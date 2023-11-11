Merak etme aşkım, nerede olacağım, ‘Ev’deyim

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Ünlü menajer Özgür Aras’ın açtığı mekânlar sezonun en merak edilen, havalı yerlerinden olur. Bakınız: Ablam ve Eelence... Ne zamandır İstanbul’da yeni bir mekânı olmamıştı Özgür’ün. Ve geçtiğimiz haftalarda ‘Ev’inin kapılarını Klein Entertainment’la işbirliği yaparak açtı. Elektronik müzik sevenlerin müdavimi olduğu bir mekândır Klein. Şimdi Harbiye Klein’a üst komşu geldi; ‘Ev’. Girişleri aynı hatta kapıdan girdiğinizde sesler birbirine karışıyor. Önce Klein’ı görüyorsunuz, ilerleyip birkaç basamak merdiven çıkınca Ev’e giriyorsunuz. Aman dikkat, mekânın girişi karanlık, ben stilettolarımın üzerinde telefonumun fenerini açmaya çalışırken takılıp düşüyordum neredeyse ama sağ olsun garsonlardan biri durumu fark edip elimden tutarak bana yerime kadar eşlik etti...

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Adından da anlaşıldığı üzere içerisi bir evin salonunu anımsatıyor. Locaların yerinde kanepeler, DJ kabininin tam arkasında iki büyük L koltuk var.

Mekânın ismi bazı yanlış anlaşılmalara da yol açabiliyor. Cumartesi akşamı bir arkadaşımla mesajlaşırken “Ev’e geçiyorum” yazdım, “Daha çok erken, ne evi” deyince mevzuyu açıklamak zorunda kaldım. Hatta şimdiden espriler de başladı; Instagram’dan atılan hikâyelere “Merak etme aşkım, nerede olacağım, evdeyim” yazıyor herkes.

Ev’de gece 23.00’te başlıyor, setin başında DJ Ogün Haksever... Burada sadece Türkçe müzik çalıyor. Tarkan’dan ‘Sevdanın Son Vuruş’u, sonra Gülşen’den ‘İltimas’, ardından Hande Yener’den ‘Aşkın Ateşi’... Ama tabii aniden son günlerin en popüler şarkısı, İnji’nin ‘Bellydancing’i çalmaya başladı mı herkes tek bir ağızdan “Abi azcık göbek atalım yaaa” deyip coştukça coşuyor. Sanki evinizin salonunda partilerken bir bakıyorsunuz sağınızda İrem Derici, solunuzda Yonca Evcimik dans ediyor... Giyim kuşama gelirsek; kasmaya hiç gerek yok, spor da gidebilirsiniz, stilettolarınızla da...

Fiyatlar İstanbul’daki gece kulüplerine kıyasla normal; bira 200, kokteyller 400 lira. Bir de gece acıktınız mı çıkıp çorbacıydı, dürümcüydü aramanıza gerek yok. Ev’in menüsünde; midye dolma, ıslama köfte, fıstıklı pazı dolması, ciğer gibi lezzetler var... Hiçbirini dans etmekten ve etrafıma bakınmaktan tadamadım ama Özgür’ün dediğine göre midye dolmaya ve fıstıklı pazı dolmasına herkes bayılıyormuş. Bir dahaki gidişimde denenecekler listesinde baştalar. Bu atıştırmalıkların fiyatlarını yazamıyorum çünkü henüz yemek hesabı almıyorlar, şimdilik mekânın ikramıymış... Ev çarşambadan cumartesiye 23.00-4.00 arasında açık, rezervasyonları WhatsApp hattı üzerinden alıyorlar.

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(0542) 274 76 76

Harbiye, Cebel Topu Sok. No: 4 Şişli/İstanbul

Ah, geceler

◊ Ebru Yaşar bugün 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Simge Eğrilmez yarın 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde olacak.

(Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Gülşen 15 Kasım Çarşamba 22.30’da Cahide Palazzo’da... (0850) 711 44 33

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◊ Alya 16 Kasım Perşembe 22.00’deKuruçeşme Boaz Live sahnesinde şarkılarını söyleyecek. (0532) 154 25 87◊ Seda Mete 17 Kasım Cuma 00.30’taTerzi İstanbul’da... (Rezervasyon için:@terzistanbul_)

◊ Tayfun Topal’ın Hazine’si sezonu açtı. Cuma günleri Beyza Bakırcı, cumartesi günleriyse İrem Güral sahnede olacak.

◊ Lacivert’te pazar günleri 10.00-14.30 arasında brunch başladı. Açık büfeye vegan ve vejetaryen seçenekler de eklendi...

◊ Zeyrek Çinili Hamam’daki Healing Ruins sergisi 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Hamam salı-pazar 10.00-18.00 arası açık.

◊ House of Superstep’in İstiklal’deki mağazasına bir kaykay deneyim alanı açıldı. -2’nci kattaki kapalı etkinlik alanında bu sporla ilgilenenler için eğitim veriliyor, kaykaylar tasarlanıp kişiselleştirilebiliyor.

◊ Mert Davran ve Mehmet Davran kardeşler Etiler’deki Ulu Orta’da sezona başladı. Mert Davran’ın pazar akşamları sadece arabesk şarkılar söylediği ‘Arabesk Gecesi’ programı var.

◊ Nişantaşı’ndaki Kutu’da çarşambadan cumartesiye, canlı müzik var. İlter, Bade Derinöz, Neslihan Avcı gibi isimler sahnede.