Menüler yenileniyor

Bebek’teki Lucca ‘mahalle’nin sahil hattı trafiğinin başlıca sebebidir... Önünden geçerken şöyle bir içeriye bakar herkes, çünkü mutlaka İstanbul’un kalburüstü simalarından birine rastlarsınız. Gecesini hiç söylemiyorum bile; kaldırımdan taşan insan kalabalığı, içeriye girmek için sıra bekleyen onca kişi…



Böyle bir popülerliği 20 yıl sürdürmek kolay değil. Böyle mekânların bunca sene ayakta kalmasının nedeni, verdiği hizmetle müdavimini memnun etmesinden olsa gerek. Lucca açıldığı ilk günden beri misyonuna sıkı sıkıya bağlı, 2004’ten beri ‘mahalle barı’ kültürünü azıcık sosyetik hale evirse de alanının öncülerinden.

KOKTEYLE ÖZEL EŞLİKÇİLER...

Geçen hafta yenilenen menüsünü servis etmeye başladı ve kadrosuna gastronomi direktörü ve yönetici şef olarak katılan Ralph Sason’u müdavimleriyle tanıştırdı. Ben de Ralph’in menüdeki lezzetlerini denemek için oradaydım. Saat 13.00 suları, mekân ful… Genç şef Ralph Sason “Mevsimsel sebzeleri, lokal ürünleri menüye dahil ederek ve kendi yorumumuzu katarak işe başladık” diyor. Menüye şöyle bir göz atıyorum; kış sebzeleri tabağı (280 lira), kale salata (300 lira), Lucca carpaccio (550 lira), ultimate nigiri (320 lira), carbonara (550 lira) ve cacio e pepe (370 lira)… Kış sebzeleri tabağında balkabağı püresi yatağında brokoli, pancar, Brüksel lahanası var; brokoliyi hiç sevmeyen biri olarak menüdeki favorilerim arasına girmesi benim için de sürprizdi. Bu arada menüde ‘bar snacks’ bölümü dikkatimi çekiyor. Kokteylinize eşlik edecek atıştırmalık tabaklarından oluşuyor. Tatlı patates, pancar, yerelmasının olduğu Ralph’s chips&dip tabağı (240 lira), karides& yeşil coconut curry arancini (360 lira), karides tempura (425 lira). Mekânın kokteyl menüsü oldukça geniş, favorim votkayla hazırlanan satsuma 420 lira.

Lucca’da, fiyatlar semtine ve tabaklarda kullanılan malzemeye bakıldığında, diğer mekânlara kıyasla uygun. Sahibi Cem Mirap sohbetimiz sırasında “Şimdilerde fiyatlar sürekli değişirken, menü yapmak oldukça zor. Paris’te iyi bir restoranda kokteyller 500 lira, burada da herhangi bir mekânda o kadar” diyor. Lucca’da ise sanılanın aksine fiyatlar o mekânlara göre daha uygun kalıyor.

Haftanın 7 günü hareketli bir yer burası. Özellikle cuma-cumartesi geceleri partilerine girmek yıllardır bir statü meselesi. Setin başına geçen Memo Garan, Murat Tokuz ve Bayram Özcan gibi isimler müdavimlerini coşturuyor. Lucca’da pazar günleri 10.00-15.00 arası brunch var.

SOMER ŞEFİMİZİN SÜRPRİZLERİ

Yazarımız şef Somer Sivrioğlu’nun Etiler’deki Efendy’sinden de havadislerim var… Somer Şef menüsüne yeni lezzetler ekledi. Burası daha çok şarap içilecek bir mekân gibi görünse de aslında değil. Bir arkadaşımla geçenlerde menüsünü incelerken “Aslında rakıya da uygun” diye aramızda konuşmuştuk. Somer Şef de menüsüne yeni eklediği tabakları anlatırken “Biz aslında şaraba daha uygun bir restoran olarak biliniyoruz ama rakıyla da uyumlu tabaklarımız var” dedi. Menüye eklenen yeni lezzetlerden; beyazpeynir, kuşboku fıstık, pekmezli üzümle hazırlanan Girit ezmeye bayıldım (360 lira). Ayrıca dağmantarlı kereviz (420 lira), kılıçbalığı buğulama (860 lira) da şefimizin yeni tabaklarından.

Son olarak İstanbul’un klasiklerinden biri olan Anadolu Yakası’ndaki Lacivert ’ten bahsedeyim. 2. Köprü’nün ayağında, Boğaz’ın yanı başındaki konumuyla bana hep çok romantik gelir. Hazır 14 Şubat Sevgililer Günü de yaklaşırken radarınızda olsun.

Lacivert geçen eylül ayında, geçirdiği renovasyonun ardından kapılarını yeniden açtı. Mekânın menü danışmanlığını şef Melih Demirel yaptı. Tabii ki Lacivert’in 25 yıla yaklaşan tecrübesi menüyü oluştururken dikkate alınmış… Önceki menüdeki kalemlerin yüzde 50’sini hiç ellememişler, reçetelere sadık kalıp sunumlarda değişiklikler olmuş. Yüzde 30’luk kısmında tariflere ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Yüzde 20 oranında da menüde daha önce hiç olmayan lezzetlere yer verilmiş. Benim favorim süzme balla servis edilen taze lor ve parmesanlı kabak çiçeği kızartması (425 lira) oldu. Yeşil körili ızgara levrek (1.100 lira), Anadolu Kavağı midye yahni (850 lira), iki kişilik servis edilen denizci makarna (1.900 lira) menüye dahil olan lezzetlerden.

AH GECELER

◊ Mert Davran bu gece 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde. (0541) 286 30 15

◊ Serdar Ortaç bu gece 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

◊ Begüm Obiz bu gece 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ DJ Big G bu gece 00.00’da Vogue Restoran’da setin başında. (0212) 227 44 04

◊ Bora Çetin yarın gece 22.30’da Chicki Boom’da setin başında olacak. Rezervasyon: @chicki.boom

◊ Fettah Can yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Funda Arar 1 Şubat Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Aybüke Albere 31 Ocak Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul

7/24 YETMEZ





◊ 2’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Etiler’deki Beca her ay farklı etkinlikler düzenliyor. Programı da her ay başı Instagram hesapları (@beca.istanbul) üzerinden duyuruyorlar. Ayrıca her çarşamba mekânda ‘Beca Lunch Club’ buluşmaları var. 12.00-15.30 arasında mevsime uygun sebze ve meyvelerden hazırladıkları menülerini açık büfe konseptinde servis ediyorlar.

◊ Momo Bebeköy her pazar 10.30-16.00 arasında brunch düzenleniyor.@momo.bebekoy

◊ The Peninsula İstanbul, The Lobby’de The Lobby Jazz Nights geceleri devam ediyor. Bu gece 20.30’da Ece Göksu Quintet mikrofonun başında olacak. (0212) 931 28 88

◊ Bahçeşehir’de konsept bir Harry Potter kafesi açıldı; Wizard’s Coffee House. Mekânın her köşesi ayrı bir fotoğraf stüdyosunu andırıyor, çekim yaparken buradaki kostümleri kullanabiliyorsunuz. Menüdeki ürünlerin ismine kadar her şey sizi Harry Potter’ın sihirli dünyasındaymışsınız gibi hissettiriyor. @wizardscoffeehouse