbahar/kış sezonunda ve parti kıyafetlerinde rastladığımız ışıltı dozu yüksek metalikler bu kez ilkbahar koleksiyonlarını süslüyor. Farklı renk kombinasyonlarında ve alışılmışın dışında parçalarla karşımıza çıkan metalik renkler artık sadece gece kıyafetlerinde değil; pantolon, ceket, aksesuar gibi gündelik stillere de uyum sağlamaya başladı. Gümüş metalik bir pantolon, beyaz atlet ve spor ayakkabıyla şık ve dikkat çekici bir gündüz eşleştirmesi yaratmak mümkün. Dümdüz bir beyaz elbiseyle kullanabileceğiniz metalik bir çanta ya da ayakkabı da tarzınızı bir üst seviyeye taşıyabilir. Metalik dokuların stilimize kattığı bu güçlü etki bizi çok heyecanlandırıyor.

Modaseverler ve dünyaca ünlü stil ikonları bu dikkat çekici trendi yakalamakta gecikmedi. Geride bıraktığımız moda haftalarında bolca altın ve gümüş tonlarına rastladık. Gabriela Hearst ve Zimmermann altın tonlarla metalik etkiyi yakalayan markalardan bazıları oldu. Parlak dokusu nedeniyle zaten iddialı olan trendin çarpıcılığını arttırmak isteyenler

için de pembe, yeşil ve mor gibi tonlar devreye girdi. Versace, İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda kullandığı mor renkli metaliklerle baskın bir tarz yarattı. Gucci, Maje, Avellano

ve Undercover gibi markaların koleksiyonlarında da elektrik mavisi, yeşil ve pembenin metalik etkiyle birleşince ne kadar dikkat çekici olabileceğini gördük.

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Payetli dokular da metalik renkleri çarpıcı bir şekilde açığa çıkarıyor. Örneğin Valentino, Dolce&Gabbana ve Tom Ford bunu tercih eden markalardan bazıları. Payet gündelik stilde çok iddialı olacağı için özellikle düğün ve davet sezonunda tercih edebilirsiniz. Metalik payetli bir elbiseyi, yine aynı tonlarda ayakkabı ve çantayla tamamlayabilirsiniz.

Pembeler metalik etkiyle birleşince çok daha dikkat çekici hale geliyor.

Kırmızı halıda: Gece ve parti stillerinin vazgeçilmezi olan metalik trendinin yükselişi kırmızı halıyı da etkiledi. 2023’ün daha ilk aylarında pırıl pırıl elbiseleriyle kırmızı halıda boy gösteren isimlerden bazıları şunlar: Kate Burton tasarımlı elbisesiyle Fashion Trust Awards gecesine katılan Heidi Klum, Maison Yeya elbisesiyle Vanity Fair Oscar partisine giden Halle Bailey, yine aynı gecede Iris Van Herpen elbisesiyle boy gösteren Zooey Deschanel ve payetli kırmızı Gucci elbisesiyle Oscar töreninin kırmızı halısında beğenimizi toplayan Salma Hayek.

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Metalik makyajlar: Yalnızca moda değil, makyaj trendleri de metalik renklerle canlanıyor. Özellikle 2000’li yılların başına yani Y2K’e dönüşün etkisiyle metalik efektli göz makyajı çok popüler. Yeşil, pembe, mor gibi ışıltılı far tonlarının yanında gümüş ve altın renklerini de tercih edebilirsiniz.